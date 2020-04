Murió Vic Henley: ¿cómo murió el famoso comediante?

El mundo del entretenimiento está de luto, tras la muerte de Vic Henley, el célebre comediante nacido en Alabama, quien falleció a la edad de 57 años. Una leyenda en el circuito de stand-up, Henley también era conocido por sus apariciones en el programa de radio «Opie & Anthony».

Tatum Singley lamentó la muerte de su tío y anunció la triste noticia con un mensaje en Facebook el 6 de abril. Ahí reveló que el comediante había sufrido una embolia pulmonar. No hay evidencia de que la muerte de Henley esté relacionada con el coronavirus.

En su homenaje en Facebook, Singley se refirió a su tío como: «Un hijo, hermano, tío, primo, sobrino, novio y mejor amigo increíble para muchos … nos amó mucho a todos y esperamos que sepa cuánto lo amamos».

Singley dijo que Henley murió alrededor de las 3:55 p.m. el 6 de abril, después de sufrir una embolia pulmonar un par de días antes.

Singley concluyó su tributo escribiendo: “Ya lo extrañamos mucho y sentimos el gran peso de esta pérdida. El era nuestro mejor amigo. Te amamos más de lo que podrías saber, tío Vic. Papá te quiere, Nanny te quiere, Mike te quiere, mamá y Donna te quieren, yo y Rob te queremos, Katie y Franklin y Louise (Weezie) te quieren, Nicki te quiere, toda tu familia te quiere. Tus amigos te aman».

Henley era oriundo de Oxford, Alabama. Se graduó de la Universidad de Auburn, y ha dicho en múltiples entrevistas que estaba listo para convertirse en corredor de bolsa en Phoenix cuando ganó un concurso de comedia en un club nocturno. Un artículo de Connect Savannah sobre Henley señaló una vez que, a diferencia de muchos otros comediantes sureños, Henley «no se hizo famoso al hablar de personajes de campesinos sureños, basura de remolques, NASCAR o empantanados de lodo».

En esa misma entrevista, Henley dijo sobre lo que lo atrajo a la comedia: «En ese momento, Rolling Stone había dicho que la comedia era el rock and roll de los años 80. Todos querían ir a ver un stand up en vivo de repente. Los clubes estaban apareciendo. Había clubes donde no debería haber uno. No debería haber un club de comedia de siete días a la semana en Valdosta, lo siento. Luego comenzó a aparecer en toda la televisión, y a principios de los 90 eso lo mató, porque comenzamos a verlos en todas partes. Al igual que los imitadores de Elvis, los comediantes estaban en todas partes”.

En su sitio web oficial, a Henley se lo conoce como un «veterano de treinta años de verdadera comedia». Durante su carrera, Henley apareció en HBO, The Tonight Show y The Late Show y tuvo su propio especial de media hora en Comedy Central.

Además, Henley hizo numerosas apariciones en los programas de comedia de la BBC: They Think It’s Over Over, Never Mind the Buzzcocks y Jools Holland’s Happening.

El London Sunday Times dijo una vez sobre Henley: «Hay algo en su suave acento sureño y su radiante rostro que hace que todo suene como un pequeño mensaje de amor. Bendice su corazón».

Henley también apareció en la exitosa película de Sacha Baron Cohen, Bruno.

La última publicación de Instagram de Henley llegó el 3 de abril. Henley mostró su humor típico, publicando una foto de un hombre con equipo de materiales peligrosos post-apocalípticos con el título: «Voy a la tienda. ¿Quieres algo?».