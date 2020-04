Murió Addy Borneman: ¿cómo murió la artista de los memes?

Los seguidores de la superestrella de Meme Creator, Addy Borneman, también conocida como GayVapeShark, están muy entristecidos, tras enterarse de la trágica muerte de la famoso creativa, quien perdió la vida con apenas 35 años.

El fallecimiento de la joven fue confirmado por su hermana, Molly, quien compartió una desgarradora publicación sobre la artista en su cuenta de Facebook.

Borneman falleció el 12 de abril. Molly Borneman publicó en su página de Facebook a las 3:05 p.m. el 13 de abril confirmando la triste noticia.

Church Lock-in incident 2018-07-18T11:27:33.000Z

“Mi dulce, hilarante y brillante hermana. Eras la mejor amiga que tuve. Me protegiste. Me amaste mejor de lo que cualquiera podría amar a otro ser humano. Me hiciste reír hasta el punto de orinarme en los pantalones. Hiciste mi infancia tan especial. Amabas a mi bebé con cada pieza tuya. Estabas tan orgullosa de ella. En la escuela secundaria, les dijiste a todos que éramos gemelas y yo solo estaba un grado por detrás de ti, porque no era tan inteligente como tú. Siempre has sido mi mayor dolor y, sin embargo, sigues siendo mi ser humano favorita”, dijo la hermana de Addy, quien de paso le hizo una promesa a la artista fallecido.

“Estoy muy triste de verte partir. Te voy a extrañar como loca. Me alegra que el dolor del mundo ya no esté sobre tus hombros. Me alegra que estés en paz. Prometo asegurarme de que tu dulce y precioso bebé sepa cuánto lo amas. Tu dolor se ha ido ahora. Descansa en paz. Te amaré por siempre”, agregó Molly.

Molly Borneman le dijo a Heavy.com que Borneman “no estaba en forma óptima” antes de su fallecimiento. No ha habido confirmación sobre la causa de su muerte, pero Molly agradeció a los fanáticos de su hermana por su continuo apoyo.



En Instagram, Borneman fue conocida con el apodo de GayVapeShark. En el momento de su muerte, Borneman tenía 136,000 seguidores en su página. El último meme creado por Borneman se subió a la página el 3 de abril.

En su sección biográfica, Borneman se identificaba a sí misma como una “bisexual cristiana”. Borneman también era la administradora de otra página de memes, Lettuce Dog.

Según la página de Facebook de Borneman, ella vivía en Atlanta, Georgia, en el momento de su muerte, pero era originaria de Indianápolis, Indiana.

Una reseña sobre el trabajo de Borneman la llamó “Ths Susan B. Anthony de Facebook”.

Esa crítica continuó diciendo: “Esta autora intelectual cómica te llega con una mente filosófica como Emma Goldman; infundida con sass, infundida con una mente tan culta, tan sarcástica, astuta y una mente tan deslumbrante, tendrías que estar clínicamente loco para no reírte de sus bromas”.



Además de su fama en las redes sociales, Borneman apareció en el programa de Adult Swim The Bottom Text. El 13 de abril, la cuenta oficial de Instagram The Bottom Text compartió una foto de Borneman con una leyenda que describía a Borneman como “tan influyente e importante para tanta gente”. La publicación agregó que el programa se suspendería por un tiempo.

En una entrevista de octubre de 2016 en el podcast, Srsly Wrong, Borneman dijo que se identificaba como una “guerrera de la justicia social”.