Tom Lester, mejor conocido por interpretar a Eb Dawson en Green Acres, murió el 20 de abril por complicaciones relacionadas con la enfermedad de Parkinson, a la edad de 81 años.

Según TMZ, al momento de su fallecimiento, el actor estaba en Nashville, en la casa de su prometida, quien estaba bajo su cuidado desde hace mucho tiempo,

Lester nació y creció en Laurel, Mississippi y se graduó de la Universidad de Mississippi en 1960, con un título en química y biología antes de empacar sus cosas y mudarse a Los Ángeles. En ese momento, no tenía experiencia en actuación.

VideoVideo related to murió tom lester: ¿cómo murió el legendario actor? 2020-04-21T00:12:41-04:00

MeTV cita a Lester diciendo: “Puede que no lo logre, pero al menos lo intentaré. Y preferiría salir e intentarlo y fracasar que no haber salido nunca. Y una vez leí un artículo en el que le preguntaban a Don Knotts quién era Barney Fife en The Andy Griffith Show: ‘¿Cómo diablos te metiste en el cine?’, porque no se parecía en nada a Rock Hudson. Y él dijo: ‘Me imaginé que todos en Hollywood eran guapos y tenían un buen físico. Supuse que necesitaban a alguien un poco diferente’”.

Lester tardó menos de tres años en conseguir el papel de Eb Dawson en la comedia de CBS Green Acres, que se desarrolló entre 1965 y 1971. Varios rumores sugieren que venció a 400 actores para el papel.

VideoVideo related to murió tom lester: ¿cómo murió el legendario actor? 2020-04-21T00:12:41-04:00

Inicialmente, Eb Dawson no tenía la intención de tener un rol tan importante del espectáculo, pero la actuación de Lester fue tan popular que se convirtió en un habitual de la serie.

Según American Profile, amigos y familiares nunca pensaron que se convertiría en un actor exitoso.

Lester dijo una vez: “Dijeron: Eres demasiado alto, demasiado flaco, demasiado feo, tienes acento sureño y no te pareces a Rock Hudson”.

Se sabía que Lester era un hombre humilde y, a pesar de su fama de Green Acres, vivía en un apartamento encima de un garaje en el Valle de San Fernando. Fue agricultor y evangelista en sus últimos años.

Después de Green Acres, Lester giró su vida para enfocarse en su fe, hablando en iglesias locales cada fin de semana. Todavía continuó su trabajo como actor y obtuvo papeles en proyectos como Perry Mason, Leave It to Beaver, The Mary Tyler Moore Show, Murder, She Wrote, The Munsters y varias series del oeste.

VideoVideo related to murió tom lester: ¿cómo murió el legendario actor? 2020-04-21T00:12:41-04:00

La última aparición en pantalla del actor fue en el 2014, interpretando a Tom en Campin ‘Buddies. Lester fue el último miembro sobreviviente de la familia Green Acres.