Muere niña de 5 años por coronavirus en EE.UU: ¿menores también están en riesgo?

Skylar Herbert, la hija de 5 años de dos socorristas, murió el domingo por el coronavirus COVID-19. Sus padres confirmaron la muerte de la niña, en diálogo con Detroit News, donde aseguraron que falleció después de pasar dos semanas conectada a un respirador.

La pequeña dio positivo por COVID-19 en marzo pasado y sufrió complicaciones graves después, desarrollando una forma rara de meningitis e inflamación cerebral.

El domingo, LaVondria Herbert, madre de Skylar, narró la difícil decisión que debieron tomar al ver que la niña no presentaba ninguna mejoría.

“Decidimos sacarla del ventilador porque su mejoría se había detenido, los médicos nos dijeron que era posible que tuviera muerte cerebral, y básicamente sabíamos que no iba a curarse. No iba a regresa de vuelta a nosotros”, aseguró la atribulada madre.

Skylar se había quejado por primera vez de dolores de cabeza con sus padres, hace un mes.

El 23 de marzo, dio positivo por faringitis estreptocócica y regresó a casa con sus padres, pero el dolor de cabeza no desapareció. Se le hizo la prueba de COVID-19 a la niñá y recibió un diagnóstico positivo al día siguiente. Ese día experimentó una convulsión y dio positivo por meningitis.



El padre de Skylar, un bombero de Detroit Ebbie Herbert, fue sometido a la prueba de Covid-19 tras mostrar síntomas, pero dio negativo.



Los padres de la niña afirmaron que no saben cómo se infectó, pues se había quedado en casa durante semanas siguiendo las reglas de confinamiento al pie de la letra, y no tenía afecciones preexistentes.

“La pérdida de un hijo, en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia, es una tragedia”, dijo al periódico un portavoz del hospital Beaumont Health. “Estamos desconsolados de que COVID-19 le haya quitado la vida a una niña. Extendemos nuestra más sentido pésame a la familia de Skylar y a todos los demás que han perdido a un ser querido por este virus”.

Según Detroit News, la muerte de Skylar la convierte en la primera niña en morir de COVID-19 en Michigan.



Aunque las autoridades de salud han explicado que los menores son menos vulnerables a los efectos del coronavirus, ello no quiere decir que son inmunes, como falsamente en algunas redes han reportado.

Han sido varios los casos de menores contagiados y hospitalizados por Covid-19 en Estados Unidos y el resto del mundo, y recientemente murió una bebé en Illinois.

El triste anuncio fue hecho por el gobernador J.B. Pritzker, quien en conferencia de prensa manifestó que una niña de Illinois que había sido diagnosticado como positivo falleció.

El mandatario estatal mencionó que la bebé tenía menos de un año y era del condado de Cook.



“Sé lo difícil que puede ser esta noticia… al escucharla, admito que me sacudió de inmediato”, mencionó Pritzker, quien agregó que también murió un empleado estatal del Departamento de Servicios Humanos y que en el último día perdieron la vida por la enfermedad 13 personas.

El director del Departamento de Salud de Illinois (IDPH), Ngozi Ezike, aseguró en un comunicado, que ante el fallecimiento de la pequeña se están conduciendo una intensa pesquisa para determinar exactamente lo que pasó.



“Nunca antes hubo una muerte asociada con COVID-19 en un bebé. Se está llevando a cabo una investigación completa para determinar la causa de la muerte“, dijo el funcionario.

Los niños a lo largo del mundo no han representado una fracción considerable con respecto al coronavirus, y según el New England Journal of Medicine, investigadores chinos mencionaron solo una muerte de un niño de 10 meses con COVID-19, debido a una obstrucción intestinal e insuficiencia orgánica.

La revista Pediatrics, por su parte, analizó a 2,100 niños infectados en China y observó solo una muerte, de una menor de 14 años, detacando que menos del 6% de los niños se agravan con el coronavirus.

“Si no ha estado prestando atención, tal vez esta es su llamada de atención”, agregó, al tiempo que pidió seguir normas de aislamiento social para evitar la propagación del virus.