Murió Dimitri Diatchenko: ¿cómo murió el actor de Indiana Jones”?

El actor Dimitri Diatchenko, mejor conocido por su papel en la película Chernobyl Diaries, murió a la edad de 52 años.

TMZ informó sobre la muerte del actor el viernes, después de hablar con el hermano de la estrella. La familia de Diatchenko llamó a la policía el miércoles 22 de abril para un chequeo de bienestar en su casa, ya que no habían tenido noticias suyas en unos días. La policía descubrió su cuerpo en su casa en Daytona Beach, Florida.

Su familia le dijo a TMZ que creen que el actor murió el lunes por la noche o el martes por la mañana temprano. Todavía no se ha revelado la causa de muerte, y se realizará un examen médico. TMZ informó que no se cree que la causa de la muerte haya sido COVID-19. Su familia le dijo a TMZ que estaban “sorprendidos” por su muerte, ya que el actor estaba sano y en buena forma física.

Heavy.com obtuvo el informe del incidente del Departamento de Policía de Daytona Beach. Establece que el 22 de abril, a las 4:19 p.m., los oficiales llegaron a la residencia de Diatchenko. Encontraron su cuerpo en su residencia y “no observaron ningún signo de juego sucio”. Según la investigación policial, Diatchenko sufrió electrocutamiento en el lugar de trabajo el 13 de abril. Fue a ver a un médico por la lesión y, el 20 de abril, compartió con su jefe que todavía no se sentía bien. En este momento se desconoce si esta lesión fue un factor que contribuyó a su muerte. El informe policial no indicó una causa de muerte.

Diatchenko apareció en muchos papeles de televisión y cine, y también trabajó como actor de doblajes de voz en ApartmentBear1 y Chernobyl Diaries.

El actor comenzó su carrera como actor en la década de 1990, pero quizás fue mejor conocido por sus papeles de 2008 en Indiana Jones y el Reino de las Calaveras de Cristal y Get Smart. También recibió elogios por su interpretación del guía turístico ucraniano Yuri en la película de 2012 Chernobyl Diaries.



El actor apareció en muchos papeles más pequeños en programas de televisión en los últimos 20 años, incluidos How I Met Your Mother, Sons of Anarchy y 2 Broke Girls.

Diatchenko también trabajó como actor de doblaje, apareciendo principalmente en videojuegos. Comenzó ese trabajo en 2005, proporcionando diferentes voces en Medal of Honor: European Assault. Después de eso, proporcionó voces adicionales en muchos juegos diferentes, incluidos Call of Duty: Black Ops y Call of Duty: Black Ops II, Tomb Raider y Rise of the Tomb Raider y Fallout 4.



El actor también era un músico talentoso y tenía un cinturón negro en Tae Kwon Do.

Según la biografía de su sitio web, Diatchenko medía 6’2 “y una” presencia poderosa tanto en la pantalla como fuera de ella “con un” talento incomparable para los dialectos”. Era un estadounidense de primera generación con un padre ucraniano, y su habilidad para poner un acento ruso perfecto lo ayudó con muchos de sus papeles.

El actor nació en San Francisco y asistió a Newton North High School en Newton, Massachusetts. Después de la escuela secundaria, fue a la Universidad Stetson en Deland, Florida, como estudiante de música becado de guitarra clásica. Luego obtuvo una maestría de la Universidad Estatal de Florida, donde estudió música y actuación. Lanzó cuatro álbumes de guitarra como solista y continuó actuando después de seguir su carrera como actor.

Diatchenko estudió artes marciales desde los 7 años y recibió un cinturón negro en Tae Kwon Do y Kenpo Karate. Compitió como un peso pesado en campeonatos nacionales.