El mundo del entretenimiento nuevamente está de luto. La actriz nominada al Oscar, Shirley Knight murió el 22 de abril a la edad de 83 años.

La estrella del cine murió la madrugada del miércoles por causas naturales en San Marcos, Texas, según The New York Post.

La estrella del cine nació en Goessel, Kansas, el 5 de julio de 1936, y deja atrás a sus dos hijas, la actriz Kaitlin Hopkins y Sophie C. Hopkins. Knight estuvo casada con John Hopkins desde 1969 hasta su muerte en 1998.

VideoVideo related to murió shirley knight: ¿cómo murió la actriz nominada al oscar? 2020-04-23T00:12:19-04:00

Knight tuvo una carrera como actriz que duró más de cinco décadas, y fue nominada a dos Oscar por su trabajo en el séptimo arte Fue nominada a Mejor Actriz en un papel secundario, en 1961 por su papel en The Dark at the Top of the Stairs. Luego fue nominada dos años después, en 1963, a la Mejor Actriz en un papel secundario por Sweet Bird of Youth.

La estrella sufrió una caída hace unas semanas que requirió cirugía. La noticia fue revelada por Hopkins en Facebook. Según la hija de Knight, la actriz nominada al Oscar sufrió una caída hace unas semanas mientras vivía en Los Ángeles en un hogar de asistencia.



En una publicación de Facebook del 12 de abril, Hopkins dijo que Knight tuvo que someterse a una cirugía por lesiones que sufrió en la caída, incluido un hombro dislocado, una fractura de húmero y un brazo roto. Hopkins dijo: “Su cirugía salió bien, pero tenemos un largo camino por recorrer y las cosas no están yendo bien actualmente”.

VideoVideo related to murió shirley knight: ¿cómo murió la actriz nominada al oscar? 2020-04-23T00:12:19-04:00

En una publicación el 22 de abril, Hopkins dijo: “Temprano esta mañana, 22 de abril, falleciste y tu dulce alma nos dejó por un lugar mejor. Estaba a tu lado y te fuiste tranquilamente. Para mí, eras ‘solo mamá’, para algunos eras ‘Miss Knight’, ‘Miss Shirley’, ‘Mama Shirley’ (para mis estudiantes), ‘Shirl the Girl’ (para tus amigos) y “Shirley Knight” a tus fans”.

VideoVideo related to murió shirley knight: ¿cómo murió la actriz nominada al oscar? 2020-04-23T00:12:19-04:00

La actriz agregó: “Es difícil de creer que han pasado 26 días desde que subí al auto y conduje para encontrarme con Sophie y llevarte de regreso a Texas. Para ser honesta, no vi que las cosas fueran así después de la cirugía, todo salió muy bien. Quería pensar porque Sophie y yo te llevamos a Texas a salvo para poder salvarte, devolverte lo que tenías antes, pero todo lo que puedo hacer es hacer que esta experiencia sea mejor, todo lo que puedo hacer es amar, perdonar, celebrar, y sentir. Ese es el regalo que creo, el sentimiento, aunque creo que mi corazón estallará, daré la bienvenida a ese sentimiento y te deseo buenas noches mamá, dulces sueños, abraza a papá por nosotros. Descansa en paz”.



Knight fue a la Escuela de Teatro de Pasadena y comenzó su carrera como actriz en la década de 1950. También tuvo una larga y exitosa carrera en el teatro, y fue miembro de The Actors Studio desde hace mucho tiempo.

Después de la muerte de Knight, el Shirley Knight Memorial Fund se estableció “para apoyar la búsqueda continua de la excelencia dentro del programa de teatro musical en la Universidad Estatal de Texas”, según la universidad.