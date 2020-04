Murió el hermano de Dak Prescott: el jugador de los Dallas Cowboys está devastado

Jace Prescott, hermano mayor del mariscal de campo de los Dallas Cowboys, Dak Prescott, falleció el jueves, según anunció el equipo durante el draft de la NFL. El joven tenía 31 años.

“Con gran tristeza y apoyo compartimos la noticia del fallecimiento de Jace Prescott hoy”, se lee en la declaración de los Cowboys. “La pérdida del hermano de Tad y Dak es devastadora. En este momento increíblemente difícil, la familia Prescott solo pide oraciones y respeto por su privacidad”.

Los medios locales, incluido el Fort Worth Star-Telegram, han confirmado que Jace murió en su casa en Texas. No se mencionó la causa de su muerte.

Dak Prescott's MONSTER Game w/ 405 Yds & 4 TDs | NFL 2019 HighlightsDak Prescott looks pristine in Week 1 with 405 yards and 4 TDs. The New York Giants take on the Dallas Cowboys during Week 1 of the 2019 NFL season. Subscribe to NFL: http://j.mp/1L0bVBu Check out our other channels: NFL Vault http://www.youtube.com/nflvault NFL Network http://www.youtube.com/nflnetwork NFL Films http://www.youtube.com/nflfilms NFL Rush http://www.youtube.com/nflrush NFL Play Football https://www.youtube.com/playfootball NFL Podcasts https://www.youtube.com/nflpodcasts #NFL #DakPrescott #Cowboys 2019-09-09T00:38:57.000Z

“Es el peor día de mi vida, todas nuestras vidas”, dijo el tío de Prescott, Phillip Ebarb, al Star-Telegram. “Estamos todos devastados”.

Aunque nunca irrumpió en las grandes ligas, Jace fue un destacado liniero ofensivo en Northwestern State (LA) entre el 2008 y 2010, un sobresaliente lateral, ya que medía 6 pies 6 pulgadas y pesaba más de 340 libras, según su biografía escolar. Prescott se unió al programa Demons después de asistir a la escuela secundaria Haughton en Louisiana.



Dak Prescott's Top 10 Plays of the 2016 Season | Dallas Cowboys | NFL HighlightsCheck out the best plays from Dak Prescott in the 2016 NFL Season. Subscribe to NFL: http://j.mp/1L0bVBu Start your free trial of NFL Game Pass: https://www.nfl.com/gamepass?campaign=sp-nf-gd-ot-yt-3000342 Sign up for Fantasy Football! http://www.nfl.com/fantasyfootball The NFL YouTube channel is your home for immediate in-game highlights from your favorite teams and players, full NFL games, behind the scenes access and more! Check out our other channels: NFL Network http://www.youtube.com/nflnetwork NFL Films http://www.youtube.com/nflfilms For all things NFL, visit the league's official website at http://www.nfl.com/ Watch NFL Now: https://www.nfl.com/now Listen to NFL podcasts: http://www.nfl.com/podcasts Watch the NFL network: http://nflnonline.nfl.com/ Download the NFL mobile app: https://www.nfl.com/apps 2016 NFL Schedule: http://www.nfl.com/schedules Buy tickets to watch your favorite team: http://www.nfl.com/tickets Shop NFL: http://www.nflshop.com/source/bm-nflcom-Header-Shop-Tab Like us on Facebook: https://www.facebook.com/NFL Follow us on Twitter: https://twitter.com/NFL Follow us on Instagram: https://instagram.com/nfl/ 2017-01-25T02:00:02.000Z

“Fue un gran niño que dominó los juegos”, dijo su entrenador de fútbol de la escuela secundaria, Rodney Guin, al Shreveport Times. “Fue un placer entrenar, al igual que todos los muchachos de Prescott”.

Jace deja atrás a su padre Nathaniel, a sus hermanos Dak y Tad, a su hermana Natalie y al medio hermano Elliott. Peggy Prescott, la matriarca de la familia, murió de cáncer de colon en 2013.



El QB inicial de los Cowboys aún tiene que acordar un acuerdo a largo plazo o firmar su etiqueta de franquicia exclusiva, y, tomando prestada la palabrería de Jerry Jones, la pluma de papel de 26 años, en cualquier capacidad, no parece inminente.

Sin embargo, para citar los pensamientos reales de Jones, los Cowboys estaban preparados para tal escenario; no solo la aparente falta de voluntad de Prescott para entintar su etiqueta, sino también las ramificaciones financieras del pacto de marcador de posición.



“No se encuentra en una lista de prioridades, como se podría imaginar, con todo lo que todos estamos tratando, así como con lo que estamos haciendo con el draft”, dijo el martes el propietario gerente general de los Cowboys durante su anteproyecto, a través de ESPN.com. “Por lo tanto, no tengo un marco de tiempo, pero no estoy preocupado en absoluto por ninguno de esos problemas. Y de nuevo, no hay sorpresas aquí; sin sorpresas en la cantidad que la franquicia cuenta contra el [límite]; no sorprende que estemos sentados aquí, en relación con nuestro lugar, sin un acuerdo a largo plazo”.

Ian Rapoport, de NFL Network, reveló el martes que el valor de la etiqueta de Prescott no se informó de manera engañosa hasta que el período restringido de firma del período de agente libre se cerró el 17 de abril. El “número real para Dak” se cristalizó en $31.409 millones para la campaña 2020, aproximadamente un aumento de $5 millones desde la cifra anterior ($26.824 millones).



Los Cowboys y Prescott tienen hasta el 15 de julio para alcanzar un acuerdo de varios años. De lo contrario, el dos veces Pro Bowler se verá obligado a jugar en la etiqueta y reanudar las negociaciones en 2021.



“Es nuestro mariscal de campo titular. Obviamente está franquiciado y nuestro objetivo más importante es conseguir que se firme a largo plazo, y creemos que podemos hacerlo”, dijo el vicepresidente de Dallas, Stephen Jones, a principios de esta semana.