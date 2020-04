Murió Luis Eduardo Aute: ¿cómo murió el famoso cantante?

El mundo del entretenimiento nuevamente se viste de luto, esta vez tras conocerse la muerte del cantante y compositor español Luis Eduardo Aute, quien falleció en la ciudad Madrid este sábado, según informó Associated Press, a la edad de 76 años.

El cantante era conocido por sus canciones políticamente cargadas, que alcanzaron notoriedad cuando España se estaba pasando de una dictadura a una democracia en la década de 1970.

Aute nunca se recuperó por completo después de sufrir un derrame cerebral en 2016. Su salud continuó disminuyendo, dijo a la AP la Sociedad General de Autores y Editores de España.

LUIS EDUARDO AUTE – Al Alba (Madrid, 1993) 2018-12-03T22:38:04.000Z

Durante su larga trayectoria, que lo llevó a convertirse en uno de los artistas más queridos y respetados de América Latina y España, donde hizo innumerables presentaciones y vendió millones de discos, el cantante lanzó más de 30 álbumes.

Aute era mejor conocido por éxitos como “Al alba” (“At Dawn”). La canción rindió homenaje a las víctimas que sufrieron bajo el gobierno del dictador español, el general Francisco Franco, quien reinó en el país desde 1939 hasta 1975.

Entrevista con Luis Eduardo Aute, escritor, músico y pintor español"Hoy el capitalismo se enfrenta a sus propias contradicciones", señala el escritor, músico y pintor español Luis Eduardo Aute, recalcando que hay más desarrollo tecnológico y, a la vez, mayor desigualdad. En Entrevista, de RT, Luis Eduardo Aute, quién más de 50 años expone sus obras por todo el mundo, reflexiona cómo podemos desmontar nuestros prejuicios sobre otras culturas, cómo se controla a la gente a través del miedo y expresa su opinión sobre la actual crisis política en España. ¡Suscríbete a RT en español! http://www.youtube.com/user/ActualidadRT?sub_confirmation=1 RT en Twitter: https://twitter.com/ActualidadRT RT en Facebook: https://www.facebook.com/ActualidadRT RT en Google+: https://plus.google.com/+RTenEspanol/posts RT en Vkontakte: http://vk.com/actualidadrt Vea nuestra señal en vivo: http://actualidad.rt.com/en_vivo RT EN ESPAÑOL: DESDE RUSIA CON INFORMACIÓN 2016-05-31T11:37:13.000Z

Según los informes, Rosa León fue la primera cantante en interpretar la canción y se la dedicó a quienes perdieron la vida y luego Aute la popularizó.



Además de la música, Aute también fue un exitoso director de cine, escultor y pintor. Comenzó a estrenar sus primeras pinturas en los años 60, escribió Infobae.com.

Aute nació en Filipinas y se mudó a España cuando tenía 11 años, y comenzó tocando la guitarra para grupos como Pekeniques, Los Tigres y Los Sonor.



El ibérico hizo su debut en televisión cuando tenía 17 años, actuando como cantante y compositor.

Tras conocerse la muerte de Aute, muchos de sus fieles seguidores y admiradores acudieron a Twitter para compartir sus condolencias y dedicar todo tipo de sentidos homenajes.

Luis Eduardo Aute – Quiereme (Videoclip)Music video by Luis Eduardo Aute performing Quiereme. (C)2011 Vailima Ediciones, S. L. #LuisEduardoAute #Quireme #Vevo #Pop #VevoOfficial #OfficialMusicVideo 2011-03-25T10:45:42.000Z

El diario El País de España aseguró que Aute era “la voz más emotiva de la España de la Transición, un fabulador fundamental que, en sí mismo, era una fábula: porque el pintor que nunca se imaginó como músico acabó siendo uno de los cantautores más reconocidos y reconocibles de la música popular española, todo un símbolo de las confesiones sentimentales”.

La muerte de Aute se da solo unos días después del fallecimiento de otra de las glorias de la música, el cantante de “Lean on Me”, Bill Withers, quien murió a los 81 años. El cantante de soul, quien era conocido por canciones como “Ain’t No Sunshine” y “Grandma’s Hands”, ganó tres Grammys, con “Lean on Me” siendo su mayor éxito.

Withers dejó de grabar música en 1985 porque estaba harto de la industria de la música.