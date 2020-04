Lindsey Ball murió por coronavirus tras muerte de su mamá: ¿cómo murió la estrella de TikTok?

Linndsey Ball, una conocida estrella de TikTok que creó el sonido “𝙩𝙝𝙖𝙩 𝙞𝙨 𝙫𝙚𝙧𝙮 𝙢𝙪𝙘𝙝 𝒶𝒹𝑒𝓆𝓊𝒶𝓉𝑒” en la popular plataforma de video, murió debido al coronavirus, según confirmaron sus seres queridos en las redes sociales.

En Facebook, Lindsey se describía a sí misma como una mujer muy cercana a los suyos. “La familia lo es todo ♥ ️ sangre o no. Quiero lo mejor o nada en absoluto y no soy menos”.

Lindsay era soltera y fue a Terre Haute North Vigo High School en Indiana. Tenía 231,000 seguidores devotos en TikTok y acumuló 5,5 millones “likes” con sus videos.

Tras conocerse su muerte, llegaron tributos de fanáticos de TikTok de todas partes, quienes describieron a Ball como un alma y un ser humano hermosos cuyos videos significaron mucho para ellos.



Cleta Marie Wilson, hermana de la estrella de TikTok, confirmó la muerte de Ball en Facebook, escribiendo que había fallecido la joven. “Quiero agradecer a cualquiera que se haya comunicado conmigo o con mi familia hoy”, escribió la chica, anunciando que el dolor es doble, pues la madre de Ball, Renee Hilton, también falleció.

Lindsay Ball Tiktok star dies from coronavirus: Lindsey Ball death – dead, cause of death, obituaryBeloved Lindsay Ball Tiktok died March 30, 2020 from coronavirus. Read statement from her family – https://bit.ly/39BbMsg 2020-04-01T22:48:55.000Z

“Renee Hilton y Lindsey N. Ball ¡Las voy a extrañar a los dos! ¡Todo esto es tan irreal para mí! ¡Sinceramente, creo que no podrían vivir la una sin la otra! ¡Las amo a los dos! ❤😭”, escribió un familiar.



“Lindsey puede haber muerto de un infarto. Lo sabremos con certeza después de la autopsia, pero estoy segura de que fue así”, escribió la tía de Ball, Trudy Ruch en Facebook. “Estamos bastante seguros de que fue COVID-19, pero necesitamos los resultados de la autopsia ya que no tenía síntomas para que las pruebas previas fueran obligatorias”.

To the people that called me a robot on TikTok…..😤 Part 4 2019-07-30T17:01:41.000Z

Sin embargo, en un video, su hermana confirmó que Lindsey murió por complicaciones del coronavirus.



“Estamos lidiando con un conjunto extraordinario de circunstancias y todavía estamos tratando de comprender nuestra realidad actual”, escribió Wilson en la publicación de Facebook. “Lindsey N. Ball fue una persona increíble que siempre vio lo bueno en todo y en todos. Lamentablemente, no habrá un funeral debido a los problemas actuales de cuarentena, pero por favor continúen orando por mi padre y nuestra familia y por favor mantengan sus familias unidas… Lo sé. Si no he respondido es simplemente porque no quiero creer que esto sea real. Una vida tan joven tan prometedora… te amo hermanita. Hasta que nos volvamos a ver, por favor sé mi ángel de la guarda…”.

La compungida chica agregó: “Para Renee Hilton, feliz cumpleaños, querida… Sé que te preocupaste cuando dejaste este mundo por mi hermanita. Hicimos todo lo que pudimos, pero ella ahora está segura en el cielo contigo. Te extrañamos más de lo que puedes imaginar. Gracias por estar allí para mí mientras crecía y por apoyarme, no sabes cuanto lo necesitaba. Las amo a los dos de aquí a la luna de ida vuelta. Hasta que nos volvamos a ver”.



El día anterior a esa publicación, Wilson escribió: “Dios … si escuchas, cuida a mi hermanita… te amo Lindsey N. Ball y no puedo imaginar una vida sin ti”.

Un fan escribió: “Vine a tiktok para ver si estas terribles noticias eran ciertas… mi corazón está tan roto y estoy enviando mis oraciones y condolencias a su familia. Adoré a Lindsey. Ella era solo ella misma y no le importaba lo que el mundo pensara. Ella mejoró mis días malos. Ella era un ser humano tan hermoso. Dios te bendiga”.

Ball era muy conocida en el mundo de TikTok. Lindsey Ball, creadora del sonido inmortalizado‘ 𝙩𝙝𝙖𝙩 𝙞𝙨 𝙫𝙚𝙧𝙮 𝙢𝙪𝙘𝙝 𝒶𝒹𝑒𝓆𝓊𝒶𝓉𝑒 en TikTok (usado más de 40 mil veces).