Murió Bill Withers: ¿cómo murió el cantante de “Lean on Me”?

Bill Withers, el influyente cantante de música soul, quien interpretó el famoso tema “Lean on Me”, falleció el lunes en la ciudad de Los Ángeles, debido a complicaciones cardíacas, a la edad de 81 años.

Según una declaración de su familia, obtenida por The Guardian, Withers vivió una vida privada cerca de sus amigos y familiares, y “rezan para que su música ofrezca comodidad y entretenimiento mientras los fanáticos se aferran a sus seres queridos”.

Withers escribió y grabó grandes éxitos a lo largo de su vida, incluyendo “Use Me”, “Just the Two of Us” y “Ain’t No Sunshine”. A mediados de la década de 1980, se retiró y decidió mantenerse fuera de la vista del público.

“Lean on Me” ha estado en innumerables películas, programas de televisión y eventos importantes. Se interpretó en las posesiones de Barack Obama y Bill Clinton. Tanto “Lean on Me” como “Ain’t No Sunshine” están en la lista de Rolling Stone de las 500 mejores canciones de todos los tiempos.



En 1987, Withers ganó el Premio Grammy a la mejor canción de Blues y Ritmo por “Lean on Me”. El premio fue entregado en la 30a Entrega Anual de los Premios Grammy poco antes de que Withers se retirara.

Antes de eso, ganó premios en las categorías de R&B por otras canciones. 1981 fue un gran año para Withers: se llevó a casa la victoria por la Mejor Canción de Ritmo y Blues por “Just the Two of Us”, pero también fue nominado a Grabación del año, Canción del año y Mejor interpretación vocal pop, Masculino.

Durante la 14a. Entrega Anual de los Premios Grammy en 1971, Withers ganó la Mejor Canción de Ritmo y Blues por “Ain’t No Sunshine”. Ese año, fue nominado a Mejor Artista Nuevo del Año y Mejor Interpretación Vocal Pop masculina.



Al momento de su muerte, Withers estaba casado con Marcia Johnson. Los dos se casaron en 1976, y ella fue la persona que supervisó gran parte de su gestión profesional.

Marcia trabaja como directora del Mattie Music Group en Los Ángeles y fue instrumental en el uso de la canción de Withers en muchas películas, televisión y otros medios. Se graduó de la UCLA Graduate School of Management y apoyó a muchas organizaciones benéficas.



Juntos, fueron honrados por la Asociación de Tartamudeo para los Jóvenes (SAY), donde Marcia sirvió como miembro de la Junta.

“Qué honor ser reconocida por una organización cuya misión es ayudar a los niños que tartamudean a encontrar su voz única, construir su confianza y ver las posibilidades para su futuro”, dijo en ese momento. “Ha sido un placer para Bill y para mí formar parte de la familia SAY durante 10 años”.