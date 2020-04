Conductor de bus muere por coronavirus después de que una pasajera le tosiera: Video

Jason Hargrove, un conductor de autobús de Detroit, quien hace unod días se quejó de que una mujer tosía en el autobús que estaba operando, murió por el coronavirus COVID-19.

El alcalde de Detroit, Mike Duggan, confirmó el fallecimiento de Hargrove por causa del coronavirus, durante una conferencia de prensa el jueves por la tarde.

“Si no has visto la publicación de Jason Hargrove en Facebook, todos en Detroit y todos en Estados Unidos deberían verla. Estaba infectado antes de que cerráramos las puertas de entrada. Parte de su lenguaje es gráfico, pero no sé cómo puedes verlo y no quebrarte. Él sabía que su vida estaba en peligro, ahora se ha ido”, dijo el alcalde.

BuzzFeed News recibió una declaración de un portavoz del Departamento de Transporte de Detroit, quien dijo: “Como deja claro el inquietante video de Jason, necesitamos que todos los miembros del público respeten a nuestros conductores y eviten el transporte público si no se sienten bien. Si está en un autobús y tiene que toser, mantenga una distancia segura y cúbrase la boca”.



La Unión de Tránsito Amalgamado (ATU) confirmó la muerte de Hargrove en un conmovedor mensaje y aseguraorn que otro conductor falleció por el mal.

“ATU lamenta saber que dos miembros más fallecieron después de contraer COVID-19. Jason Hargrove, de la Local 26-Detroit, MI, un operador de equipos de transporte para el Departamento de Transporte de Detroit, miembro desde 2016 y deja a una esposa. Local 1763-Rocky Hill, CT Joseph Madore, miembro durante 2 años, fue operador de paratránsito para First Transit, Greater Hartford Transit District. El presidente internacional John Costa envía las más sinceras condolencias de nuestra Unión a sus familias, familiares, amigos y a todos los miembros de sus locales. Honramos la memoria de los hermanos Hargrove y Madore y el trabajo de refuerzo que nuestros miembros continúan trabajando cada día en la primera línea en la lucha contra COVID-19”, afirmó ATU.

Durante el video, que agregamos aquí, Hargrove dijo: “Este coronavirus de mier.. es real, y estamos aquí como trabajadores públicos haciendo nuestro trabajo, tratando de ganarnos la vida, para cuidar a nuestras familias. Pero que subas al autobús, te pares en el autobús y tosas varias veces sin taparte la boca, y sabes que estamos en medio de una pandemia, eso me hace saber que a algunas personas no les importa”, comentó el hoy fallecido trabajador.



“Para una persona adulta de entre 50 y 60 años, pararse en el pinche autobús y toser cuatro o cinco veces (es demasiado). Estoy jodido”, agregó el conductor.

“Estoy tratando de ser el profesional que ellos quieren que sea, y mantuve la boca cerrada. Pero es en algún momento cuando tienes que dibujar la línea y decir que ya es suficiente. Esa mie… fue innecesaria. Me siento violado, me siento violado por las personas que estaban en el autobús cuando esto sucedió. Eran unas ocho o nueve personas en el autobús, y ella se quedó parada allí y tosió, nunca cubrió su boca”, concluyó.