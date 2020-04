Murió Pete Retzlaff: ¿cómo murió el jugador estrella de la NFL?

Los Philadelphia Eagles están de luto por la pérdida de una de las grandes leyendas del fútbol americano: Pete Retzlaff. La estrella de la NFL tenía 88 años de edad.

Retzlaff, quien co-capitaneó el equipo del campeonato mundial de las Águilas de 1960, murió por causas naturales en su casa en Pottstown, Pensilvania.

El jugador, nacido en Dakota del Norte, es considerado el ala cerrada más grande en la historia de la franquicia. Fue incluido en el Salón de la Fama del equipo en 1989 y su camiseta número 44 es una de las nueve retiradas por los Eagles.

Originalmente firmado con un contrato de $100 en 1956, Retzlaff pasó a jugar 11 temporadas en Filadelfia, donde registró 452 recepciones para 7,412 yardas y 47 touchdowns. Fue un fullback convertido que obtuvo cinco asentimientos Pro-Bowl y promedió 16.4 yardas por atrapada para su carrera.

“Nos entristece saber que falleció el miembro del Salón de la Fama de Eagles, Pete Retzlaff. Pete fue un ala cerrada revolucionario y uno de los jugadores más productivos en la historia de nuestra franquicia”, dijo el dueño de los Eagles, Jeffrey Lurie, en un comunicado. «Fue cinco veces Pro Bowler, un contribuyente clave en nuestro equipo del Campeonato de 1960, y, por supuesto, su número 44 fue retirado después de haber establecido numerosos récords de recepción durante sus 11 años de carrera».

Los Eagles fueron el único equipo para el que jugó y el ala cerrada apreció su tiempo en Filadelfia. Cuando Retzlaff se retiró después de la temporada de 1966, era el líder absoluto de la franquicia en recepciones y yardas de recepción. Todavía ocupa el número 2 en yardas de recepción y el número 3 en recepciones.

«Pete estaba orgulloso de haber jugado toda su carrera en Filadelfia», dijo la familia Retzlaff en un comunicado, a través del sitio web oficial del equipo. «Nuestra familia no puede agradecer lo suficiente a los Eagles y a los maravillosos fanáticos por su apoyo que reforzó sus años de juego y más», dijeron.

Mucho antes de que muchachos como Rob Gronkowski y Antonio Gates llegaran a la NFL, estaba Pete Retzlaff. Casi solo ayudó a redefinir la forma en que se veía la posición de ala cerrada.

Midiendo 6 pies 1 y con 210 libras, Retzlaff fue una carga para derribar. Además, fue increíblemente rápido y corrió para 1,016 yardas mientras jugaba como fullback en el estado de Dakota del Sur (el alma mater de Dallas Goedert, por cierto).

El periodista deportivo del Salón de la Fama Ray Didinger escribió un increíble perfil en profundidad sobre Retzlaff en 2018 y relató sus muchos logros. Tenía la esperanza de ser consagrado en el Salón de la Fama del Fútbol Profesional, pero la llamada nunca llegó. Retzlaff solo perdió el balón cuatro veces en 11 temporadas de la NFL.

Didinger escribió: «Probablemente la mejor descripción de Retzlaff fue la escrita por el columnista del Boletín de Filadelfia Sandy Grady, quien escribió: ‘La lente de la mente ve a Retzlaff agachado y luego luchando fuera del alcance del linebacker, luego la camisa Nº 44 inclinada hacia abajo, con los hombros bajos. Hay una sacudida en la cabeza, un pie plantado hacia el exterior, congelando a un esquinero por un instante y Pete girando hacia el centro, agarrando una pelota en la ráfaga de la mafia, y luego derribando a la gente como bolos».