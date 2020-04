Murió Rishi Kapoor: ¿cómo murió el famoso actor de Bollywood?

Ishi Kapoor, quien protagonizó casi un centenar de películas de Bollywood a lo largo de su carrera como actor, murió el jueves por la noche en el Hospital Sir HN Reliance Foundation en la ciudad de Mumbai, según el Hindustan Times.

Kapoor, de 67 años, quien fue diagnosticado con leucemia en 2018, ingresó en el hospital el miércoles. El hermano mayor de Kapoor, Randhir Kapoor, quien también es actor de Bollywood, dijo en ese momento: “Es cierto que ha sido ingresado en el hospital. Él está en Sir HN Reliance Foundation Hospital. No estaba bien y tenía algún problema, así que lo admitimos temprano esta mañana”.

Cuando se le preguntó si se trataba de una situación de emergencia, Randhir dijo: “Es por eso que ha ido al hospital. Pero sé que él estará bien. Neetu (su esposa) está a su lado”.

Grief-stricken by the demise of the charismatic actor Rishi Kapoor ji . A Versatile Performer… who I always admired . An actor from a legendary family entertaining us for decades gone too soon . Condolences to the entire family . RIP . #Rishikapoor pic.twitter.com/Q0EbEXADZm — Allu Arjun (@alluarjun) April 30, 2020

La estrella de las exitosas películas de Bollywood como Amar Akbar Anthony, Laila Majnu y Bobby, pasó un año viviendo en la ciudad de Nueva York en tratamiento después de su diagnóstico inicial. Después de regresar a la India en septiembre de 2019, Kapoor continuó desmejorándose en los siguientes meses, pero pudo regresar al trabajo y comenzar la preproducción de la película Sharmaji Namkeen.

Kapoor, el segundo hijo del fallecido director de cine y actor de Bollywood Raj Kapoor, desafortunadamente, sufrió algunos contratiempos en febrero. La primera vez que ingresó en el hospital de Nueva Delhi luego de una infección. La segunda vez fue admitido en el sur de Mumbai después de sufrir una fiebre viral, según el India Times.

Do Premee (HD) Rishi Kapoor | Moushumi Chatterjee | Om Prakash Bollywood Hit's (With Eng Subtitles)"Daulatram’s son Chetan Prakash and retired Col. Bhagwant Singh’s daughter Payal, love each other and want to marry. However, their parents are not happy with their relationship and want them to marry the spouses of their choice. As a result, Chetan and Payal decide to elope, and marry on the run. Bhagwant Singh advertises in the newspapers for his missing daughter, and offers a handsome reward for her return. Soon Chetan and Payal both find a job but they don’t know their employer, Geeta’s reality who is under the power and influence of a gangster named Shivlal. What will happen to Chetan and Payal now? Watch the movie. YOR – 1980 Star Cast – Rishi Kapoor, Moushumi Chatterjee, Om Prakash, I.S.Johar, Deven Verma Director – Raj Khosla Producer – Kundan A. Thadani Cinematographer – Fali Mistry Music Director – Laxmikant-Pyarelal Lyricist – Anand Bakshi Story – G. R. Kamat, Gulshan Nanda Screenplay – Raj Bharti Dialogues – Rahi Masoom Reza Editor – Waman Bhiosle SUBSCRIBE for the best Bollywood videos, movies and scenes, all in ONE channel http://www.YouTube.com/ShemarooEnt. Like, Comment and Share with your friends and family. Watch more Bollywood videos and movies starring your favourite celebrities like Amitabh Bachchan, Raj Kapoor, Dharmendra, Zeenat Aman, Vidya Balan, Govinda, Salman Khan and many more, only on http://www.YouTube.com/ShemarooEnt Facebook – https://www.facebook.com/ShemarooEnt Twitter – https://twitter.com/ShemarooEnt Google+ -https://plus.google.com/+shemaroo Pinterest – http://pinterest.com/shemaroo SUBSCRIBE for the best Bollywood videos, movies and scenes, all in ONE channel http://www.YouTube.com/ShemarooEnt. Like, Comment and Share with your friends and family. Watch more Bollywood videos and movies starring your favourite celebrities like Amitabh Bachchan, Raj Kapoor, Dharmendra, Zeenat Aman, Vidya Balan, Govinda, Salman Khan and many more, only on http://www.YouTube.com/ShemarooEnt Facebook – https://www.facebook.com/ShemarooEnt Twitter – https://twitter.com/ShemarooEnt Google+ -https://plus.google.com/+shemaroo Pinterest – http://pinterest.com/shemaroo " Sign up for Free and get daily updates on New Videos, exclusive Web Shows, contests & much more http://youtube.shemaroo.com/default.aspx Send us your feedback and suggestions at : connect@shemaroo.com 2016-11-28T09:14:34Z

La familia de Kapoor, que incluye a Neetu, su esposa de casi 40 años, su hija Riddhima, su hijo Ranbir, que siguió los pasos de actuación de su familia, y sus hermanos Randhir, Ritu Nanda, Rima Jain y Rajiv Kapoor, hicieron la siguiente declaración:

“Nuestro querido Rishi Kapoor falleció pacíficamente a las 8:45 am IST en el hospital hoy después de una batalla de dos años con leucemia. Los médicos y el personal médico del hospital dijeron que los mantenía entretenidos hasta el final. Permaneció jovial y decidido a vivir al máximo durante dos años de tratamiento en dos continentes. La familia, los amigos, la comida y las películas siguieron siendo su enfoque y todos los que lo conocieron durante este tiempo se sorprendieron de cómo no permitió que su enfermedad lo superara”, dijeron.



“Estaba agradecido por el amor de sus fanáticos que llegaron de todo el mundo. En su fallecimiento, todos entenderán que le gustaría ser recordado con una sonrisa y no con lágrimas. En esta hora de pérdida personal, también reconocemos que el mundo está pasando por un momento muy difícil y problemático. Existen numerosas restricciones sobre el movimiento y la reunión en público. Nos gustaría solicitar a todos sus admiradores y simpatizantes y amigos de la familia que respeten las leyes vigentes. No lo tendría de otra manera”.



Rishi Kapoor Interview in 1987We had the fortune to sit down with Rishi Kapoor in 1987. It was a great opportunity to meet him and talk to him about his family, both past and future. There is a portion of the interview where he talks about his son, Ranbir Kapoor. 2019-04-12T23:57:48.000Z

El actor, que había acumulado 3,5 millones de seguidores en Twitter, había compartido una actualización sobre la salud en el sitio de redes sociales. Tuiteó el 3 de febrero: “Me ha abrumado toda su preocupación por mi salud. Gracias. He estado filmando en Delhi los últimos 18 días y debido a la contaminación y a mi bajo recuento de neutrófilos, contraje una infección por la que tuve que ser hospitalizado. Tenía un poco de fiebre y, en una investigación, los doctores encontraron que se detectó un parche que podría haber provocado neumonía y se está curando. La gente parece haber asumido muchas cosas diferentes. Pongo a descansar todas esas historias y espero entretenerlos y amarlos”.

(2013 Rishi Kapoor and Irrfan Khan in the film ‘D Day’#RishiKapoor #IrrfanKhan pic.twitter.com/rGSoQ2V8SU — Film History Pics (@FilmHistoryPic) April 30, 2020

El 7 de marzo, Kapoor tuiteó: “Esta infección de pecho y neumonía fue una verdadera decepción en el momento equivocado. ¡Con la gracia de Dios, estoy en camino a la recuperación! Inmenso amor y respeto”.



La trágica noticia de la muerte de Kapoor fue un golpe devastador para los fanáticos de Bollywood, ya que un día antes, lloraron la muerte de Irrfan Khan. Khan murió por complicaciones de una infección de colon después de ser diagnosticado con un tumor neuroendocrino en 2018.

My heart is so heavy. This is the end of an era. #Rishisir your candid heart and immeasurable talent will never be encountered again. Such a privilege to have known you even a little bit. My condolences to Neetu maam, Ridhima, Ranbir and the rest of the family. Rest in peace Sir. pic.twitter.com/TR6GVSN4m7 — PRIYANKA (@priyankachopra) April 30, 2020

Tras la muerte de Kapoor, la actriz crossover de Bollywood, Priyanka Chopra, lo llamó el “fin de una era” en un sincero homenaje en Twitter.