Luto en la realeza: Murió la princesa María a los 31 años: ¿cómo murió?

El luto llenó este jueves el mundo de la realeza, tras conocerse la muerte de la princesa Maria Galitzine Singh de Austria, quien falleció en Houston, Texas. Según su obituario la causa de muerte de la joven fue “un aneurisma cardíaco repentino”.

Maria murió la mañana del lunes 4 de mayo de 2020, a la edad de 31 años.

El obituario dice que la princesa “nació en 1988 del hogar del Príncipe y la Princesa Piotr Galitzine en la ciudad de Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo”. Estaba casada con Rishi Roop Singh, un chef en Houston, con quien tuvo un hijo de 2 años, llamado Maxim.

Según la revista Hola!, la princesa de 31 años era descendiente del emperador Carlos I y Zita de Borbón-Parma.

Princess Maria Dies at Age 31 From a Cardiac Aneurysm | E! NewsAustrian Princess Maria Galitzine unexpectedly passed away from a cardiac aneurysm in Houston days before her 32nd birthday. Full Story: https://www.eonline.com/news/1151865/princess-maria-galitzine-dead-at-31-from-cardiac-aneurysm #PrincessMariaGalitzine #ENews #CelebrityNews Subscribe: http://bit.ly/enewssub About E! News: The E! News team brings you the latest breaking entertainment, fashion and Pop Culture news. Featuring exclusive segments, celebrity highlights, trend reports and more, the E! News channel is the only destination Pop Culture fans need to stay in the know. Download The E! News App For The Latest Celebrity News and Trending Videos: https://eonline.onelink.me/yMtl/4ead5017 Watch Full Episodes: https://e.app.link/zqpv3aRRu3 Connect with E! News: Visit the E! News WEBSITE: http://eonli.ne/enews Like E! News on FACEBOOK: https://www.facebook.com/enews/ Check out E! News on INSTAGRAM: https://www.instagram.com/enews/ Follow E! News on TWITTER: https://twitter.com/enews Princess Maria Dies at Age 31 From a Cardiac Aneurysm | E! News http://www.youtube.com/user/enews 2020-05-14T20:49:42.000Z

Tatler describe a la princesa como descendiente “de la dinastía de los Habsburgo”. Sus bisabuelos “fueron el último emperador y emperatriz de Austria”. Después de la Primera Guerra Mundial, los bisabuelos de María fueron exiliados de Austria. Su bisabuelo fue Carlos I de Austria.

La línea de los Habsburgo llega a través de la madre de Maria, Maria Anna, quien es hija del archiduque Rudolf de Austria, el hijo menor de Charles I, según Paper City. Su padre Piotr fue descrito como un “aristócrata ruso”. La dinastía de los Habsburgo gobernó Austria durante casi 600 años, señala la revista.

La familia es bastante cosmopolita en su naturaleza. Una de las hermanas de Galitzine, Tatiana, dijo en esa publicación: “En casa, mi padre nos habla ruso, las niñas hablan francés entre ellas y los niños hablan alemán”.

Según su obituario, la princesa construyó una carrera en el mundo del diseño de interiores. “Regresó con la familia a Rusia a los cinco años en 1993, asistiendo a la Escuela Alemana de Moscú”, dice el obituario.

“Al graduarse se mudó a Bélgica para asistir a la escuela CAD. Luego vivió y trabajó en Bruselas, Chicago y Houston, especializándose en diseño de interiores y mobiliario”, se afirmó.

Princess Maria Galitzine, Austrian Royalty, passed away suddenly at 31Princess Maria Galitzine, Austrian Royalty, passed away suddenly at 31 2020-05-15T00:08:08.000Z

La nota dice que le sobreviven sus hermanas Xenia Galitzine de Matta, Tatiana Galitzine Sierra y la princesa Alexandra, sus hermanos, los príncipes Dmitri e Ioann, y sus padres, la princesa Maria-Anna (nacida archiduquesa de Austria) y el príncipe Piotr Galitzine.

Según The Houston Chronicle, el padre de María es “el presidente y CEO de TMK IPISCO, una compañía rusa de fabricación de gas y tuberías”. Sus dos hermanas también viven en Houston, Texas. María llenó su página de Facebook con fotos que la mostraban con familiares y amigos.

Según Hola!, la princesa se casó con su esposo, quien es el chef del Hotel Derek en Houston, hace solo tres años en una “ceremonia romántica en la casa de sus padres en Texas”.

La princesa fue descrita como una persona privada que no fue el centro de atención.

La página de LinkedIn de Rishi Singh lo describe como un “Chef Ejecutivo experimentado con una historia demostrada de trabajo en la industria de Restaurantes. Fuerte profesional de desarrollo comercial especializado en alimentos naturales, alimentos y bebidas, planogramas, venta minorista y productos orgánicos”.

Anteriormente fue chef en Boheme, otro restaurante del área de Houston, durante más de ocho años. La página de Facebook de Rishi Singh se centra principalmente en la cocina y la familia.