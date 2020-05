Murió Corey La Barrie de modo trágico: ¿cómo murió el famoso youtuber?

El mundo de Youtube está de luto, luego de conocerse del fallecimiento de la estrella de Youtube, Corey La Barrie, quien murió en un accidente automovilístico justo en su cumpleaños.

El joven, de apenas 25 años, perdió la vida mientras conducía con la estrella del programa Ink Master, Daniel Silva el domingo por la noche, según informó TMZ. Silva está siendo señálado de ser el responsable de muerte, pues según familiares del youtuber, estaría conduciendo bajo los efectos del alcohol.

La madre y el hermano de La Barrie confirmaron la triste noticia en Instagram.

La policía le dijo al citado medio de comunicación que los dos hombres iban en un vehículo deportivo McLaren y “de alguna manera chocaron contra un letrero de la calle y un árbol … El pasajero recibió la peor parte del golpe”. La Barrie y Silva fueron transportados a un hospital en Los Ángeles, y aunque Silva fue tratado por una fractura de cadera, La Barrie murió al instante, según su madre, Lissa Burton.

El Departamento de Policía de Los Ángeles le dijo al Daily News que el accidente ocurrió alrededor de las 9:40 p.m. (Hora Pacífico) en la cuadra 4900 de Carpenter Avenue, cerca de Riverside Drive, en Valley Village. La policía dice que el conductor del McLaren perdió el control y golpeó un poste.

Las circunstancias que condujeron al accidente automovilístico aún están siendo investigadas por las autoridades. La policía le dijo a TMZ que horas antes La Barrie y Silva estaban en la fiesta de cumpleaños del youtuber. Se espera que Silva sea detenido por la muerte. Los testigos le dijeron a la policía que Silva, quien tiene 1.1 millones de seguidores en Instagram y su propio canal popular de YouTube, estaba bebiendo en la fiesta antes de salir con La Barrie.

Originario de Adelaida, Australia, La Barrie se mudó a Los Ángeles y logró construir un gran número de seguidores como comediante influyente en las redes sociales. Su canal de YouTube con Crawford Collins, Corey & Crawford, tiene 104,000 suscriptores. Su canal personal había acumulado 334,000 suscriptores. En Instagram, La Barrie tenía 192,000 seguidores.

DAVID DOBRIK TESLA PRANK!! (GONE WRONG)Zane and I decided to prank David Dobrik to get him back for always pranking Zane and his crew! It worked… kind of… and then everything went horribly wrong. Check out Zane's Channel: https://www.youtube.com/channel/UCiIFLzjBUX5WpkVqVDVWMTQ Follow me on my social medias at instagram: https://www.instagram.com/coreylabarrie twitter: https://twitter.com/coreylabarrie snapchat: @coreylabarrie Special thanks to Bobby for filming: http://youtube.com/itsbobbymares 2017-09-08T22:26:33Z

El hermano del youtuber, Jarrad, afirmó que Silva conducía bajo la influencia del alcohol el domingo por la noche. Además de Jarrad, La Barrie tenía una hermana llamada Jessica.



Jarrad escribió: “Esto no es algo que pensé que tendría que sentarme aquí y escribir durante mucho tiempo o lo que quisiera hacer en este momento, pero todos merecen saber que mi hermano Corey falleció anoche en un accidente automovilístico, con su amigo borracho conduciendo… esto es lo más difícil que he tenido que hacer. No sé cómo se supone que debo hacer esto sin ti”.

“Ya te extraño mucho, esto no es justo”, agregó Jarrad. “Gracias por ser siempre el mejor hermano mayor que podría pedir. Te amo, así la vida nunca será lo mismo sin ti. Posdata: saluda a mi abuelo y abuela de mi parte. Te quiero”.

Roommates Tried To Transform Me!!Season 1 Episode 4 I Should of never even attempted this!! MERCH: http://fanjoy.co/cnc Follow me: http://youtube.com/coreylabarrie http://instagram.com/coreylabarrie https://www.twitch.tv/coreylabarrie twitter: https://twitter.com/coreylabarrie ▶️Watch more from Corey: https://youtube.com/playlist?list=UUF8GLutz3FQDwsbLI-Q6WSw 🔔Subscribe: https://youtube.com/channel/UCF8GLutz3FQDwsbLI-Q6WSw 2020-04-25T01:34:44Z

La madre de La Barrie, Lissa Burton, compartió la misma foto que Jarrad en Instagram después de perder a su hijo.

“Mi corazón se rompe en este momento, en el cumpleaños 25 de mi hijo hoy. (…) se metió en un automóvil con un borracho. El accidente lo mató al instante. Ninguna palabra puede describir la tristeza que siento al dejar ir a uno de mis hijos. Se siente tan irreal y estoy abrumada por el dolor. Te amo mucho Corey y te extrañaré mucho. Es tan injusto”, comentó la atribulada madre.

Un día antes de su cumpleaños, La Barrie hizo un video en el que habló sobre su cumpleaños y cómo iba a transmitir en vivo la celebración a través de Twitch a la 1 p.m. Hora del Pacífico, en donde estaría de fiesta de manera segura, en medio de la cuarentena con sus compañeros de apartamento.

C4 House Tik Tok Olympics!!The C4 House goes head to head in some wild tik tok challenges alex's tik tok: https://www.tiktok.com/@alexpresley_ Follow us: http://instagram.com/coreyandcrawford http://twitter.com/coreyandcrawf http://youtube.com/crawfordcollins http://instagram.com/crawfordcollins http://youtube.com/coreylabarrie http://instagram.com/coreylabarrie https://www.twitch.tv/coreylabarrie https://www.twitch.tv/itscrawfordcollins Follow Jc: https://www.youtube.com/user/lifewithJc follow chelsey: https://www.instagram.com/chelseyamaro/ ▶️Watch more of Corey & Crawford! https://youtube.com/playlist?list=UUJllB47kdk2brq4zj6_593g 🔔Subscribe for weekly videos! https://youtube.com/channel/UCJllB47kdk2brq4zj6_593g 2020-04-22T23:57:45Z

Antes de su fin de semana de cumpleaños, La Barrie publicó una serie de videos sobre la vida mientras se distanciaba socialmente, se dejaba crecer la barba y salía con sus compañeros de cuarto, que continuamente eran coprotagonistas en sus videos.

El último tweet de La Barrie agradeció a todos sus suscriptores y seguidores por las muestras de amor en su cumpleaños.

“¡Gracias por los deseos de cumpleaños, los amo chicos! Y si tienes la introducción a mi transmisión, ¿cómo les pareció?”, dijo el joven.

La Barrie se mudó a una casa en Los Ángeles que él y sus compañeros llamaron “C4”. Compartía el apartamento conJc Caylen, que tiene 3,3 millones de seguidores en Instagram; Crawford Collins, que tiene 1,2 millones; y Chelsey Amaro, con 226,000 seguidores. Su casa se hizo lo suficientemente popular como para crear una cuenta de Instagram separada solo para contenido relacionado con la casa.

Debido al coronavirus, gran parte del contenido del cuarteto estaba relacionado con el distanciamiento social. Jugaron partidos de fútbol con papel higiénico y celebraron el cumpleaños de Collins con una fiesta en casa en abril.

Las habilidades atléticas parecían correr en la familia La Barrie. Su padre era un jugador de fútbol profesional en Australia, mientras que su abuelo jugaba al cricket en las Antillas.

La Barrie también era un ávido snowboarder y un gran fan del baloncesto.