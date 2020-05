Murió Betty Wright: ¿cómo murió la famosa cantante?

El mundo del entretenimiento se vistió de luto justo este día de las Madres, luego de conocerse el fallecimiento de la famosa cantante Betty Wright.

La estrella de la música falleció en la mañana del 10 de mayo, a la edad de 66 años, según lo reveló la sobrina del cantante a Heavy.

La causa de la muerte de Wright no se ha hecho pública.

En su perfil oficial en el sitio web de Universal Music, está escrito que Wright “influyó en una generación de cantautoras y continúa influyendo en el mundo del hip hop”. Wright operaba su propio sello discográfico, Mrs. B Records, y su propia editorial, Miami Spice.

Betty Wright-Tonight is the NightBetty Wright "Tonight Is the Night" Betty Wright Live 2008-03-14T04:10:26.000Z

La intérprete de R&B cuyo nombre real era Bessie Regina Norris, nació en Miami, Florida, en diciembre de 1953. Después de comenzar su carrera cantando música gospel con su familia, Wright se convirtió en una estrella por derecho propio en 1971 con el lanzamiento de la canción, “Clean Up Woman”.

La muerte de la reina del soul se produce una semana después de que la cantante Chaka Khan había pedido a los fanáticos que rezaran por la salud de la leyenda de Florida.

Khan tuiteó: “Hago un llamado a todos mis #PrayWarriors | Mi querida hermana, Betty Wright @MsBettyWright, ahora necesita todas sus oraciones. “Que Será, Será | Lo que sea será. En el nombre de Jesús, oramos por la hermana Betty. Todo mi amor Chaka”.

TONIGHT IS THE NIGHT / BETTY WRIGHTTonight Is The Night – Betty Wright from album "DANGER, HIGH VOLTAGE" in 1974 Miami Soul 2010-02-05T13:33:25Z

En el momento del lanzamiento de “Clean Up Woman”, Wright tenía 18 años. Otros éxitos del catálogo de Wright incluyen las canciones “Shoorah, Shoorah”, “Tonight Is the Night” y “Where Is the Love”, que le valió a Wright un premio Grammy a la mejor canción de R&B. En la década del 2000, Wright obtuvo más nominaciones al Grammy después de coproducir los dos primeros álbumes de Joss Stone. Wright actuó con Stone en la canción, “The Art of Love and War”.



En marzo de 2020, DJ Khaled y Lil Wayne recordaron la importancia de la canción, “Tonight Is the Tonight”, para un episodio del programa de TV One, Unsung. Durante el episodio, Lil Wayne dice de la canción, a través de People Magazine.

Betty Wright – Clean up womanNorth Sea Jazz 2012 2012-07-09T13:01:32.000Z

“Hay épocas de la canción en mi vida, la primera es estar en el asiento trasero de un automóvil. Tu madre lo está cantando y tú estás cantando junto con ella. El segundo es que estás solo en ese auto y ahora encuentras esas palabras que significan algo totalmente diferente de lo que significaban cuando estabas sentado en ese asiento trasero”.

“Clean Up Woman” luego sería interpretada por Mary J. Blige en su éxito “Real Love”. La canción también fue interpretada por Afrika Bambaataa y Sublime. En su biografía de Universal Music, los artistas que han tomado muestras o han sido influenciados por Wright incluyen a Jennifer Lopez, Beyonce, Michael Jackson y Stevie Wonder. En una entrevista de marzo de 2011 con NPR, Wright dijo que trabajaba con artistas más jóvenes:

“Yo creo en el legado. Y creo en hacer que la radio suene mejor. Si tengo que escucharlo, quiero que suene bien. Así que estoy cansada de que las personas perturben la paz, suban a la radio y suenen un desastre. Si puedo decir cuál es realmente la nota, ¿por qué dejarlos ir a la nota que creen que es? Tengo ese ambiente de mamá. No lo veo con ego”.



Wright fue mentora de jóvenes cantantes y compositores en su campamento, MOST, un acrónimo de Mountain Of Songs Today.

Durante su vida, Wright dio a luz a cinco hijos, Aisha, Patrice, Patrick, Chaka y Asher. El día de Navidad de 2005, la familia de Wright sufrió una tragedia cuando su hijo Patrick Parker fue asesinado a tiros en una fiesta en la comunidad de Opa-Laka en el sur de Florida. Tenía 21 años de edad. Nunca se hicieron arrestos por el asesinato.

Betty Wright – Tonight is the nightNorth Sea Jazz 2012 2012-07-09T18:18:15Z

Wright grabó la canción, “Dry Well”, como un homenaje a su hijo. En 2012, Wright interpretó la canción en un mitin en apoyo del arresto de George Zimmerman.

La artista dijo en ese momento, a través de Reuters: “Y si puedo prestarle una voz de celebridad, porque cuando murió mi hijo, la forma en que lo supere fue a través del poder de la familia y el poder de la oración. Y comencé a escribirlo, como siempre he hecho con el dolor en mi vida”.



La cantante le dijo al Sun-Sentinel en una entrevista de 1986 que una vez rechazó una oferta de $ 1 millón para cantar en Sudáfrica. Wright se negó como un medio para protestar contra el régimen de apartheid del país.