Murió Little Richard: ¿cómo murió el legendario roquero de Tutti Frutti?

Little Richard, el pionero cantante extravagante de rock and roll, murió a los 87 años, este 9 de mayo.

La revista Rolling Stone informó que el hijo de Little Richard, Danny Penniman, les confirmó la muerte. Según el New York Times, la causa del fallecimiento fue cáncer.

El pequeño Richard, cuyo nombre real era Richard Penniman, venía sufriendo de algunos problemas de salud diferentes durante los últimos años y había tenido un derrame cerebral y un ataque cardíaco, junto con un dolor continuo en la cadera, después de una cirugía que no salió bien, según The Guardian.

Si bien aún no se informa cómo murió Little Richard exactamente, su vida en la música fue una gran influencia en muchas estrellas que vinieron después de él, incluidos Elvis Presley, Buddy Holly, The Beatles, The Rolling Stones y muchos más.

Conocido por sus trajes coloridos y su personalidad descomunal, la música del ícono que tocaba el piano, es parte del tejido del rock n ‘roll. No había nadie más como él.

Little Richard nació en Macon, Georgia, en 1932, el tercer hijo de lo que eventualmente serían 12 hermanos y hermanas. Según Biography, su padre era un ilusionista que era abiertamente hostil hacia los “primeros signos de homosexualidad” de Little Richard.

El pequeño Richard dejó su hogar cuando tenía 13 años y fue acogido por una familia blanca que era dueña de un club en Macon. Ahí es donde comenzó a perfeccionar su oficio y estilo único como intérprete. En 1951 obtuvo su primer contrato discográfico con RCA, pero lo sofocaron al firmarlo para que hiciera canciones de blues discretas donde no podía usar sus gritos y lamentos característicos.

En 1955 encontró su éxito usando su estilo característico cuando un productor de Specialty Records lo contrató para ser el líder de un grupo de Nueva Orleans. Ese año su primer éxito, “Tutti-Frutti” llegó al número 17 en las listas de Billboard. A partir de ahí, siguió con otras canciones que se convirtieron en grandes éxitos. “Long Tall Sally”, “Good Golly Miss Molly” y “Send Me Some Lovin” han resistido el paso del tiempo.

El pequeño Richard tenía una fuerte fe en el cristianismo, pero también dijo que sabía que se sentía atraído por los hombres, y que los dos no se llevaban. En una entrevista de 2017 con Three Angels Broadcasting Network, Little Richard dijo: “Cualquiera que entre en el mundo del espectáculo, te va a decir gay o heterosexual”, dijo. “Dios hizo hombres, hombres y mujeres, mujeres … Tienes que vivir como Dios quiere que vivas … Él puede salvarte”.

También se enfrentó a si debería tocar música rock ‘n’ roll o gospel. En esa entrevista habló sobre orar sobre si debería continuar tocando rock and roll o no.

“No vi ningún daño en servir a Dios y servir al diablo”, dijo a los entrevistadores. Estaba en conflicto porque ganó mucho dinero tocando música rock ‘n’ roll a pesar de que el estilo de vida que lo acompañaba no siempre estaba de acuerdo con las enseñanzas de la Biblia, y dijo que finalmente llegó a la conclusión de que no podía servir a dos Dioses.



“En la cima de su fama … llegó a la conclusión de que el rock and roll era el trabajo del diablo. Abandonó el negocio de la música, se matriculó en la universidad bíblica y se convirtió en un predicador evangélico itinerante”, según la Enciclopedia Británica. El New York Times dice que había terminado con el Rock and Roll después de una epifanía que tuvo durante una actuación en Rusia, a fines de la década de 1950, pero continuó siendo un ícono por el resto de su vida.

A fines de la década de 1970, Little Richard había dejado el rock and roll para sumarse a la música gospel de tiempo completo, aunque incursionó un poco en el rock en la década de 1980, según History of Rock. Volvió a cantar en la canción de U2 con B.B. King, “When Love Comes to Town” en 1989.

La cantante Roberta Flack introdujo a Little Richard en el Salón de la Fama del Rock & Roll en 1986. Ella dijo: “No solo ha hecho una contribución importante a nuestra cultura musical y nuestra historia … la buena música dura para siempre y la música de Little Richard ha hecho tal una fuerte impresión en todos nosotros. Bailamos por eso; tarareamos con lla. Nos ha afectado. El arte de Little Richard es honesto y verdadero y, como tal, no se puede negar”.



Sin embargo, Little Richard no pudo estar allí para aceptar el premio, ya que tuvo un accidente automovilístico en octubre de 1985 y no podía caminar en el momento de la ceremonia de premiación. Su cuñado Marvin Blackman aceptó el premio en su nombre.

Ese año, Little Richard fue incluido con otros músicos de gran influencia. Chuck Berry, Sam Cooke, Ray Charles, James Brown, Elvis Presley, Robert Johnson, Jerry Lee Lewis y Buddy Holly estaban entre los miembros de la “clase de 1986”.

Luego, en 1989, Little Richard introdujo a Otis Redding en el Salón de la Fama del Rock & Roll diciendo: “Fue un gran cantante … debería haber sido colocado en el Salón de la Fama del Rock & Roll antes que yo, porque se fue, y él realmente ha contribuido mucho al mundo de la música”.

El pequeño Richard cantó pequeños fragmentos de las canciones de Redding durante su discurso de inducción varias veces, riendo y diciendo: “¡Me siento bien y no tengo nada más que agua! ¡Ooooo-weeee!”.