Ravi Zacharias tiene cáncer: ¿cuánto le queda de vida?

El cáncer de Ravi Zacharias ya no es tratable. De acuerdo con una carta de su hija, Sarah Davis, su oncólogo le dijo al apologista cristiano de 74 años que su cáncer de metástasis había llegado a un punto en el que los médicos ya no podían ayudarlo.

Davis, presidente de Ravi Zacharias International Ministries (RZIM), dijo que a pesar de las numerosas cirugías y tratamientos de quimioterapia de su padre, el tumor en su sacro (parte baja de la espalda) había hecho metástasis y era “muy raro en su mal agresico”, sin dejar otras opciones para futuros tratamientos.

Zacharias fue diagnosticado por primera vez con una forma de cáncer de hueso en marzo, que los médicos descubrieron durante una cirugía de espalda, informó Christian Post. El tumor, que estaba ubicado en un hueso en forma de escudo conectado a la pelvis y la base de las vértebras lumbares, causó tanto dolor a Zacarías que no puede dormir.

Zachrarias le dijo al Christian Post que, aunque el diagnóstico lo dejó en estado de shock, creía que volvería a tener buena salud con un tratamiento.

“Estamos confiando en el Señor en esto, y creemos que ya hemos visto evidencia de su mano. Por ejemplo, el tumor no apareció en ninguna exploración previa y solo fue descubierto por mi cirujano identificándolo durante la cirugía … Todavía tengo un viaje por delante, pero sé que las oraciones de las personas y la fuerza de Dios me ayudarán”, dijo el religioso.

Sin embargo, la noticia de su nuevo diagnóstico más grave sugiere que no se recuperará. El evangelista Franklin Graham ha pedido que la gente ore por Zacarías para “levantarlo”.

Davis agradeció a sus seguidores, a los médicos y a otras personas que trabajan en el campo de la evangelización por su apoyo.

Sabemos que Dios se ha propuesto y numerado cada uno de nuestros días, y solo Él sabe cuántos Ravi más experimentarán en esta tierra. Un día, probablemente más temprano que tarde, estaremos sirviendo sin nuestro querido fundador, aunque sé que su amor y su legado nos convencerán y nos inspirarán a servir a su Señor aún más de lo que hemos visto antes. Si bien estamos llenos de tantas emociones, también estamos en paz, descansando en la verdad de que Dios lo sabe todo y lo ve todo y es soberano y bueno. Pienso en la gran alegría que tendrá mi papá y me consuela”, dijo Davis.

Zacharias acaba de celebrar su 48 aniversario con su esposa Margie, con quien tiene tres hijos adultos.

Davis dijo que la familia regresará a Atlanta desde Houston para pasar el tiempo restante que les queda con Zacharias.

Zacharias, un ciudadano canadiense y estadounidense de doble nacionalidad, nacido en la India, comenzó su vida como ateo e intentó suicidarse a la edad de 17 años. Sin embargo, dijo que encontrar la religión lo trajo de vuelta del borde de la muerte.

Zacharias, estimulado por su antiguo escepticismo para convertir a otros, fundó su ministerio internacional de apologética en 1984.

Con más de 200 empleados, la iglesia se ha convertido en un asunto internacional con dieciséis oficinas en estados como Canadá, Perú, Kenia, Sudáfrica, Reino Unido, Austria y España. Según el sitio web, la misión de la iglesia es fomentar el evangelismo, la apologética, la disciplina espiritual, la capacitación y el apoyo humanitario.

En una entrevista con Christian Broadcasting Network, dijo que estaba comprometido con la evangelización, a pesar de su disminución en popularidad:

“El evangelismo en nuestro tiempo ahora está mirando a una generación que está cansada de la terminología y de las malas respuestas que no se conectan. Casi va a ser como solía ser cuando crecía en India. Siempre fue duro allí. Ahora se está volviendo difícil aquí, pero eso no significa que no suceda”, dijeron.