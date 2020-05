Murió el hijo de la cantante Melissa Etheridge: ¿cómo murió Beckett de 21 años?

La cantante Melissa Etheridge está devastada. Su hijo Beckett Etheridge, de 21 años, murió, según lo reveló un representante de la propia artista, a través de Twitter.

“Nos entristece informarles que el hijo de Melissa, Beckett, falleció y que hoy no habrá un concierto desde casa”, dijo el vocero de la cantante.

Al momento de escribir este artículo, se dijo que Beckett Cypheridge murió debido a la adicción a los opioides.

Melissa Etheridge Performs an Original Song LIVE! | WWHLSinger Melissa Etheridge performs an original song called “The Fixer Blues” live in the Clubhouse in response to what she said about Brad Pitt and Angelina Jolie on Radio Andy that caused a stir. ►► Subscribe To WWHL: http://bravo.ly/WWHLSub Watch WWHL Sun-Thu 11/10c: WWHL Website: http://www.bravotv.com/watch-what-happens-live Follow WWHL: https://twitter.com/BravoWWHL Like WWHL: https://www.facebook.com/WatchWhatHappensLive WWHL Tumblr: http://bravowwhl.tumblr.com/ 'Watch What Happens: Live' is Bravo's late-night, interactive talk show that features guests from the world of entertainment, politics, and pop culture. Hosted by Andy Cohen, the series includes lively debates on everything from fashion, the latest on everyone's favorite Bravolebrities, and what celebrity is making headlines that week. Past guests who have joined Cohen in the Bravo Clubhouse include Sarah Jessica Parker, Tina Fey, Khloe Kardashian, Jennifer Lopez, Liam Neeson, Kelly Ripa, Jimmy Fallon, Anderson Cooper, Jennifer Lawrence, and Lance Bass. Watch More Bravo: Bravo Website: http://www.bravotv.com/ Bravo Youtube: http://www.youtube.com/videobybravo Follow Bravo: http://www.twitter.com/bravotv Like Bravo: https://www.facebook.com/BRAVO Pin Bravo: http://www.pinterest.com/bravobybravo Bravo Instagram: http://www.instagram.com/bravotv Bravo Tumblr: http://bravotv.tumblr.com/ Melissa Etheridge Performs an Original Song LIVE! | WWHL 2016-10-06T04:50:14Z

“Hoy me uní a los cientos de miles de familias que han perdido seres queridos por la adicción a los opioides. Mi hijo Beckett, que solo tenía 21 años, luchó para superar su adicción y finalmente sucumbió hoy. Lo extrañarán aquellos que lo amaron, su familia y amigos. Mi corazón esta roto”, comentó la cantante, en un comunicado. “Estoy agradecida con aquellos que se han acercado con sus condolencias y siento su amor y sincero dolor. Luchamos con lo que podríamos haber hecho para salvarlo, y al final sabemos que ya no tiene dolor. Cantaré de nuevo, pronto. Siempre me ha curado”.

En medio de la cuarentena del coronavirus, Melissa Etheridge, de 58 años, había estado ofreciendo tutoriales de guitarra a través de las redes sociales, así como presentaciones en Facebook en vivo.

Melissa Etheridge's Son Beckett Cypher Dies At 21Melissa Etheridge's son has passed away at just 21 years old. The singer's team confirmed the sad news in a brief social media post on Wednesday, sharing that Beckett Cypher had died and Etheridge's scheduled "Concerts at Home" performance was canceled. Further details, including a cause of death, remain undisclosed. Etheridge's rep told Access Hollywood that a formal statement would not be issued just yet, adding thanks for everyone's "patience during this trying time." Beckett was Etheridge's younger child with former partner Julie Cypher. In addition to the pair's daughter Bailey, 23, Etheridge is also mom to 13-year-old twins with now-ex-wife Tammy Lynn Michaels. » SUBSCRIBE: http://bit.ly/AHSub » Visit Our Website: http://www.AccessOnline.com/ Get More Access: Facebook: https://www.facebook.com/accessonline Twitter: https://twitter.com/accessonline Instagram: http://instagram.com/accessonline Snapchat: OfficialAccess About Access: "Access" is a nationally syndicated daily entertainment news show. "Access" delivers the most comprehensive coverage of entertainment news and personalities on television, featuring in-depth celebrity interviews and behind-the-scenes accounts of the most important events in Hollywood. Melissa Etheridge's Son Beckett Cypher Dies At 21 https://www.youtube.com/accessonline #AccessHollywood #MelissaEtheridge 2020-05-14T01:27:50Z

Beckett nació en el hogar de Melissa Etheridge y la cineasta Julie Cypher en noviembre de 1998. La pareja tuvo además una hija, Bailey Jean, de 23 años, que nació en febrero de 1997.

Melissa Etheridge and Bailey Cypheridge sing “Fix You” by ColdPlay – April 29, 2020Melissa Etheridge and Bailey Cypheridge sing “Fix You” by Coldplay again. This time professionally recorded by Omnis Player 😍❤️🥰 Shared by Bailey: https://www.instagram.com/tv/B_yL1uUlXzC/?igshid=pb38t582dqyn 2020-05-05T04:17:35Z

El esperma de Beckett y Bailey Jean fue donado por la leyenda de la música David Crosby. Cypher y Melissa Etheridge se separaron en septiembre del 2000.

Los Angeles Times informó en 2001 que Etheridge y Cypher compraron casas consecutivas para poder compartir la custodia de sus hijos. En 2019, Etheridge le dijo a The Sidney Morning Herald que la relación entre ella y Cypher “no terminó bien”.

Etheridge tiene otros dos hijos, los gemelos Miller y Johnnie Etheridge, con la actriz Tammy Lynn Michaels.

We’re sad to inform you that Melissa’s son Beckett passed away and there will not be a Concerts From Home show today. – #TeamME — Melissa Etheridge (@metheridge) May 13, 2020

En una entrevista de febrero del 2000, con la revista Rolling Stone, cuando Beckett Cypheridge tenía 1 año, su madre cantante comentó: “Beckett se parece a David, ¿no?” Ese mismo año, Melissa Etheridge y Crosby aparecieron en 60 minutos para hablar sobre su familia. Melissa Etheridge dijo: “No creo que mis hijos estarán deseando de ninguna manera (un padre) porque no tuvieron un padre en la casa todos los días. Lo que tienen en el hogar son dos padres amorosos. Creo que eso los coloca por delante del juego”.

Melissa Etheridge bromeó en el pasado diciendo que consideraba pedirle a Brad Pitt que fuera el donante de esperma. Crosby ha dicho que recibió el permiso de su esposa, Jan, para donar el esperma.

Según la página de Facebook de Beckett, el joven trabajó en The Westin Snowmass Resort en Snowmass Village, Colorado. Cypheridge dice que había estado trabajando en el complejo desde noviembre de 2017. Los registros en línea muestran que el chico vivía en Littleton, Colorado.

En su perfil, Cypheridge dijo que estudió en el campus Aspen de Colorado Mountain College y se graduó de la escuela secundaria Fusion Academy, en Woodland Hills, California. También asistió a Highland Hall en Los Ángeles.

Melissa Etheridge dijo en una entrevista de 2017 con Yahoo, que habitualmente fumaba hierba con Beckett y Bailey Jean.

“Fue divertido al principio, y luego se dieron cuenta de que es muy natural [al final] del día. Te acerca mucho más. Prefiero fumar con mis hijos adultos que tomar una copa”, dijo.

Bailey Jean se graduó de la Universidad de Columbia en mayo de 2019 y trabajó como pasante en la campaña presidencial de Hillary Clinton en 2016.

Etheridge ha sido activista a favor de la legalización de la marihuana desde que comenzó a usar la droga de manera medicinal después de su diagnóstico de cáncer de seno en etapa 2 en octubre de 2004. En la entrevista de Yahoo, Etheridge agregó: “Mi familia, mis cuatro hijos, entienden el cannabis. Lo llaman medicina”.

En un tweet de marzo de 2015, se le preguntó a David Crosby con qué frecuencia veía a Bailey y Beckett Cypheridge. El cantante respondió: “No tanto como me gustaría. Más de lo que esperaba”.

Melissa Etheridge Invites You To #ConcertsFromHome Live Series!Melissa invites you to join her these next couple weeks on Facebook Live at 3pm PST, 6pm EST, 10pm GMT for a 30 minute sing-along get-together. Invite your friends and family! See you all soon #TeamME Tune in live at 3pm PST, 6pm EST, 10pm GMT: https://www.facebook.com/melissaetheridge #ConcertsFromHome Tour Tee is now on sale: https://rockandrolltshirts.myshopify.com/collections/melissa-etheridge-featured-product-of-the-week/products/concerts-from-home-tour-black-t?variant=32052752253018 Stream & download the new album 'The Medicine Show' here: https://found.ee/MelissaEtheridge_MEshow FOLLOW MELISSA: http://melissaetheridge.com http://facebook.com/melissaetheridge http://twitter.com/metheridge http://instagram.com/melissa_etheridge http://YouTube.com/MelissaEtheridge #MelissaEtheridge #ConcertsFromHome #LiveStream 2020-03-27T19:14:58Z

Otro fan le preguntó a Crosby cómo era su relación con Bailey y Beckett. Crosby respondió diciendo: “Los amo”.

Crosby dijo en una entrevista de julio de 2019 con Closer Weekly que de lo que estaba más orgulloso era de sus hijos. Crosby agregó: “No soy padre de Bailey y Beckett, los dos son de Melissa [Etheridge y su ex pareja Julie Cypher], pero los amo. Beckett está en algún lugar de Colorado y Bailey acaba de graduarse de NYU hoy”.