Hallan sin vida a Shad Gaspard tras perderse en el mar: ¿cómo murió el luchador?

View this post on Instagram

Who needs the world when you have a Sun. Nothing is more important to me in this life or the next than my sun, the brightest star in my universe. . . . . . . . . #Father-son #curacao #haitian #bulgarian #QuarantineLife #ILoveMyKid #CrymeTyme #Wwe #Kickboxing #MMA #UFC #muaytgai #boxing #boxingkids #muaythaikickboxing #wrestling