Nuevo luto en la realeza: murió el príncipe Otto de Hesse trágicamente

El príncipe Otto de Hesse de Alemania murió trágicamente en un accidente de motocicleta el domingo, según lo reveló Bild, a la edad de 55 años.

Otto conducía su Ducati Multistrada en la autopista A96 cerca de Lindau, camino a Ticino en Suiza, el 17 de mayo. El motivo del accidente no estaba claro de inmediato.

Un portavoz de la policía le dijo a TZ que el accidente pudo haber sido causado por velocidad excesiva. El informe policial decía: “Por razones aún desconocidas, el conductor perdió el control de su vehículo, comenzó a desviarse y chocó contra la barandilla”.

La realeza alemana, propietaria de cuatro restaurantes McDonald’s en Ingolstadt, una ciudad ubicada en Baviera, era descendiente del rey Federico Guillermo III de Prusia y el rey Guillermo I de los Países Bajos, el segundo hijo de Guillermo de Hesse-Philippsthal-Barchfeld, quien es el actual jefe de la familia Hesse-Philippsthal.

Otto se casó con Clara Blickhauser en septiembre de 1998, pero la pareja se divorció después de 19 años juntos en 2017.

Al fallecido prícipe le sobreviven los cuatro hijos de la pareja: Max, Leopold, Moritz y Elena.

El 12 de abril, Otto publicó una foto en su página de Facebook, de él y su motocicleta. El fan de Ducati también presentó una foto de la moto, como su foto de banner. Animó a uno de sus amigos en un comentario a que también comprara una. “Ven y consigue una Harley. Aún tienes tiempo”, dijo.

Además de su amor por las motocicletas, el príncipe alemán era fanático de practicar artes marciales y pasar tiempo al aire libre con sus hijos.

En su cumpleaños número 55, Otto visitó uno de sus restaurantes McDonald’s. Sus empleados lo describieron en Facebook como “el mejor jefe del mundo” y una “persona excelente”, que “siempre tuvo un oído comprensivo para todos. El agujero que deja atrás es enorme, pero haremos todo lo que esté a nuestro alcance para mantener los restaurantes en su nombre”, dijeron.



En medio del coronavirus, Bild informó que el Príncipe Otto participó en esfuerzos de caridad para ayudar a los menos afortunados. Mientras estaba en Munich, ayudó a distribuir alimentos a los necesitados, como parte de un evento de Caritas organizado por el chef de televisión alemán, Alfons Schuhbeck.

El 4 de mayo, la princesa Maria Galitzine Singh de Austria, descendiente de un emperador de la dinastía de los Habsburgo, murió en Houston, Texas. Según su obituario, la causa de la muerte fue “un aneurisma cardíaco repentino”.

La princesa austriaca, nacida en 1988 en la ciudad de Luxemburgo, murió en Houston, Texas. Estaba casada con Rishi Roop Singh, un chef en Houston, con quien tuvo un hijo de 2 años, llamado Maxim. También le sobreviven sus hermanas Xenia Galitzine de Matta, Tatiana Galitzine Sierra y la princesa Alexandra, sus hermanos, los príncipes Dmitri e Ioann, y sus padres, la princesa Maria-Anna (archiduquesa de Austria) y el príncipe Piotr Galitzine.