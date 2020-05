Murió Lynn Shelton: ¿cómo murió la afamada directora?

Lynn Shelton, la aclamada directora independiente, murió el viernes 15 de mayo en Los Ángeles, a la edad de 54 años.

La noticia fue informada por Indie Wire, quien recibió una declaración del pareja y socio creativo de Shelton, Marc Maron.

Maron indicó que aunque su muerte fue repentina e inesperada, no fue por COVID-19, sino por un trastorno sanguíneo no identificado previamente.

“Tengo algunas malas noticias. Lynn falleció anoche. Se derrumbó ayer por la mañana después de haber estado enferma durante una semana. Había una condición subyacente previamente desconocida. No fue COVID-19. Los médicos no pudieron salvarla. Lo intentaron. (Momento) muy difícil”, aseguró Maron.

“La quería mucho y como sé que muchos de ustedes también lo hicieron. Es devastador. Estoy devastado, desconsolado y en completo shock, y realmente no sé cómo seguir en este momento. Necesitaba que todos ustedes lo supieran. No conozco a algunos de ustedes. Algunos sí. Solo trato de que las personas que son importantes para ella lo sepan”, agregó la pareja de la directora.

“Era una artista hermosa, amable, cariñosa y amorosa. Su espíritu era pura alegría. Ella me hizo feliz. La hice feliz. Éramos felices. La hacía reír todo el tiempo. Nos reímos mucho. Estábamos empezando una vida juntos. Realmente no puedo creer lo que está sucediendo. Esta es una pérdida horrible y triste”, concluyó el entristecido hombre.

Shelton fue una aclamada directora de cine independiente, conocida por sus películas como “Humpday”, “Your Sister’s Sister” y “My Effortless Brilliance”. También dirigió episodios de programas populares como “Mad Men”, “GLOW” y, más recientemente, cuatro episodios de “Little Fires Everywhere”.

Su primera película, “We Go Way Back”, se estrenó en el Festival de Cine de Slamdance en 2006, y ganó el Gran Premio del Jurado. Ella siguió con My Effortless Brilliance, una comedia oscura que se estrenó en SXSW, en el 2008. Luego salió con Humpday, que se estrenó en el Festival de Cine de Sundance en el 2009 y Magnolia Pictures la tomó para su distribución.

Entre su trabajo haciendo películas, Lynn dirigió episodios de programas de televisión como “Mad Men” y “New Girl”. En una entrevista de 2019, habló sobre cómo la dirección de programas de televisión pasó de una forma de “mantener las cuentas pagadas para que pudiera seguir haciendo películas” en experiencias que mejoraron su filmación.

“Había una brecha de tres o cuatro años entre Laggies y Outside In, y yo estaba en el set constantemente haciendo televisión. Y realmente se vio. Cuando me presenté en el set de Outside In, fue como, Oh, soy una cineasta completamente diferente por todo el tiempo que he registrado. No voy a tirar mis otras películas debajo del autobús, pero eso se convirtió en un proceso con el que me sentí más en paz”, comentó la directora. “Tenía un plan mucho más allá de ‘qué quiero decir cuando hablo con el director de fotografía para esta toma en particular'”.

Shelton nació el 27 de agosto de 1965 en Oberlin, Ohio, y creció en Seattle. Regresó a Ohio para asistir al Oberlin College antes de ir a la Escuela de Drama de la Universidad de Washington. Después de graduarse, se mudó a Nueva York y asistió a la Escuela de Artes Visuales de Manhattan, donde estudió el programa de maestría en bellas artes en fotografía y medios relacionados, según Indie Wire.

Shelton estuvo casada con el actor Kevin Seal desde 2011 hasta 2019, y los dos tuvieron un hijo juntos, Milo Seal. En el último año antes de su muerte, Shelton estaba saliendo con Marc Maron. A Shelton también le sobreviven sus padres Wendy y Alan Roedell, y David “Mac” Shelton y Frauke Rynd, así como sus hermanos David Shelton y Robert Rynd, y su hermana Tanya Rynd.