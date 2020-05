Murió Fred Willard: ¿cómo murió el famoso actor?

El mundo del entretenimiento está de luto, esta vez tras conocerse el fallecimiento de Fred Willard, el reconocido actor cómico quien apareció en numerosas películas de Christopher Guest, como “Waiting for Guffman”, “Best in Show” y “A Mighty Wind”. El fallecimiento del actor se produjo este 15 de mayo de 2020, a la edad de 86 años.

La triste noticia fue confirmada por la única hija del actor, Hope Willard, a través de las redes sociales.

“Es con gran pesar que comparto la noticia de que mi padre falleció muy tranquilo anoche, a la fantástica edad de 86 años. Siguió moviéndose, trabajando y haciéndonos felices hasta el final. ¡Lo amábamos mucho! Lo extrañaremos por siempre”, dijo la hija del artista en su Twitter

La representante de Willard, Glenn Schwartz, le dijo a la revista Rolling Stone que Willard murió de causas naturales. La esposa de Willard de más de 50 años, Mary Willard, murió en el 2018 a los 71 años.

La actriz Jamie Lee Curtis, quien coprotagonizó con Willard numerosas películas de Guest, tuiteó sus condolencias.

“Qué suerte que todos pudimos disfrutar de los regalos de Fred Willard. Él está con su extrañada Mary ahora. Gracias por la profunda carcajada, señor Willard”, comentó en su Twitter.

El cuatro veces ganador del Premio Emmy protagonizó numerosas series de televisión exitosas también a lo largo de su carrera, como “Everybody Loves Raymond”, “Mad About You”, “Roseanne” y “Modern Family”.



Su currículum incluyó papeles protagónicos en las películas de Anchorman, la voz de Shelby Forthright en WALL-E y “Austin Powers: The Spy Who Shagged Me”.

En Modern Family, Willard interpretó el papel de Frank Dunphy, el padre del personaje principal Phil Dunphy, interpretado por el actor Ty Burrell.



Willard apareció en 14 episodios entre el 2009 y 2019, y cuando su personaje ficticio falleció en la larga serie de FOX, su apariencia frágil en la vida real hizo que los fanáticos se preocuparan.

Las fuentes le dijeron a Radar Online en 2019 que Willard nunca fue el mismo después de la muerte de su esposa. “Mary era todo para Fred”, dijo un amigo de Willar al sitio de internet. “Está destrozado desde su muerte. Le dijo a sus amigos: ‘No sé cómo puedo seguir sin ella'”.



Otra fuente dijo: “Alguna vez fue uno de los principales actores cómicos en el negocio. Pero su enfermedad y su dolor lo han frenado considerablemente”.