Murió una de las figuras más queridas de los Beatles: ¿quién era Astrid Kirchherr?

Astrid Kirchherr, la fotógrafa que tomó las primeras fotos del icónico grupo de rock The Beatles, murió a la edad de 81 años en Alemania.

La noticia fue confirmada el viernes por Mark Lewishon, historiador de The Beatles.

“Amiga inteligente, inspiradora, innovadora, atrevida, artística, despierta, consciente, hermosa, inteligente, amorosa y estimulante para muchos. Su regalo para los Beatles fue inconmensurable. Murió en Hamburgo el miércoles, unos días antes de cumplir 82 años. Descanse en paz”, comentó Lewishon en su Twitter.

El periódico alemán Die Zeit reveló que Kirchherr murió de una “enfermedad breve y grave”, informó Rolling Stone.

En 1960, The Beatles se presentaron en Hamburgo. Kirchherr asistió a su espectáculo y luego convenció a la banda para participar en una sesión de fotos. Fue la primera vez que The Beatles se tomaron fotos juntos como banda.

Según Rolling Stone, Kirchherr dijo una vez sobre la banda: “Todos eran muy jóvenes y yo era muy diferente. Era unos años mayor, tenía mi propio departamento, mi propio auto, mi propia carrera. No habían conocido a nadie como yo antes. En cierto modo, me parecía más a una figura materna”.

Después de conocerse en 1960, Kirchherr y Stuart Sutcliffe de la banda Los Beatles, comenzaron una relación y se comprometieron en noviembre de 1960. Sutcliffe dejó la banda en junio de 1961 para convertirse en pintor, y murió en abril de 1962 de una hemorragia cerebral.

Según Rolling Stone, a Kirchherr también se le atribuyó el look de The Beatles. George Harrison de los Beatles dijo una vez: “Astrid fue quien influyó en nuestra imagen más que nadie. Nos hizo quedar bien”, informó el medio.

Kirchherr negó la afirmación de Harrison, sin embargo, diciendo que muchos estudiantes de arte alemanes tenían ese corte de pelo en ese momento.

Después de la noticia de la muerte de Kirchherr, muchos fanáticos recurrieron a las redes sociales para compartir sus pensamientos.

Un usuario dijo: “Las fotos de Astrid Kirchherr en Hamburgo a principios de los años 60 de The Beatles, Stuart Sutcliffe y sus amigos, son el momento preciso en que algo arraigado en el I + B estadounidense y el alma y el evangelio chocaron con algo europeo, expresionista y modernista. Instintos extraordinarios, imágenes brillantes”.

Otro usuario publicó: “Astrid Kirchherr con los Beatles en abril de 1963 en España en un día festivo. Esta sería la última vez que los Beatles podrían irse de vacaciones sin ser reconocidos. Puedes ver la amistad y la calidez que compartieron con su querida amiga, descansa en paz Astrid”.

Y un usiario más agregó “Astrid Kirchherr, autorretratos y fotos de los Beatles. Q.E.P.D. una de las personas que ayudaron a inventar Beat The Beatles: la portada de With the Beatles es esencialmente un homenaje a Astrid”.