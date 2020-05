Murió Eli Hayes: ¿cómo murió el director de cine?

El mundo del entretenimiento está de luto, esta vez tras conocerse la noticia del fallecimiento del famoso cineasta y usuario de Letterboxd, Eli Hayes. El joven artista murió a los 26 años.

El fallecimiento de Hayes se confirmó a través de una publicación en el sitio web de Letterboxd.

“Un amigo de esta comunidad. Un amigo de otros cineastas. Un cinéfilo tan apasionado como siempre. Un cineasta único y poderoso, que podría imbuir una imagen de emoción sin intentarlo. Descansa en paz amigo mío”, aseguró la publicación.

La causa de la muerte de Hayes no se ha hecho pública hasta el momento.

El director de Capone, Josh Trank, fue uno de quienes rindió homenaje a Hayes en Twitter.

“Descansa en paz, Eli Hayes. Estoy destrozado por haber perdido el honor de relacionarme contigo, tu arte, tu escritura y tu infinita pasión por el cine mientras estabas aquí”, dijo Trank. “Su espíritu permanece para guiar e inspirar a quienes lo conocieron y a quienes lo descubrimos ahora y en el futuro”.

Rest In Peace, Eli Hayes.

I’m shattered to have missed the honor to engage with you, your art, your writing & your endless passion for cinema while you were here.

Your spirit stays to guide and inspire those who knew you, and those of us discovering you now and in the future.

— Josh Trank (@joshuatrank) May 25, 2020