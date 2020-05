Golpiza a un anciano en un “nursing Home” se hace viral: hasta Trump lo repudió: VIDEO

Un hombre fue arrestado en relación con un video que muestra a un paciente de un hogar de ancianos, de 75 años, siendo golpeado, en Detroit.

Tras el clip que se hizo viral, un hombre de 20 años fue arrestado el jueves y vinculado con la golpiza y la agresión de la persona mayor, según informó The Detroit News.

El violento video muestra a un hombre no identificado, golpeando repetidamente a la víctima en la cabeza. Según el medio, el incidente ocurrió el 15 de mayo, y el personal del hogar de ancianos no estaba al tanto de la situación hasta que vio el video.

Thank you to everyone for your assistance in bringing the senior home incident to our attention. The @detroitpolice is investigating the situation, and an arrest has been made. Thank you again. #ProtectAndServe #OurCommunity — Detroit Police Dept. (@detroitpolice) May 21, 2020

Cuando el video se volvió viral el 21 de mayo, el Departamento de Policía de Detroit confirmó que estaba investigando el incidente.

En un tweet, la policía escribió: “Gracias a todos por su ayuda para llamar la atención sobre el incidente del hogar de ancianos. @Detroitpolice está investigando la situación y se ha realizado un arresto. Gracias de nuevo”.

Según NBC News, el sospechoso era un paciente temporal en el Westwood Nursing Center, localizado en el 16,500 de Schaefer Highway en Detroit. El hombre arrestado fue transportado al centro de detención de Detroit sin incidentes, informó el medio.

Is this even possible to believe? Can this be for real? Where is this nursing home, how is the victim doing? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 22, 2020

El video fue compartido en múltiples plataformas de redes sociales. El jueves por la tarde, el actor James Woods compartió el video en Twitter y, para el jueves por la noche, había acumulado más de 2 millones de visitas y más de 20,000 retuits.



Advertencia: el video contiene violencia gráfica y lenguaje ofensivo que puede ser molesto para algunos espectadores. Se recomienda la discreción del espectador. Aquí está el video:

This is a nursing home. Please someone explain why this is happening and unreported. pic.twitter.com/Dzs8QYykIv — James Woods (@RealJamesWoods) May 21, 2020

The Detroit News informó que la policía dice que el anciano agredido fue transportado al hospital y tratado por lesiones que no amenazan su vida. El nombre de la víctima no ha sido revelado por la policía.

En un tuit el jueves por la noche, el presidente Donald Trump preguntó dónde estaba “este hogar de ancianos” y cómo estaba la “víctima”.

Trump escribió: “¿Es esto incluso posible de creer? ¿Puede esto ser real? ¿Dónde está este hogar de ancianos, cómo está la víctima?”.

Hasta el jueves por la noche, el tuit de Trump tenía más de 70,000 me gusta y 10,000 comentarios.

Muchos usuarios de Twitter interpretaron el tweet de Trump como una referencia al incidente en Detroit. Un usuario escribió: “Lo publiqué temprano esta mañana y me rompió el corazón, gracias a Dios que recibió suficiente atención de los medios hoy que creo que el tipo fue arrestado”.

Otro usuario respondió al tuit de Trump: “El hogar de ancianos está en Michigan @realDonaldTrump y cosas como esta también están sucediendo en Pensilvania y Nueva York”. ¡Por favor haz algo respecto a eso! ¡El maltrato a los ancianos es horrible!”.

Una persona escribió: “El video de la golpiza en el hogar de ancianos es devastador. Un crimen tan odioso. Es increíble que existan personas tan horribles. Doblegar a una persona indefensa como esta es solo … Tienes que ser un monstruo absoluto. No hay lugar en la sociedad para ese delincuente”.

