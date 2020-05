Hallan muerto a niño autista de 9 años tras presunto secuestro: ¿quién lo mató?

El cuerpo de un niño autista de 9 años que fue objeto de una Alerta Amber en Miami el jueves por la noche fue encontrado flotando en un canal, solo 11 horas después de haber sido secuestrado.

Según la policía de Miami-Dade, la madre de Alejandro Ripley, Patricia Ripley, dijo a la policía que dos hombres negros comenzaron a seguirla a ella y a su hijo en su automóvil el jueves por la noche. Ella afirma que el conductor de ese auto la esquivó y la obligó a detenerse. Entonces, dijo Ripley, el vehículo se detuvo frente a ella y le impidió conducir. Una vez que ambos autos se detuvieron, un hombre salió del lado del pasajero, dijo, y “la emboscó, exigiendo drogas”.

Ripley, de 47 años, dijo que les manifestó a los hombres que no tenía drogas. Ella dijo que los hombres robaron su teléfono y secuestraron a su hijo autista, no verbal, y se dirigieron al sur en un sedán azul de cuatro puertas.

En una triste serie de tuits el viernes por la mañana se supo que Alejandro murió. Primero, la policía de Miami-Dade tuiteó: “Actualmente estamos respondiendo a la escena de un cuerpo encontrado en el área de SW 62 Street y 138 Court”. Luego, la policía informó que el cuerpo era de un niño.

“Nuestros detectives de homicidios están ante la escena de un niño fallecido en el área de SW 62 Street y 138 Court. Actualizaciones por venir”, tuiteó la policía de Miami Dade.

Finalmente, el Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida confirmó que era Alejandro y escribió: “La Alerta Amber de Florida para Alejandro Ripley ha sido cancelada. Estamos muy tristes de informar que el niño fue encontrado muerto”.

El niño fue encontrado flotando en un espacio de agua fuera del Miccosukee Golf & Country Club, que es una propiedad de los nativos americanos. La ubicación en la que se descubrió al niño no estaba lejos de donde se informó que había sido secuestrado.

