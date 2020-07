Murió Hugh Downs: ¿cómo murió el legendario presentador de TV?

Hugh Downs, ex presentador de los programas de televisión Today y 20/20, murió el 1 de julio en su casa de Scottsdale, Arizona, a la edad de 99 años, según lo dio a conocer The Hollywood Reporter. Su esposa, Ruth, con quien vivía en Arizona, murió en 2017. Le sobreviven su hermano Wallace, sus hijos Hugh y Dierdre, y dos nietos.

Su carrera de 60 años estuvo marcada por apariciones en varios programas icónicos de juegos, y ganó varios premios como locutor. Según la estación de televisión local KPNX-12, fue la “voz fundadora en los medios estadounidenses modernos”.

La estación de Nueva York ABC-7, aseguró que Downs comenzó a transmitir a la edad de 18 años en una estación de radio de Ohio y, aunque inicialmente descartó la televisión como opción, rápidamente cambió de opinión y la consideró como un “monstruo”.

Downs también fue presentador de televisión en Chicago durante la década de 1950, trabajando en “Kukla, Fran & Ollie” y “Hawkins Falls”. Downs aparecería en los programas “Today” y “Tonight”, así como en las series de PBS “Over Easy” y “Live From Lincoln Center”.

Cuando Paar, entonces el presentador del programa “Tonight”, “salió del aire” después de que el canal cortó una broma suya, Downs mantuvo el programa en funcionamiento hasta el cierre. En uno de sus roles más reconocibles, fue co-anfitrión del programa 20/20 con Barbara Walters. A Downs se le atribuye haber alentado a NBC a darle a Walters la oportunidad de estar al aire, después de haber pasado varios años como escritora, informó KPNX-12.

En total, Downs tuvo más de 10,000 horas al aire como locutor, según The Hollywood Reporter. Pasó cinco años en The Tonight Show como locutor de Jack Paar y pasó casi una década presentando el concurso Concentration.

Según KPNX-12, Downs estaba en el Libro Guinness de los Récords en 1985 por pasar la mayor cantidad de horas en la televisión comercial del canal con 15,188 horas, una distinción que perdió en 2004 ante Regis Philbin.

Downs ganó dos Daytime Emmy Awards, uno de los cuales fue por organizar el programa de entrevistas “Over Easy” en 1981, informó UPI.

Television icon Hugh Downs dies at 99

El 13 de octubre de 2007, Downs fue incluido en el Salón de la Fama del American TV Game Show, en Las Vegas Hilton, convirtiéndose en uno de los cuatro primeros miembros del salón (los otros tres fueron Wink Martindale, Peter Marshall y Monty Hall).

La Universidad Estatal de Arizona lo honró nombrando a una de sus escuelas, The Hugh Downs School of Human Connection, por él.



A pesar de sus numerosos premios y honores, Downs se mantuvo humilde, diciendo en el libro de 1995, “The Box: An Oral History of Television, 1920-1961“: “En cierto modo, cuanto menos talento tengas o despliegues, menos posibilidades tendrás de sobreexposición. Esa puede ser la razón por la que he estado en la cadena de televisión más que nadie en el mundo”.

Según ABC-7, Downs era conocido por ser genial y tranquilo. Él también era un aventurero, de acuerdo con la leyenda en una foto de Associated Press, que lo capturó preparándose para partir en un globo aerostático para obtener su licencia de globo en 1975.

Remembering Former TODAY Anchor Hugh Down In His Own Words | TODAY

Downs también era un veterano de guerra. Estuvo en la Segunda Guerra Mundial como miembro del Ejército de los EE.UU., según la UPI.

ABC-7 informó que, según la sobrina nieta de Downs, Molly Shaheen, Downs murió por causas naturales. La familia dijo que su muerte no estaba relacionada con COVID-19.

