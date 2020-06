Murió Jas Waters: ¿cómo murió la libretista de “This Is Us”?

Jas Waters, escritora de “This Is Us” y “Kid Carding”, de Jim Carrey, y célebre periodista y locutora, murió a la edad de 39 años.

En su carrera, Waters recibió el sobrenombre de Jas Fly. Su muerte fue confirmada por Rain Management Group en Twitter, pero la causa de muerte aún no se ha determinado, según informó el diario Los Angeles Times.

Waters nació en Evanston, Illinois. Al momento de su fallecimiento, ella vivía y trabajaba en Los Ángeles.

It is with extremely heavy hearts that all of us at RMG mourn the life of our client & friend, Jas Waters. Jas was a talented & gifted writer, an amazing person, & a sweet soul who will be forever missed. Though she is no longer with us, her impact will be felt for years to come. pic.twitter.com/zA3yiFaRLD

— RMG (@RainManagement) June 10, 2020