Murió el papá de Ana Patricia Gámez: ¡la exreina está destrozada!

La conductora de televisión y exreina de belleza Ana Patricia Gámez, está atravesando uno de los peores momentos de su vida. La estrella de Univisión anunció con mucho dolor y el corazón destrozado la muerte de su padre, ocurrida este domingo, tras dar una largar batalla contra al cáncer.

La ex Nuestra Belleza Latina recurrió a sus redes sociales para dar la triste noticia, y en su cuenta de Instagram compartió un sentido video de su padre, con el que quiso rendirle un homenaje.

“Mi amado Padre, tu partida me deja un gran vacío en mi corazón que intentaré llenar al recordar todas las hermosas experiencias que tuve a tu lado, gracias por la niñez que me regalaste y porque compartí contigo momentos maravillosos también de grande”, comentó la exreina de belleza.

Ana Patricia se refirió a la enfermedad que aquejaba a su padre y destacó la fortaleza con la que que llevó esa batalla.

“Eres mi gran guerrero, que por 5 años luchó contra el cancér y como un fuerte roble no te querías dejar vencer, pero Dios así lo decidió, y sé que hoy estás a su lado, moriste en paz y ya no sufres más”, agregó la conductora de televisión.

“Te amaré y te extrañaré por siempre, gracias por enseñarme desde chiquita a creer en mi misma, eso mismo le enseñaré yo a mis hijos y siempre tendrán el recuerdo de su gran abuelo que los consentía y jugaba tanto con ellos cada que estabas de visita en Miami”, mencionó Ana Patricia, haciendo enternecer mucho a sus fieles seguidores, que no dejaron de enviarle mensajes de pena y aliento.

Ana Patricia culminó su mensaje diciendo: “Desde el cielo cuídanos siempre Papá, TE AMO DON JUAN ❤️”.



Los amigos y colegas más cercanos de la presentadora de televisión de inmediato acudieron a sus redes para manifestar su pesar por la muerte del papá de la mexicana.

“Anita, sabes que estamos contigo… Fuiste una gran hija y siempre trataste de crear momentos inolvidables con él! Eso debes atesorarlo en tu corazón! Él se fue feliz de verte feliz! En ti siempre vivirá una parte de él, su alegría, sus ganas de vivir, sus chistes, su gusto por la comida y su cervecita! Celebra su vida!”, comentó Karla Martínez, reaccionando a la triste publicación por el fallecimiento de Don Juan. “El cielo lo recibe con su carnita asada y Dios lo abraza con todo su amor! Te quiero mucho hermanita! Sabes que estoy siempre aquí para ti!”.

Alejandra Espinoza, otra de las ex Nuestra Belleza Latina dijo: “Lo siento mucho, Ana. Dios te de mucha fuerza para aguantar este dolor. Estoy segura que ahora desde el cielo te guiará con el mismo amor”.

A los mensajes de pésame se sumaron voces de otros famosos como Maity Interiano, Francisca Lachapel, Lourdes Stephen y Karina Banda.