Hombre de Florida asesina a una niña tras disputa con su familia por su perro

Una niña de 13 años fue una de las tres víctimas asesinadas a tiros en Florida, luego de una disputa sobre un perro en hechos ocurridos en Port St. Lucie.

La policía de Port St. Lucie confirmó la presencia de un tirador activo ayer 6 de julio, después de las 6 p.m., en el SE Morningside Boulevard, cerca de la Escuela Primaria Morningside.

“La escena está contenida en una casa. El SWAT TEAM está asegurando la casa en este momento. Todavía hay una gran presencia policial y perímetro. Por favor, manténgase alejados de la zona”, dijo la policía, agregando que la disputa se debió a una situación en torno a un perro del vecindario que, era del hombre que disparó.

ACTIVE SHOOTER- STAY AWAY FROM AREA. PSL Police advise to stay away from SE Morningside Blvd near Morningside Elementary School as there is an active shooter in a 2-story residence. PSLPD and SLCSO are on scene. An update will follow as information becomes available. pic.twitter.com/zfkVa2FmmT — Port St. Lucie PD (@PSLPolice) July 6, 2020

Una actualización posterior reseñó: “3 personas muertas en la escena, incluido el sospechoso. 2 víctimas transportadas al hospital para recibir tratamiento. 1 oficial disparado: no amenaza su vida, otros oficiales recibiendo tratamiento médico; Ambos van bien. La PSLPD investiga un homicidio”.

“El incidente ocurrió alrededor de las 12:30 p.m. en el bloque 2500 del sureste de Morningside Boulevard, al sur de Port St. Lucie Boulevard”, informó USA Today.

“Cuando llegó la llamada … la persona que llamó dijo que ‘había alguien en nuestra casa y disparó a mis padres'”, aseguró el sheriff Ken Mascara. “Los oficiales encontraron muerto a un hombre adulto, mientras que una niña de 13 años resultó gravemente herida. Más tarde murió en un hospital”.

“Cuando llegamos, encontramos a dos personas heridas, un hombre adulto que falleció por sus heridas. Los oficiales y agentes encontraron al sospechoso dentro de la residencia de las víctimas. Intercambiaron disparos con el sospechoso. Uno de nuestros oficiales resultó herido por disparos, heridas que no ponen en peligro su vida”, agregó el jefe de policía.

“El agente y el oficial pudieron llevar a la víctima femenina, de unos 13 años de edad, fuera de la residencia y al otro lado de la calle a la escuela secundaria, donde fue transportada al hospital, y luego sucumbió a sus heridas”, agregó el uniformado.

El oficial Richard del Toro dijo que una persona que recibió un disparo sin lesiones no amenazantes fue transportada a la sala de emergencias. El equipo SWAT estuvo en la escena y aseguró el perímetro de la entrada principal a la casa.

-Man and 13-year-old girl shot and killed in Port St Lucie (SE Morningside Blvd)

-Police: man armed himself & went to family’s house following dispute over dog

-2 others injured, conditions unknown

-officer shot in arm, expected to be okay

-shooter found dead inside victims’ home pic.twitter.com/SgOwLG1rEE — Steve King WPBF (@WPBF_Steve) July 6, 2020

Del Toro confirmó que la relación del sospechoso de los disparos con las víctimas es que era su vecino, y confirmó que el tirador era un hombre adulto.

Asimismo, el oficial mencionó que el incidente fue “impactante y trágico” y “no característico de este vecindario”.

Cuando se le preguntó si el tirador tenía quejas o si tenía antecedentes de violencia, Del Toro dijo: “No sé sobre un historial de violencia. Sé que hemos tenido la situación con el perro, y el perro fue declarado peligroso … en la corte”.

La policía no confirmó la naturaleza exacta de la denuncia contra el perro cuando un periodista preguntó si la víctima se había quejado de que el perro hacía mucho ruido o ladraba mucho.

Del Toro dijo que la evidencia apuntaba a “un acto intencional de violencia contra estos vecinos”. Algunos de la familia, alrededor de tres o cuatro miembros, que estaban en la casa en ese momento, lograron escapar.

3rd UPDATE: 3 people dead on scene, including suspect. 2 victims transported to hospital for treatment. 1 PSL Ofcr shot- non-life-threatening, other PSL Offcr being medically treated; both doing well. PSLPD investigating homicide, SLCSO investigating Ofcr/Dep involved shooting. https://t.co/oJ0pQPq1yz pic.twitter.com/3OnEygtfXo — Port St. Lucie PD (@PSLPolice) July 6, 2020

“Nos encontramos con el sospechoso e intercambiamos disparos con él. Uno de nuestros oficiales fue herido. Estoy agradecido de que esté bien, el resto de los oficiales y agentes están bien. Haremos todo lo posible para descubrir qué condujo a este incidente”, advirtió el policía. “El sospechoso finalmente terminó dentro de la casa de las víctimas y fue encontrado muerto en una habitación de arriba”.

Esta es la versión original de Heavy.com