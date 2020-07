Murió Mary Kay Letourneau, la maestra que tuvo sexo, boda y dos hijas con su estudiante de 12 años

Mary Kay Letourneau, la célebre ex maestra de escuela primaria de Seattle, quien estuvo presa después de admitir haber tenido una historia de amor con su estudiante de entonces 12 años, Vili Fualaau, murió el 7 de julio de 2020, según informó por primera vez la reportera Susannah Frame de KING 5. Letourneau tenía 58 años.

Frame tuiteó el martes por la noche que la exprofesora de primaria murió de cáncer.

Frame colgó una foto de Letourneau y su amiga y abogada Anne Bremner y dijo: “Anne recuerda a su amiga esta noche como una de las personas más vivas que había conocido”. También dijo que Letourneau era una madre dedicada de sus dos hijas y que “hizo todo bien por ellas”.

Un amigo creó una cuenta de GoFundMe para Letourneau y su familia.

Gabriel Jones, quien comenzó la recaudación de fondos, escribió en la página: “Estoy configurando esto con el propósito de ayudar a su familia durante estos tiempos. Sé que necesitan la ayuda o no estaría pidiendo que otros intervengan. También sé que todos tienen sus propios problemas financieros en este momento, pero si pueden contribuir con algo, será muy valorado. Gracias”.

Después de que Steve Letourneau encontró cartas de amor entre su esposa y Fualaau en 1997, denunció el asunto a los funcionarios de la escuela Shorewood Elementary. Cuando Letourneau fue arrestada y acusada de violación legal, Steve solicitó el divorcio. Recibió la custodia exclusiva de sus cuatro hijos y trasladó a la familia a Alaska.

Sin embargo, Brad Abramson, quien produjo el documental de dos horas de A&E, “Mary Kay Letourneau: Autobiography”, dijo que seguía siendo una devota madre, esposa y miembro de la comunidad.

“Todavía está en contacto con sus cuatro hijos mayores de su primer matrimonio. Y ahora son parte de su vida”, dijo Abramson. “Es bastante inimaginable que 20 años después, la tengas a ella y a sus hijos y a Vili y a sus hijos mayores todos juntos como una familia extensa. Es bastante notable lo que ha hecho”.



A Letourneau le sobreviven sus hijos, Steven Jr., Claire, Nicholas y Jacqueline, a quienes tuvo con su primer esposo, Steve Letourneau. También tuvo dos hijas, Audrey y Georgia, de su relación y matrimonio con su estudiante Fualaau. La pareja se separó en 2017 y su divorcio se finalizó a principios de este año.

Cuando comenzó la aventura de Letourneau con Fualaau, ella tenía 34 años, y él 12 años. Después de ser liberada de la prisión en agosto de 2004, Fualaau, entonces de 21 años, solicitó al tribunal y un juez levantar la orden que prohibía el contacto entre ellos. Letourneau se declaró culpable de dos cargos de violación de menores en segundo grado y cumplió 7 años y medio de prisión.

Su relación altamente controvertida permaneció en el centro de atención de los medios después de que la pareja se casó y tuvo dos hijos juntos. Sin embargo, en 2017, Fualaau solicitó la separación legal.

El amigo y ex abogado de Letourneau, David Gehrke, dice que fue Fualaau quien solicitó el divorcio.

“Ella podría intentar impugnarlo, pero eso es legalmente difícil de hacer”, dijo. “Tal vez quieran algo con las niñas y la manutención de los hijos, pero sus hijos ya están creciendo”, agregó.

“Cuando una persona no está contenta en la relación, la otra persona tampoco puede ser feliz”, continuó. “Y hay dos personas en esta relación”.

En marzo de 2020, una fuente le dijo a People sobre el divorcio finalizado: “Básicamente, lo que es de uno es sde uno y lo que es de otro es de otro”. Ella tiene sus activos y deudas, él tiene sus activos y deudas. Y en el futuro, cualquier deuda que cada uno de ellos acumule es solo suya. Todo está dividido”.

En una entrevista con Barbara Walters para su serie “American Scandal” en 2015, la pareja habló sobre sus hijas adolescentes. Letourneau dijo de Fualaau: “Probablemente por lo que esperaba con ansias casarme era porque ya sabía qué clase de padre era … simplemente conociendo su personalidad y cuánto invertía en ser padre”.

Al tener dos niñas que asistían a la escuela en el mismo distrito Letourneau dijo: “Nunca hubo una charla sentados. Ahora es el momento de hablar con nuestras hijas sobre esto. Parecían saberlo ya … porque crecieron con eso. … Nunca ha habido un ‘Wow, mejor lo explicamos'”.



Letourneau permaneció en contacto con sus hijos con Steve Letourneau después de que su escándalo sacudió a la nación.

