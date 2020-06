Murió Joel Schumacher: ¿cómo murió el famoso director de Batman?

Joel Schumacher, el consumado director detrás de películas tan emblemáticas como St. Elmo’s Fire y dos de las cintas de la franquicia de Batman, murió a la edad de 80 años.

¿Cuál fue la causa de la muerte? Según Variety, Schumacher murió de cáncer. Su muerte fue anunciada el 22 de junio de 2020.

Según el Hollywood Reporter, el director murió en la ciudad de Nueva York, tras haber batallado contra el cáncer durante un año.

Joel Schumacher, director of 'The Lost Boys,' 'St. Elmo's Fire,' 'Batman Forever,' and more has passed away at the age of 80. Rest in peace. pic.twitter.com/nSSHW8qig8 — Rotten Tomatoes (@RottenTomatoes) June 22, 2020

Una vez dijo sobre la icónica película St. Elmo’s Fire: “La base del incendio de St. Elmo (1985) es que hay un grupo de personas. Todos tenían su grupo y siempre piensas que serán mejores amigos para siempre. Pero la vida entra. Entonces, ¿pueden ser mejores amigos para siempre? Toca temas universales”.

Schumacher nació en la ciudad de Nueva York y estudió en Parsons, New School for Design y el Fashion Institute of Technology de Nueva York, según informó Variety, antes de decidirse a desarrollar una carrera en Hollywood.

Trabajó como diseñador de vestuario y trabajó en televisión antes de construir su carrera como director. The Hollywood Reporter señala que era hijo único cuyos padres murieron jóvenes.

The Hollywood Reporter notó su habilidad para detectar y elevar el talento, desde figuras como Demi Moore hasta otras como Julia Roberts y Kiefer Sutherland. También era conocido por dos películas de Batman, Batman Forever (1995) y Batman & Robin (1997). Según su perfil de IMDB, una vez explicó: “La pregunta que siempre me hago es,”¿Cómo sabes que estos jóvenes van a ser estrellas?”. Solo sabes que no hay nadie como ellos. Si Julia Roberts entrara a la oficina a los 20 años y no la contratara, no debería yo estar en el negocio del cine”.

“Cuando tenía siete años, estaba realmente en las calles”, dijo a la revista Venice en 1999. “Realmente he hecho todo lo que un ser humano puede hacer, excepto asesinar a alguien, gracias a Dios. drogas, ya sabes. Soy un sobreviviente de los años 60′ que se quedó demasiado tiempo en las fiestas”.

El director dejó de beber en 1992, según THR.

We've lost another one.. Rest in Peace to the famed Director Joel Schumacher. This one really hit home, as he directed a couple of my favorite movies.. pic.twitter.com/jOtI1NHrmz — Ethan Guest (@GuestofEthan) June 22, 2020

Schumacher pronto desarrolló un cuerpo de trabajo extenso que incluye algunas de las películas más reconocidas y queridas. Incluyeron todo, desde Lost Boys hasta Lethal Weapon de 1987 y varias películas de John Grisham, incluida A Time to Kill. También dirigió Falling Down y Flatliners, entre otras películas.



La gente ofreció homenajes a Schumacher en Twitter, llamándolo visionario. “RIP Joel Schumacher. Gracias por su visión y mis condolencias a su familia”, escribió un usuario.

“No… Me encantó mucho su trabajo. Gracias por todo el entretenimiento excepcional, R.I.P. ¡Joel Schumacher!”, escribió otro.

“Joel Schumacher hizo las películas de Batman con las que crecí, y por eso le agradezco. Sin mencionar que Flatliners, Phonebooth, The Lost Boys son todas muy entretenidas”, escribió otro hombre.

“Tristes noticias. RIP genio Joel Schumacher”, escribió otro fanático.

Schumacher dijo una vez, según IMDB, “Creo que soy una de las personas más afortunadas que jamás haya existido. Cumplí mi sueño. Lo hice mucho más grande de lo que incluso podría haber soñado. Saben, solo soy un chico cuyos padres murieron muy jóvenes, que se forjó solito y creció detrás de una sala de cine antes de la televisión, y quería contar esas historias y ver qué pasaba”.



