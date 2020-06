Murió el cantante Yohan a los 28 años: ¿cómo murió el cantante de K-Pop?

El mundo de la música está de luto, esta vez tras conocerse la muerte de Yohan, el cantante de la reconocida banda de K-pop, TST, quien murió a la edad de 28 años. La causa de la muerte del joven artista no se ha hecho pública todavía.

Yohan, cuyo verdadero nombre era Kim Jeong-hwan, falleció el 16 de junio.

El grupo al que pertenecía el intérprete fue formado por JSL Company en 2017. Yohan apareció en el grupo junto a Junghoon, Yonghyun, Wooyoung, Ain, K y Kyeongha. La banda tuvo éxitos como “Love Story”, “Paradise”, “Wake Up”, “She” y “Mind Control”. El nombre de la banda significa “Top Secret”.

Inicialmente se les conocía como 7Stone. Su álbum más reciente, Count Down, fue lanzado en enero del 2020. Una declaración de la banda pidió a los fanáticos que no difundieran rumores falsos sobre la muerte de Yohan en las redes sociales.

“Hemos venido a contarles a todos noticias muy tristes y desgarradoras. El miembro de TST, Yohan, falleció el 16 de junio. La afligida familia está muy triste. Pedimos sinceramente a los medios que se abstengan de difundir rumores y especulaciones sobre la causa de la muerte de Yohan”, dijo la agrupación, a través de una declaración, a través de Korea Boo.

Honestly I don't know what to say.. I'm still in shock. My heart is aching so much. He was such a wonderful artist and person and I'm gonna miss him so much. I love you forever Yohan. R.I.P 🌹🕊 #Yohan #TST pic.twitter.com/A4C2ujfK58

