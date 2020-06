Hallan restos de niños en casa de su padrastro: ¿qué tuvo que ver la mamá?

Chad Daybell, un autor de libros orientados a los Santos de los Últimos Días, junto con su nueva esposa, Lori Vallow, una locutora acusada de ser atraída por un “culto”, está en el centro de la misteriosa desaparición de los dos hijos de la mujer: JJ y Tylee. Los restos de los niños ahora han sido descubiertos en la propiedad de Daybell, según los abuelos de los pequeños.

El periódico East Idaho News aseguró que Daybell y Vallow “estaban afiliados a un grupo llamado “Preparing A People”. El grupo dice en su sitio web que su misión es “ayudar a preparar a la gente de esta tierra para la segunda venida de Jesucristo”.

Un par de muertes ha seguido a la pareja. Por ejemplo, las autoridades también han investigado la muerte de la esposa anterior de Daybell, Tammy Daybell, quien era una bibliotecaria muy querida en Idaho. En total, la pareja tiene tres ex cónyuges fallecidos entre ellos. La exesposa de Daybell y los dos últimos maridos de Vallow murieron relativamente jóvenes.

Daybell se casó con Lori Vallow, la madre de los dos niños desaparecidos, solo unas semanas después de la muerte de Tammy. Añadiendo otro giro extraño a la historia, el anterior esposo de Vallow también murió, a manos de su hermano. Las autoridades dijeron que los dos niños de Vallow no habían sido vistos desde septiembre de 2019. Tenían entre 7 y 17 años.

Hace unos días Daybell fue acusado de destruir pruebas y ocultar restos, luego de que los fiscales dijeron que encontraron los restos de dos niños en su propiedad.

Vallow está acusado de deserción y no apoyar a los niños, según una denuncia penal presentada en Idaho. La abuela de los niños ahora dice que parte de los restos pertenecen al hijo perdido de Vallow, JJ. El abuelo de los niños dice que el otro conjunto de restos pertenecía a la hija de Vallow, Tylee. Las autoridades no han confirmado la identidad.

Al principio del caso, el Departamento de Policía de Rexburg escribió en Facebook que la agencia “está pidiendo la ayuda del público para localizar a Lori N. VALLOW y Chad DAYBELL, que son buscados para ser interrogados en relación con la desaparición de los hijos de Vallow; Joshua Vallow y Tylee Ryan”. Vallow y Daybell se casaron recientemente y ahora puede estar usando su apellido.

La policía dijo el 30 de diciembre: “Lori Vallow / Daybell, la madre adoptiva de Joshua y la madre biológica de Tylee, se ha negado completamente a ayudar en esta investigación. Sabemos que los niños no están con Lori y Chad Daybell y también tenemos información que indica que Lori conoce la ubicación de los niños o lo que les sucedió. A pesar de tener este conocimiento, ella se ha negado a trabajar con la policía para ayudarnos a resolver este asunto. Es sorprendente que, en lugar de trabajar con la policía para ayudarnos a localizar a sus propios hijos, Lori Vallow haya optado por abandonar el estado con su nuevo esposo”.



Agregaron: “Hacemos un llamado público a Lori Vallow / Daybell y Chad Daybell para que hagan lo correcto y presenten la información que tienen sobre la ubicación y el bienestar de Joshua y Tylee. Toda esta investigación podría haberse evitado si Lori y Chad simplemente hubieran sido honestos con la policía. Además, seguimos pidiendo que cualquier persona que tenga información sobre la ubicación o el bienestar de Joshua y Tylee, la compartan con la policía”.

La policía proporcionó esta información adicional:

Vallow tiene 46 años de edad, 5’6 “de altura, 125 lbs. Tiene cabello rubio y ojos azules. Daybell tiene 51 años de edad, 6’3 “de estatura y 230 lbs. Tiene cabello castaño y ojos azules. “Se solicita a cualquier persona con información que se comunique con el Departamento de Policía de Rexburg o con la oficina local del FBI”, escribieron.

En un comunicado de prensa, el Departamento de Policía de Rexburg y la Oficina del Sheriff del Condado de Fremont (FCSO), junto con la asistencia de la Oficina Federal de Investigación, anunciaron que estaban investigando una posible conexión entre los dos niños desaparecidos de Rexburg y la muerte de Tammy Daybell, La ex esposa de Chad.

Kay Vallow Woodcock publicó en Facebook que Joshua Jaxon (JJ) Vallow era su pariente. “Mi querido hermano Charles y su esposa Lori lo adoptaron en 2013”, escribió.

“Es un niño de 7 años hermoso e inteligente con el corazón más grande, la sonrisa más hermosa y tiene los desafíos de la vida de un niño de nivel 2 en el espectro del autismo. La intervención temprana le permitió prosperar más allá de todas las expectativas. Lori era una madre maravillosa, amorosa y atenta. Las cosas comenzaron a cambiar en los últimos 18 meses cuando Lori comenzó a pasar todo su tiempo con un nuevo grupo religioso, al que nos referimos como un culto”.



Las autoridades finalmente dieron con Vallow en Hawai, y ella fue arrestada por la policía de Kaua‘i.

La policía de Kaua’i escribió en un comunicado de prensa que Vallow fue acusada de “dos delitos graves de deserción y no apoyo de niños dependientes”, así como arrestos e incautaciones, resistencia u obstrucción de oficiales, solicitud criminal para cometer un delito y desacato a la corte, al igual que desobediencia intencional del proceso u orden judicial. Los niños fueron vistos por última vez en Idaho. La policía hawaiana dijo que no hay indicios de que los niños hayan estado alguna vez en Hawai.

Se anunció el 27 de enero de 2020 que Vallow había sido ubicada en Hawai y “se le ordenó presentar físicamente a los niños”, informó NBC News. Ella se estaba quedando con Daybell.

En un comunicado de prensa del 30 de diciembre de 2019, la policía dijo: “Creemos firmemente que las vidas de Joshua y Tylee están en peligro. Somos conscientes de que en las semanas posteriores a la muerte de Tammy Daybell, Lori Vallow/Daybell y Chad Daybell dijeron a los testigos que la hija de Lori había muerto un año antes de la muerte de su padre, lo cual no es cierto. Por esa misma época, Chad le dijo a otro testigo que Lori no tenía hijos menores”.



Adam Herbets, reportero de investigación para Fox13, escribió en Twitter: “¿Cómo murió el esposo de Lori Vallow, Charles Vallow? El 11 de julio de 2019 en Chandler, AZ, el hermano de Lori disparó y mató a Charles en lo que dijo que era en defensa propia. Meses después, el hermano de Lori también murió. Se casó con Chad Daybell un par de semanas después de la muerte de su esposa en octubre”.

Lori Vallow and Chad Daybell were married within a couple weeks of Tammy Daybell's death.

Lori may now be using his last name.

Lori Vallow is 46 years old

5’6”

125 lbs

Blonde hair

Blue eyes.

Chad Daybell is 51 years old

6’3”

230 lbs

Brown hair

Blue eyes. pic.twitter.com/yBY8njKHK6

— Adam Herbets (@AdamHerbets) December 22, 2019