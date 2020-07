¿Todos los extranjeros con visa de estudiante F1 tendrán que irse?: esto señala la orden de Trump

A comienzos de esta semana la Administración Trump anunció cambios importantes que a partir del otoño afectarán considerablemente a muchos extranjeros que se encuentran actualmente en Estados Unidos bajo permisos concedidos con su estatus de estudiante bajo visas como la F-1 y la M-1. La nueva norma ordena que aquellos estudiantes cuyas escuelas sigan impartiendo la totalidad de sus clases de manera virtual, deben regresar a sus países, y si no lo hacen corren el riesgo de ser deportados.

El Departamento de Estado anunció tambien que “no otorgará visas a los estudiantes matriculados en escuelas y/o programas que estén completamente en línea durante el semestre de otoño” y que “la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo “no permitirá que estos estudiantes ingresen a Estados Unidos”.

Es decir, que quienes se encuentren fuera del país en este momento, pero que tengan visas de estudiante y planeen regresar, no podrán hacerlo si sus centros de estudio no han regresado a clases presenciales.

EEUU no permitirá la permanencia de estudiantes extranjeros si sus clases pasan a ser en líneaLa administración del presidente Donald Trump anunció este lunes cambios a los programas de visas tipo F y M para estudiantes internacionales y les cierra la puerta a aquellos que, debido a la pandemia de coronavirus, se han visto obligados a tomar la totalidad de sus cursos on-line.

Y aunque el Gobierno federal destacó que el Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVP por sus siglas en inglés) será modificado y una nueva regla se presentará con pelos y señales en el Registro Federal, la confusión está reinando entre muchos estudiantes que entienden la norma como un ultimatum que les ordena abandonar Estados Unidos. Esta idea no es del todo cierta, pues aunque algunos portadores de las visas F-1 y M-1 deberán hacer movimientos de instituciones, que tal vez no deseen y que significa un estrés adicional en medio de la pandemia, la Administración Trump está dando la opción de que los estudiantes que tomen al menos una parte de sus clases de manera presencial, podrán permanecer en el país.

Coronavirus | Estados Unidos negará visa a estudiantes#Noticias #EstadosUnidos #Coronavirus El coronavirus tiene a Estados Unidos como el país con más casos confirmados y más muertes en el mundo, por lo que sus políticas de ingreso a la nación han cambiado, lo que podría afectar a los estudiantes de intercambio.

“Estados Unidos ha sido durante mucho tiempo el destino elegido por los estudiantes internacionales, y nos complace que muchos de ellos que habían planeado estudiar este otoño en EE.UU. aún puedan tener la oportunidad de hacerlo”, aclaró el Departamento de Estado, a través de un comunicado.



Por ello el principal consejo que abogados de inmigración y expertos dan es que los estudiantes con ese tipo de visas acudan de inmediato a los asesores estudiantiles de sus escuelas para saber cuáles son los planes para el otoño. Si las clases volverán a ser presenciales, al menos un porcentaje de ellas, que amerite la presencia de los estudiantes en el país para terminar sus cursos, podrán quedarse sin ningún problema. Pero si ese no es el caso, nuevamente, habrá que empezar desde ya a tramitar transferencias de escuelas, algo que no es una opción para todos, especialmente para quienes tienen la visa M-1 de estudios vocacionales o aquellos con programas muy específicos.



International Students Will Have To Leave U.S. If Schools Move OnlineICE says foreign students must leave the U.S. if their universities move entirely online in the fall and if they can't manage a school transfer.

Sobre este tema, la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) advirtió que los portadores de las visas F-1 y M-1 eventualmente tendrán que irse si sus instituciones académicas se quedan tan solo en el estilo de clases online.

"Es aterrador": Decisión de ICE preocupa a estudiantes extranjeros en EE.UU.Estudiantes extranjeros en Estados Unidos expresaron su preocupación tras el anuncio del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) de que ya no se permitirá su permanencia en el país si toman solamente clases virtuales por la pandemia de coronavirus.

“El Departamento de Seguridad Nacional ha anunciado su plan para modificaciones temporales a los requisitos de visa de no inmigrante F-1 y M-1 para el semestre del otoño 2020. Esto permitirá una combinación de cursos en persona y algunos en línea para cumplir con los requisitos para el estatus del estudiante no inmigrante”, dijo el Departamento de Estado. “Este alojamiento temporal proporciona una mayor flexibilidad para que continúen su educación en Estados Unidos, al tiempo que permite un distanciamiento social adecuado en los campus abiertos y operativos en todo”.

El periódico el New York Times calificó el anuncio como “una medida de la Casa Blanca, anunciada el lunes, fue vista como un esfuerzo para presionar a las universidades a reabrir sus puertas y abandonar los enfoques cautelosos que muchos han anunciado que adoptarían para reducir la transmisión de COVID-19”.

Grupos defensores de inmigrantes han calificado las nuevas medidas como un nuevo ataque a la población extranjera y anticipan que pondrán en aprietos no solamente a los alumnos, sino también a muchas escuelas que han sido ya impactadas por la crisis del COVID-19 y que no cuentan ni con las instalaciones ni con la infraestructura para regresar tan pronto como el otoño a clases presenciales.

El programa Voices of America habló con varios estudiantes que se declararon aterrorizados con las nuevas determinaciones que a muchos pudiera dejar en el limbo.

La Asociación Hispana de Universidades está solicitando a la Administración federal que sea más flexible con las normativas y que reconsidere sus anuncios.