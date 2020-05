Uno de los problemas más confusos sobre el coronavirus es la falta de conocimiento establecido sobre la enfermedad y cómo afecta a los humanos.

El hecho de que las personas desarrollen o no inmunidad al virus después de la recuperación, ha sido una de las incógnitas más importantes porque la inmunidad y una vacuna son lo que la mayoría de las personas consideran como un medio para poner fin a la pandemia del coronavirus.

En un estudio publicado en la revista Cell, el 7 de mayo, los investigadores dijeron que encontraron un vínculo entre la forma en que las células T reaccionaron al nuevo coronavirus en aquellos que ya habían sido infectados con otros tipos de coronavirus. Observaron las células T en 11 muestras de sangre de personas que habían sido infectadas por algún tipo de coronavirus en los últimos dos años, incluido el resfriado común.

VideoVideo related to ¿pacientes que han tenido gripe podrían ser inmunes al coronavirus?: esto dice estudio 2020-05-20T00:12:46-04:00

Los autores del estudio del Instituto de Inmunología de La Jolla escribieron: “Importantemente, detectamos células reactivas al SARS-CoV-2 entre un 40% a 60% de individuos no expuestos, lo que sugiere el reconocimiento de células T reactivas cruzadas entre los coronavirus circulantes ‘resfriado común’ y SARS-CoV-2″.

“Las células T son como soldados que buscan y destruyen a los invasores objetivo”, según Medicine Net. Los hallazgos pueden ayudar a explicar por qué algunas personas infectadas por COVID-19 tienen reacciones menos graves o incluso ningún síntoma.

VideoVideo related to ¿pacientes que han tenido gripe podrían ser inmunes al coronavirus?: esto dice estudio 2020-05-20T00:12:46-04:00

El inmunólogo viral Steven Varga, de la Universidad de Iowa, dijo a la revista Science que los hallazgos sugieren que “una razón por la cual una gran parte de la población puede lidiar con el virus es que podemos tener una pequeña inmunidad residual por nuestra exposición a los virus del resfriado común”.

Hay siete tipos de coronavirus y cuatro de ellos son variaciones del resfriado común. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, en promedio los adultos contraen dos o tres resfriados por año. Dado que los resfriados son tan comunes, estos hallazgos se prestarían a todos los que tengan cierta inmunidad contra la enfermedad.



Aún así, con casi 5 millones de casos confirmados en todo el mundo junto con la probabilidad de que la mayoría de las personas se resfríen en algún momento, el hecho de haber tenido un resfriado en la vida claramente no protegerá a todos. Sin embargo, los investigadores no están haciendo esa afirmación, solo que puede ser parte de por qué la enfermedad afecta a las personas de manera tan diferente.

VideoVideo related to ¿pacientes que han tenido gripe podrían ser inmunes al coronavirus?: esto dice estudio 2020-05-20T00:12:46-04:00

Según los autores del estudio del Instituto Jolla: “Esto puede ser reflejo de cierto grado de inmunidad cruzada y preexistente al SARSCoV-2 en algunas personas, pero no en todas. Se desconoce si esta inmunidad es relevante para influir en los resultados clínicos, y no se puede saber sin las mediciones de células T antes y después de la infección por SARSCoV-2 de los individuos, pero es tentador especular que las células T CD4 + de reacción cruzada pueden ser valiosas en la inmunidad protectora, basado en modelos de ratón SARS”.



Debido a que algunos pacientes pueden tener el COVID-19 y ser asintomáticos mientras que otros mueren por la misma enfermedad, los investigadores aún están trabajando para saber por qué el virus infecta a las personas de manera tan diferente. Las hospitalizaciones y las complicaciones graves tienden a afectar a las personas mayores y a las personas con afecciones subyacentes a un ritmo mucho más alto, pero esa no es una regla estrictamente rápida.

VideoVideo related to ¿pacientes que han tenido gripe podrían ser inmunes al coronavirus?: esto dice estudio 2020-05-20T00:12:46-04:00

La estrella de Broadway Nick Cordero, de 41 años, sufrió un coma inducido de 42 días, mientras estaba enfermo con COVID-19 y tuvieron que amputarle una pierna debido a complicaciones por coágulos sanguíneos. Según un informe anterior de Heavy, su esposa dijo que no tenía condiciones subyacentes.



En otro caso que va en contra de los hallazgos estadísticos de que la población anciana es la que tiene más probabilidades de morir por la enfermedad, CNN informó que una mujer de Nueva Jersey de 108 años se recuperó de su infección por COVID-19.



El estudio del Instituto Jolla también mostró una fuerte inmunidad en 20 pacientes que se habían recuperado de COVID-19. Uno de los investigadores, Alessandro Sette, profesor del Centro de Investigación de Vacunas y Enfermedades Infecciosas, dijo a Science Daily: “Si hubiéramos visto solo respuestas inmunitarias marginales, nos habríamos preocupado, pero lo que vemos es una respuesta de células T muy robusta contra la proteína espiga, que es el objetivo de la mayoría de los esfuerzos en curso del COVID-19, así como otras proteínas virales. Estos hallazgos son realmente buenas noticias para el desarrollo de vacunas”.

Si bien se ha informado que algunas personas se vuelven a infectar con el COVID-19 después de ser autorizadas, lo que significaría que las personas no están acumulando inmunidad, según el Journal of the American Medical Association, “hasta la fecha, no hay reinfecciones humanas con SARS- El CoV-2 ha sido confirmado”. Ese artículo fue publicado el 11 de mayo.

VideoVideo related to ¿pacientes que han tenido gripe podrían ser inmunes al coronavirus?: esto dice estudio 2020-05-20T00:12:46-04:00

Los autores de JAMA continúan diciendo que es posible que ocurra la reinfección, simplemente no se ha probado. Alternativamente, dicen que los casos en los que se dice que las personas se reinfectan podrían deberse a que hay una eliminación viral prolongada o que la forma en que se realizan las pruebas varía, dando resultados contradictorios.



Los investigadores de JAMA concluyeron: “Faltan datos para diferenciar efectivamente estas posibilidades, lo que pone de relieve un área de incertidumbre sustancial”.

Esta es la versión original de Heavy.com