¿El Senado sí aprobará la Ley HÉROES?: ¿habrá o no más cheques?

El viernes, los demócratas de la Cámara aprobaron la Ley HÉROES que destina $3 billones de dólares a aliviar la angustia económica que ha dejado el brote del coronavirus. El proyecto de ley fue aprobado por una votación de 208 contra 199 (con 14 demócratas que votaron en contra). Ahora el futuro de los alivios, que incluye ayuda a trabajadores escenciales, con $20 mil millones, extiende los $600 semanales a los desempleados y da cheques de $1,200 a individuos que ganen menos de $75,000 y hasta $6,000 a familias, está en manos del Senado.

El panorama no es muy alentador, dado que los republicanos de la Casa Blanca y el Senado ya han denunciado el proyecto de ley, y el propio presidente Trump lo declaró “muerto al llegar”. Y, como señala Forbes, es probable que el Senado no regrese a Washington hasta junio, por lo que no se tomarán “medidas rápidas”.

Cámara Baja aprueba paquete financiero que ayudará a indocumentados, pero Trump dice que lo vetaráEntre la llamada 'Ley héroes' se incluye ayuda a los indocumentados al eliminar el requisito de un seguro social, cheques de $1,200 por persona y hasta $6,000 por familia, destina $75,000 millones para las pruebas de covid-19 y también da $175,000 millones en fondos para quienes necesiten pagar renta o hipotecas. Suscríbete: http://uni.vi/ZSubK Infórmate: http://uni.vi/4mSc8L Dale ‘Me Gusta’ en Facebook: http://uni.vi/ZStby Síguenos en Twitter: http://uni.vi/ZStfn e Instagram: http://uni.vi/ZSuld Cada día, la información que afecta e interesa a los hispanos en Estados Unidos con nuestros presentadores: Noticiero Univision 6:30pm Jorge Ramos e Ilia Calderón Noticiero Univision Edición Nocturna Enrique Acevedo y Patricia Janiot Noticiero Univision Edición Digital Carolina Sarassa y Javier Olivares Noticiero Univision Fin de Semana Arantxa Loizaga y Félix de Bedout 2020-05-16T01:22:41Z

Aún así, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha compartido que está extremadamente feliz con el resultado del viernes y no pierde las esperanzas de que la iniciativa llegue a feliz puerto.

“Estoy tan orgullosa de que mis miembros hayan hecho algo tan monumental para el pueblo estadounidense. Por su salud, por sus vidas, por su sustento y por nuestra democracia ”, dijo. “No podríamos estar más emocionados”.

¿Qué hay en el proyecto de ley?

La Ley HÉROES incluiría otra ronda de cheques de estímulo de $ 1,200 para los estadounidenses que califiquen. Y a diferencia de la Ley CARES, la Ley HÉROES también emitiría pagos de $1,200 a dependientes, por un máximo de tres dependientes. (La Ley CARES proporciona solo $500 solo para hijos dependientes).

Además, la legislación espera aliviar la angustia económica al extender los $600 adicionales por semana para beneficios de desempleo hasta enero de 2021. También ayuda a los propietarios e inquilinos al prohibir temporalmente las solicitudes de desalojo por un año y las ejecuciones hipotecarias, informó Investopedia.

The #HeroesAct gives us a bold, safe, scientific roadmap to reopening America through testing, tracing & treatment. It supports state & local governments, gives hazard pay to heroes and puts more $$$ in Americans’ pockets. pic.twitter.com/dK0T5CspVI — Rep. Debbie Wasserman Schultz (@RepDWStweets) May 16, 2020

La Ley HÉROES también incluye el pago de riesgos para trabajadores esenciales, alivio de cobro de deudas, una extensión de los pagos de deuda suspendidos para préstamos federales para estudiantes hasta septiembre de 2021 y la posibilidad de que trabajadores que declaren impuestos con el número ITIN, sin Seguro Social, puedan recibir los alivios.

Aunque los republicanos del Senado y el presidente han expresado su oposición al proyecto de ley, Nancy Pelosi ha dicho que sigue presionando por la ley de nuevos alivios, argumentando que aliviará el sufrimiento de millones de personas.



“No actuar ahora no solo es irresponsable de manera humanitaria, es irresponsable porque solo va a costar más, más en términos de vidas, medios de vida, costos para el presupuesto, costos para nuestra democracia”, dijo el viernes la presidenta de la Cámara.

En respuesta, el representante Tom Cole dijo: “El proyecto de ley es simplemente una agenda demócrata disfrazada como una respuesta a la pandemia de coronavirus. El proyecto de ley no irá a ninguna parte y se irá rápido…. Por qué estamos pasando por este ejercicio en lugar de negociar de manera bipartidista está más allá de mi entendimiento”.

¿Pueden los indocumentados recibir ayuda económica del gobierno? | Noticias TelemundoVideo oficial de Noticias Telemundo. Los inmigrantes pueden pedir los fondos de emergencia para los afectados por la pandemia de coronavirus, pero los indocumentados no pueden solicitar dicha ayuda. SUSCRÍBETE: http://bit.ly/1JI1uXV Noticias Este es el canal en Youtube de la división de noticias de la cadena Telemundo en los Estados Unidos. El "Noticiero Telemundo”, presentado entre semana por José Díaz-Balart -y fines de semana por Julio Vaqueiro- es el programa insignia de la división y la fuente de información más confiable de la comunidad hispana en los Estados Unidos. El programa “Enfoque con José Díaz-Balart” y los eventos especiales de la cadena, forman parte del compromiso de Telemundo para llevar a los hispanos información política y social que pueda guiarlos en los Estados Unidos. El galardonado equipo de corresponsales y colaboradores de Noticias, ofrece las últimas noticias, entrevistas con personajes claves, análisis y comentarios sobre el acontecer nacional e internacional. Telemundo App Telemundo – Capítulos Completos es tu destino digital para disfrutar la programación que te gusta! Mira episodios completos de tus shows favoritos de Telemundo, televisión en vivo y contenido exclusivo al descargar el app Telemundo – Capítulos Completos y entrar con tu cuenta de proveedor de TV. Telemundo Es una empresa de medios de primera categoría, líder en la industria en la producción y distribución de contenido en español de alta calidad a través de múltiples plataformas para hispanos en los Estados Unidos y alrededor del mundo. La cadena ofrece producciones dramáticas originales de Telemundo Studios – el productor #1 de contenido en español de horario estelar – así como contenido alternativo, películas de cine, especiales, noticias y eventos deportivos de primer nivel, alcanzando el 94% de los televidentes hispanos en los Estados Unidos en 210 mercados a través de 17 estaciones propias y 57 afiliadas de TV abierta. Telemundo también es propietaria de WKAQ, una estación de televisión local que sirve Puerto Rico. Telemundo es parte de NBCUniversal Telemundo Enterprises, una división de NBCUniversal, una de las compañías líderes en el mundo de los medios y entretenimiento. NBCUniversal es una subsidiaria de Comcast Corporation. SÍGUENOS EN TWITTER: http://bit.ly/1OLjUGl DANOS LIKE EN FACEBOOK: http://on.fb.me/1VXiWwo ¿Pueden los indocumentados recibir ayuda económica del gobierno? | Noticias Telemundo youtube.com/c/NoticiasTelemundo 2020-03-21T04:04:17Z

El líder de la minoría Kevin McCarthy se hizo eco de esos sentimientos y se mostró pesimista sobre el futuro del proyecto.

“Escuché lo que la presidenta de la Cámara Pelosi dijo en su conferencia: ir a lo grande. En lugar de ir a lo grande, parece que se volvieron locos. Este es un proyecto de ley de mensajes políticos que no tiene posibilidad de convertirse en ley”, dijo el político.

A pesar de ello y de la cuesta arriba que puede parecer el camino para que la ley vea la luz, algunos políticos han expresado su optimismo sobre las próximas negociaciones.

NBC citó a la representante Alexandria Ocasio-Cortez diciendo: “Creo que hay espacio real para la expansión en la negociación del Senado, no solo contracción. Y honestamente, algunas de las cosas que a los republicanos no les gustan tampoco me gustan. Así que creo que hay aún más espacio allí. Entonces veremos a dónde va, pero sabemos que este no es un voto de aprobación final. Es un voto de primer paso”.