Trump anuncia buenas noticias: ¿para cuándo estaría lista vacuna contra el coronavirus?

Durante la conferencia de prensa de la Casa Blanca el viernes, el presidente Donald Trump dio a conocer el nuevo plan federal para producir una vacuna contra el coronavirus, titulado “Operation Warp Speed”. Trump explicó que el nombre del plan “significa grande y significa rápido”, una iniciativa que aceleraría el desarrollo y el diagnóstico del COVID-19.

Trump anunció que la “Operación Warp Speed” sería “diferente a todo lo que nuestro país ha visto desde el Proyecto Manhattan”. El objetivo de esta iniciativa es acelerar el desarrollo de una vacuna del COVID-19 probada, luego fabricarla y distribuirla en todo Estados Unidos lo más rápido posible.

“Nos encantaría ver si podríamos hacerlo antes de fin de año”, dijo Trump, quien nombró a Moncef Slaoui, el ex jefe de la división de vacunas de GlaxoSmithKline, y a Gustave Perna, un general del ejército de cuatro estrellas, para liderar la Operación Warp Speed.

Trump dijo que una vez que se cree la vacuna, utilizaría a los militares para ayudar a acelerar la distribución.

Slaoui dijo que, según los datos obtenidos de los primeros ensayos clínicos, confiaba en que podrían suministrar “unos cientos de millones de dosis de vacuna para fines del 2020”. Sin embargo, los mejores expertos en salud, incluido el Doctor Fauci, han dicho repetidamente que hallar una vacuna tomará al menos un año.

Fauci le dijo al TODAY Show el 30 de abril que Estados Unidos podría tener una vacuna que funcione en enero. Él dijo: “Queremos ir rápido, pero queremos asegurarnos de que sea seguro y efectivo. Creo que es factible si las cosas caen en el lugar correcto. Recordemos, retrocedamos en el tiempo, decía en enero y febrero que sería de un año a 18 meses (desarrollar una vacuna), por lo que enero es un año, por lo que no es muy distinto de lo que dije originalmente”.

“Si es así, vamos a comenzar a aumentar la producción con las empresas involucradas, y eso lo hace en riesgo”, dijo Fauci. “En otras palabras, no esperaremos hasta obtener una respuesta antes de comenzar a fabricar. Uno en riesgo, comienza a hacerlo proactivamente, asumiendo que va a funcionar. Y si lo funciona, entonces puede escalar y, con suerte, llegar a esa línea de tiempo”.

El Doctor Rick Bright, el denunciante que fue removido de su cargo de la Autoridad de Investigación y Desarrollo Avanzado Biomédico, testificó ante Capitol Hill el jueves y dijo que incluso 18 meses pueden ser un objetivo poco realista para desarrollar una vacuna.



“Hay mucho optimismo”, dijo Bright. “Hay mucha esperanza. Pero eso no hace una vacuna. Hay mucho trabajo por hacer para hacer una vacuna”.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Marker Esper, dijo: “Ganar es importante, y entregaremos a fines de este año una vacuna a escala para tratar al pueblo estadounidense y a nuestros socios en el extranjero. Ya saben que el Departamento de Defensa ha estado en esta lucha desde el primer día, desde enero”, dijo el funcionario.

“Esperamos con ansias esta próxima gran fase de esta lucha contra el coronavirus. Estábamos todos en esto entonces, estamos todos en esto ahora, y estaremos todos en esto en el futuro. Y la entregaremos a tiempo. La entregaremos, ganaremos esta pelea… Haremos el trabajo”, dijo.



Trump también habló sobre cómo la misión de desarrollar una vacuna comenzó en enero.

“Los científicos del NIH comenzaron a desarrollar la primera vacuna candidata el 11 de enero, piensen en eso, a las pocas horas de que el código genético del virus se publicara en línea. La mayoría de las personas ni siquiera escucharon lo que sucedía el 11 de enero, y estábamos tratando de desarrollar una vacuna, sin siquiera saber a qué nos enfrentamos”, dijo el presidente.

Si bien Esper dijo que el Departamento de Defensa entregaría una vacuna COVID-19 “a escala” para fin de año, Trump dijo durante la conferencia de prensa del viernes que proporcionar grandes cantidades de vacuna a las áreas con mayor necesidad de ellas “tendría sentido”.

La reportera de CNN, Kaitlan Collins, le preguntó a Trump si esta sería “una vacuna totalmente aprobada para todo el público o una vacuna parcialmente aprobada con uso de emergencia”. a lo que Trump dijo: “Estamos buscando una vacuna para todos los que la quieran. No todos van a querer ponérsela”.

Trump anunció el viernes: “Mi administración cortó todos los trámites burocráticos para lograr el lanzamiento más rápido, hasta ahora, de una prueba de vacuna para este nuevo virus, este virus muy vicioso. Y quiero agradecer a todos los médicos, científicos e investigadores involucrados porque nunca se han movido así, ni siquiera cerca”.

El [Instituto Nacional de Salud] y el [Departamento de Salud y Servicios Humanos] también han estado trabajando constantemente con la industria privada para evaluar más de 100 tratamientos potenciales. La Administración de Drogas y Alimentos ha aprobado rápidamente más de 130 terapias para ensayos activos, y 450 están en las etapas de planificación.

Si bien no se puede exagerar la importancia de una vacuna del coronavirus que funcione, Trump mencionó que Estados Unidos no esperará antes a que se apruebe una antes de abrir nuevamente el país.

A pesar de que Trump dijo que su administración está proporcionando aproximadamente $10 mil millones de dólares para apoyar la investigación médica para una vacuna y tratamiento, advirtió que con ella o sin ella, la reactivación económica es una prioridad.

“Yo Quiero aclarar algo. Es muy importante. Con vacuna o sin vacuna, estamos de vuelta”, dijo Trump.

“Creemos que vamos a tener una vacuna en un futuro cercano, y si lo hacemos, realmente vamos a dar un gran paso adelante”, declaró Trump. “Y si no lo hacemos, vamos a ser como muchos otros casos en los que se ha tenido un problema. Se irá en algún momento, se irá”.