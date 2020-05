¿Puede volverse a contagiar de COVID-19 una persona que ya se recuperó?

Han pasado menos de cinco meses desde que el mundo comenzó a escuchar sobre el coronavirus, y aunque cada vez hay más hallazgos y detalles sobre el COVID-19, como explicó recientemente el doctor Anthony Fauci, experto epidemiólogo de la Casa Blanca, sobre el virus se sabe tan poco, que la mayoría de respuestas se irán conociendo poco a poco.

Y aunque hace unas semanas autoridades de salud como las de Nueva York mencionaban que era casi improbable que una persona a la que ya le había dado COVID-19 se volviera a infectar con una reaparición del virus, la realidad está demostrando lo contrario y alrededor del mundo sigue habiendo casos reportados de re-contagios.

Los expertos ya señalan abiertamente que haber tenido la enfermedad de COVID-19 y haberse recuperado, no es garantía de que no se volverá a adquirir el mal.

Tras superar el covid-19, ¿una persona puede volverse a contagiar de coronavirus?El Dr. Juan Rivera explica que en Corea del Sur reportaron sobre la 'reactivación' del virus en algunos pacientes pero que ello pudo haber ocurrido porque la prueba no fue correcta o que solo hayan mostrado aparente mejoría pero en realidad todavía estaban enfermas.

Así lo advirtió la Organización Mundial de la Salud (OMS) el pasado 24 de abril, a través de un nuevo informe, donde dejó claro que la idea de que aquellos que ya se contagiaron pueden sentirse inmunes, no es totalmente cierta.

“Actualmente no hay evidencia de que las personas que se hayan recuperado de Covid-19 y tengan anticuerpos estén protegidas de una segunda infección”, dijo la OMS, disparando las alarmas y confirmando potenciales eventuales recaídas. “Ningún estudio ha evaluado si la presencia de anticuerpos contra el SARS-CoV-2 confiere inmunidad a la infección posterior por este virus en humanos”.

¿Te puedes volver a contagiar de coronavirus?Desde el inicio de la pandemia, personas y científicos se preguntan si un paciente recuperado de coronavirus puede volver a contraer la enfermedad. Según la Organización Mundial de la Salud, no hay pruebas suficientes para determinar la inmunidad de un paciente que se ha recuperado del virus. Sin embargo, se espera que los pacientes que superaron la enfermedad generen algún tipo de protección, pero, aún no es claro cuán efectiva es. Café CNN conversa con César Núñez, director para América Latina y el Caribe de Onusida.

Sobre la pregunta de si todas aquellas personas que se contagien del virus automáticamente generan anticuerpos que evitan volverse a infectar, la OMS dio su explicación.

“El desarrollo de la inmunidad a un patógeno a través de una infección natural es un proceso de varios pasos que generalmente se lleva a cabo durante 1-2 semanas. El cuerpo responde a una infección viral inmediatamente con una respuesta innata no específica en la que los macrófagos, neutrófilos y células dendríticas ralentizan el progreso del virus e incluso pueden evitar que cause síntomas”, manifestó la OMS.



“Esta respuesta no específica es seguida por una respuesta adaptativa donde el cuerpo produce anticuerpos que se unen específicamente al virus. Estos anticuerpos son proteínas llamadas inmunoglobulinas. El cuerpo también produce células T que reconocen y eliminan otras células infectadas con el virus. Esto se llama inmunidad celular.

Esta respuesta adaptativa combinada puede eliminar el virus del cuerpo y, si la respuesta es lo suficientemente fuerte, puede prevenir la progresión a una enfermedad grave o la reinfección por el mismo virus. Este proceso a menudo se mide por la presencia de anticuerpos en la sangre”, agregaron.

¿Le puede volver a dar coronavirus a una persona que ya se curó de la enfermedad?Actualmente el coronavirus tiene en jaque al mundo entero. Uno de los cuestionamientos que más embarga a las personas es si el virus puede volverle a dar a una persona que ya logró recuperarse del mismo.

Pese a su manifiesto, sobre la manera en que los organismos general anticuerpos una vez se exponen al virus, la Organización Mundial de la Salud admitió que ello no es garantía de que no haya nuevo contagio.



“La mayoría de estudios muestran que las personas que se han recuperado de una infección tienen anticuerpos contra el virus. Sin embargo, algunas de estas personas tienen niveles muy bajos de anticuerpos neutralizantes en la sangre, lo que sugiere que la inmunidad celular también puede ser crítica para la recuperación”, acotó la OMS.

“En este punto de la pandemia, no hay evidencia suficiente sobre la efectividad de la inmunidad mediada por anticuerpos para garantizar la precisión de un “pasaporte de inmunidad” o “certificado libre de riesgos”. Las personas que asumen que son inmunes a una segunda infección porque han recibido un resultado positivo pueden estar ignorando los consejos de salud pública”, concluyó el organismo experto.

Peter Jung, profesor asistente de pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Texas, habló con el diario The Huffington y también se refirió a los chances de recaer.

“Así como la gripe puede mutar, también podría hacerlo el COVID-19, lo que haría que un individuo sea susceptible de volver a contraer la infección”, dijo el médico.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades más conocidos como los (CDC) han sido más cautelosos al abordar el tema del posible recontagio y aseguraron que hay muchas cosas que todavía se están averiguando.

“La respuesta inmune al COVID-19 aún no se comprende. Es poco probable que los pacientes con infección por MERS-CoV se reinfecten poco después de recuperarse, pero aún no se sabe si se observará una protección inmune similar en pacientes con Covid-19”, afirman los CDC.

Asimismo, James Gallagher de BBC News, señaló que si una persona que ya se contagió y se recuperó, así no sea completamente inmune, es muy probable que una segunda infección no sea tan grave y a veces tal vez no desarrolle síntomas nuevamente.



El reconocido doctor de los shows de Univisión, Juan Rivera, destacó además que otras de las posibles causas por las que pacientes recuperados del COVID-19 pueden estar dando nuevamente positivo, es que hallan sido sometidos a pruebas fallidas o mal elaboradas que no revelaron su verdadero estatus.