No vas a creer como lucía el doctor Anthony Fauci cuando era joven: FOTOS

El doctor Anthony Fauci se ha convertido en un nombre familiar debido a la pandemia del COVID-19, por sus apariciones casi diarias en nuestras pantallas de televisión durante las conferencias de prensa al lado del presidente Trump. A juzgar por los rumores en las redes sociales, el Dr. Fauci se ha ganado una cantidad de fanáticos.

Todo lo que está ocurriendo actualmente hace que algunas personas sientan curiosidad por el Dr. Fauci y más de uno ha manifestado que le gustaría saber cómo era el famoso médico cuando era un jovencito… pues aquí lo tienes.

¿Qué hizo en las primeras etapas de su carrera Fauci? Puedes ver fotos de un joven Fauci a lo largo de este artículo, incluso de la escuela secundaria. Impresiones brillantes de Fauci de joven incluso están a la venta en eBay por $ 9.99.

Here's a hot take: Dr. Fauci is cute as a button and the public health leader we need and I would like to kiss him on the forehead but I wouldn't because social distancing (*pictured below is Fauci on his way to kick Corona's ass) pic.twitter.com/z8yDD5795r

— Sophia Safford (@pi_1994) April 11, 2020