¿El Papa Francisco violó reglas de distanciamiento social del coronavirus?: Video

En medio del auge del coronavirus, que sigue cobrando vidas en todo el mundo y que ha dejado a Italia como el país más afectado en materia de muertes, con más de 15,000, el llamado de las autoridades de salud a respetar la cuarentena y mantener un distanciamiento social, a fin de no exponer a nadie más y que el mal no se propague, sigue siendo la prioridad.

Pero este domingo, durante la misa de Domingo de Ramos, con la que la Iglesia Católica da inicio formal a la Semana Santa, el Papa Francisco dejó ver en más de un momento que no está respetando la norma, lo que preocupó a muchos de sus feligreses.

En la misa no solamente hubo más de una veintena de invitados, entre prelados y monjas y miembros del coro, quienes a pesar de estar separados entre sí a una distancia prudencial, no portaban ni tapabocas ni guantes.

Pero los momentos más preocupantes para los televidentes que siguieron la ceremonia ocurrieron en el púlpito.



En más de un momento se vio al Papa demasiado cerca a su séquito de ayudantes, especialmente aquel que estuvo todo el tiempo a su lado acompañandolo, con quien la cercanía física no tuvo distanciamiento alguno. Entre sus auxiliares también hubo intercambio directo de elementos del rito con total acercamiento.

Al momento de la comunión también hubo contacto cercano con otro de sus ayudantes, y al finalizar el rito, no solamente se aglomeraron entre ellos con el Papa Francisco, siguiéndolos desde muy cerca, sino que el argentino incluso besó la superficie del púlpito, algo nada recomendable en estos momentos, y tampoco llevó ningún tipo de máscara o guantes para protegerse.

La falta de seguimiento de estas medidas causa mayor alerta, tomando en cuenta que en las últimas horas siete personas de El Vaticano han dado positivo al coronavirus, entre ellos un alto cardenal.



Hubo quienes aseguraron que en situaciones como la que vive el mundo actualmente con la pandemia, es más recomendable que Francisco haga sus ritos totalmente solo.

Durante la homilía del Domingo de Ramos, el Papa Francisco hizo un llamado a que en medio de este momento difícil por el que atraviesa la humanidad, nos refugiémos en Dios.

“¿Y todo esto para qué? Una vez más por nosotros, para servirnos. Para que cuando nos sintamos entre la espada y la pared, cuando nos encontremos en un callejón sin salida, sin luz y sin escapatoria, cuando parezca que ni siquiera Dios responde, recordemos que no estamos solos. Jesús experimentó el abandono total, la situación más ajena a Él, para ser solidario con nosotros en todo. Lo hizo por mí, por ti, para decirte: ‘No temas, no estás solo. Experimenté toda tu desolación para estar siempre a tu lado'”, dijo el Papa, destacando que urge empezar a valorar lo que realmente vale.

“El drama que estamos atravesando nos obliga a tomar en serio lo que cuenta, a no perdernos en cosas insignificantes, a redescubrir que la vida no sirve, si no se sirve. Porque la vida se mide desde el amor. De este modo, en casa, en estos días santos, pongámonos ante el Crucificado, que es la medida del amor que Dios nos tiene”, dijo el argentino. “Y, ante Dios que nos sirve hasta dar la vida, pidamos la gracia de vivir para servir. Procuremos contactar al que sufre, al que está solo y necesitado. No pensemos tanto en lo que nos falta, sino en el bien que podemos hacer”.