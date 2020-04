Captan a Trump hablando solo y con los ojos rojos: ¿le pasa algo?: VIDEO

Mientras que la rueda de prensa diaria de la Fuerza de Tarea contra el Coronavirus de la Casa Blanca del lunes fue originalmente cancelada, y luego reprogramada, Donald Trump mantuvo su cita para mantener un rueda de prensa especial con ejecutivos de la industria sobre la respuesta al COVID-19 del país.

Justo antes de que comenzara la reunión de la tarde, la cámara transmitía en vivo lo que ocurría en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca con el zoom puesto sobre Trump, y se vio al presidente hablando solo. O al menos conversando consigo mismo y a muchos les pareció que el mandatario susurró: “los amo a todos”. TRump también movió los ojos de manera extraña.

Y aunque el momento duró unos escasos segundos, de inmediato se volvió tema de discusión en Twitter, donde hubo en debate sobre si Trump dijo o no, “los amo a todos”. Los menos cariñosos con Trump negaron que semejante frase pudiera salir del presidente en un diálogo interno y aseguraron que dijo: “Hola a todos”.

El reportero de Vox Aaron Rupar compartió el video clip en línea y tuiteó que este fue “un momento de micrófono” y que Trump no respondió a ninguna pregunta durante esta sesión informativa.

El video rápidamente se volvió viral en Twitter, con numerosos usuarios en línea preguntándose si el presidente estaba drogado o bajo los efectos de algún medicamento.



Una persona tuiteó: “Ojalá tuviera las drogas de Trump: Amo a todos”. Otra persona escribió: “Donald Trump marihuano como una cometa (¡mira sus ojos!) Murmurando: Amo a todos, ya que la reunión está programada para comenzar, ese tipo no tiene razón”.

Trump is so wasted. Did he just say "I love everybody"? #TrumpOwnsEveryDeath ✌ https://t.co/fYOSKDvePT

La reunión de Trump con ejecutivos de la industria se transmitió en vivo por Facebook, y no se transmitió en múltiples redes de noticias como sus anteriores sesiones informativas de la Casa Blanca.



La reportera de la Casa Blanca de Bloomberg, Jennifer Jacobs, tuiteó sobre quién se unió a Trump para la reunión de la industria del lunes, que incluyó representantes de Rite-Aid, Walmart, CVS, Quest Diagnostics, Thermo Fisher, LabCorp y más.

La sesión informativa del lunes sobre el grupo de trabajo del Coronavirus fue cancelada inicialmente, tras la controversia de la inyección de desinfectante de Trump.

La Casa Blanca anunció el domingo que no habría una reunión diaria del Grupo de Trabajo sobre Coronavirus de la Casa Blanca con la prensa el lunes. Sin embargo, esa decisión fue revocada el lunes por la tarde.

Según CNN, “un asistente de la Casa Blanca dijo que se estaban haciendo planes para las 5 p.m. Declaración ET del Presidente en el Rose Garden. Se espera que emerja después de reunirse con los ejecutivos minoristas y probablemente se les unirá, aunque depende del Presidente si responderá las preguntas de los periodistas”.



BACK BY POPULAR DEMAND: Donald J. Trump's Traveling Medicine Show

If an unproven and potentially dangerous pharmaceutical cocktail doesn't cure what ails you, try our sunlight injections or a shot of disinfectant!

pic.twitter.com/Jo1AcmFqmN

— 😷 David Gura 🏡 (@davidgura) April 23, 2020