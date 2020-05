Trump deja aturdidos a reporteros: ¿toma medicamento peligroso para prevenir el COVID-19?

El presidente Donald Trump hizo un sorprendente anuncio durante una mesa redonda con ejecutivos de restaurantes el lunes, en la que declaró que toma hidroxicloroquina todos los días, como medida de precaución contra el coronavirus.

“Se sorprenderían de cuántas personas lo están tomando”, dijo Trump, “especialmente los trabajadores de primera línea antes de que los agarre (el virus). Lo estoy tomando. Lo estoy tomando – hidroxicloroquina, ahora mismo, sí. Hace un par de semanas, comencé a tomarlo porque creo que es bueno. He escuchado muchas buenas historias”.

Al escuchar la audible sorpresa de los periodistas, seguida de una afluencia de preguntas sobre el uso de la hidroxicloroquina, Trump agregó:

Trump dice estar usando hidroxicloroquina para el COVID-19 | Noticias TelemundoVideo oficial de Noticias Telemundo. El presidente asegura que se está automedicando con el fármaco utilizado para la malaria y que la FDA insiste en no utilizar para tratar el coronavirus. SUSCRÍBETE: http://bit.ly/1JI1uXV Noticias Este es el canal en Youtube de la división de noticias de la cadena Telemundo en los Estados Unidos. El "Noticiero Telemundo”, presentado entre semana por José Díaz-Balart -y fines de semana por Julio Vaqueiro- es el programa insignia de la división y la fuente de información más confiable de la comunidad hispana en los Estados Unidos. El programa “Enfoque con José Díaz-Balart” y los eventos especiales de la cadena, forman parte del compromiso de Telemundo para llevar a los hispanos información política y social que pueda guiarlos en los Estados Unidos. El galardonado equipo de corresponsales y colaboradores de Noticias, ofrece las últimas noticias, entrevistas con personajes claves, análisis y comentarios sobre el acontecer nacional e internacional. Telemundo App Telemundo – Capítulos Completos es tu destino digital para disfrutar la programación que te gusta! Mira episodios completos de tus shows favoritos de Telemundo, televisión en vivo y contenido exclusivo al descargar el app Telemundo – Capítulos Completos y entrar con tu cuenta de proveedor de TV. Telemundo Es una empresa de medios de primera categoría, líder en la industria en la producción y distribución de contenido en español de alta calidad a través de múltiples plataformas para hispanos en los Estados Unidos y alrededor del mundo. La cadena ofrece producciones dramáticas originales de Telemundo Studios – el productor #1 de contenido en español de horario estelar – así como contenido alternativo, películas de cine, especiales, noticias y eventos deportivos de primer nivel, alcanzando el 94% de los televidentes hispanos en los Estados Unidos en 210 mercados a través de 17 estaciones propias y 57 afiliadas de TV abierta. Telemundo también es propietaria de WKAQ, una estación de televisión local que sirve Puerto Rico. Telemundo es parte de NBCUniversal Telemundo Enterprises, una división de NBCUniversal, una de las compañías líderes en el mundo de los medios y entretenimiento. NBCUniversal es una subsidiaria de Comcast Corporation. SÍGUENOS EN TWITTER: http://bit.ly/1OLjUGl DANOS LIKE EN FACEBOOK: http://on.fb.me/1VXiWwo Trump dice estar usando hidroxicloroquina para el COVID-19 | Noticias Telemundo https://www.youtube.com/noticias 2020-05-19T00:08:10Z

“Si no es bueno, se los diré… no me lastimaré por eso. Ha existido durante 40 años para el lupus, la malaria y muchas cosas más. Muchos médicos lo toman. Yo lo tomo”, comentó el mandatario.

Trump ha estado defendiendo la hidroxicloroquina, el medicamento contra la malaria, como una posible cura del coronavirus durante un par de semanas durante sus conferencias de prensa. Hasta ahora, sin embargo, no ha habido ningún estudio que pruebe que la hidroxicloroquina pueda ayudar a combatir el coronavirus.

BREAKING: President Trump says he has been taking Hydroxychloroquine. “You’d be surprised at how many people are taking it… I happen to be taking it.” pic.twitter.com/DMW0i145OF — Benny (@bennyjohnson) May 18, 2020

Según el Centro de Investigación y Política de Enfermedades Infecciosas, dos estudios mostraron que el medicamento contra la malaria “no aumentó la probabilidad de eliminación del virus” en pacientes infectados con un caso leve de COVID-19, “ni tuvo ningún efecto reduciendo los ingresos a cuidados intensivos o la muerte en pacientes franceses con enfermedades más graves”.

CIDRAP también informó que la hidroxicloroquina causó una mayor tasa de reacciones adversas cuando se trató con el medicamento. Hay una larga lista de posibles efectos secundarios mientras se toma hidroxicloroquina como medicamento, incluida la alteración de los latidos cardíacos que pueden provocar la muerte.

La Asociación de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. emitió una declaración el 24 de abril, en la que advirtió contra el uso de hidroxicloroquina o cloroquina para el COVID-19 “fuera del entorno del hospital o un ensayo clínico, debido al riesgo de problemas de ritmo cardíaco”.



El Dr. Anthony Fauci, miembro de la Fuerza de Tarea de Coronavirus de la Casa Blanca y experto en enfermedades infecciosas, dijo sobre la hidroxicloroquina en Face the Nation: “Los datos son realmente sugerentes; ha habido casos que muestran que puede haber un efecto, y hay otros que muestran que no hay ningún efecto. Entonces, creo que en términos de ciencia, no creo que podamos decir definitivamente que funciona”.

El reportero de FOX News, Neil Cavuto, advirtió a los televidentes contra el uso de la hidroxicloroquina después de la declaración de Trump: “No puedo enfatizar esto lo suficiente: puede matarlos”, dijo.

Hidroxicloroquina, SIN BENEFICIO ante coronavirusHidroxicloroquina, SIN BENEFICIO ante coronavirus Un estudio estadounidense difundido el martes revela que la hidroxicloroquina no mostró ningún beneficio contra la enfermedad. El medicamento contra la malaria había sido ampliamente promocionado como una posible cura para la COVID-19, pero de hecho se asoció con más muertes. 2020-04-23T00:38:08Z

Si bien FOX News es típicamente el sistema de apoyo más grande de Trump, el reportero de la red, Neil Cavuto, pareció sorprendido por el anuncio de Trump sobre la hidroxicloroquina. Cavuto dijo que aquellos con enfermedades respiratorias y cardíacas que también tomaron este medicamento realmente murieron.



Fox News' Cavuto warns audience after Trump reveals he's taking hydroxychloroquine: "If you are in a risky population here, and you are taking this as a preventative treatment […] it will kill you. I cannot stress this enough. This will kill you." pic.twitter.com/gvRtdwby1t — Breaking911 (@Breaking911) May 18, 2020

“Hay una serie de estudios que examinan a 1,438 personas en el área de Nueva York en 25 hospitales desde principios de marzo hasta finales de marzo, y concluyeron que entre los hospitalizados con COVID-19, eso no fue una diferencia estadística entre aquellos tratados con hidroxicloroquina versus aquellos que recibieron el medicamento”.



Estos son los lugares donde se corre mayor riesgo de contagios de COVID-19 | Noticias TelemundoVideo oficial de Noticias Telemundo. En la lista podemos encontrar bares, eventos religiosos y reuniones familiares. Julio Vaqueiro trae todos los detalles. SUSCRÍBETE: http://bit.ly/1JI1uXV Noticias Este es el canal en Youtube de la división de noticias de la cadena Telemundo en los Estados Unidos. El "Noticiero Telemundo”, presentado entre semana por José Díaz-Balart -y fines de semana por Julio Vaqueiro- es el programa insignia de la división y la fuente de información más confiable de la comunidad hispana en los Estados Unidos. El programa “Enfoque con José Díaz-Balart” y los eventos especiales de la cadena, forman parte del compromiso de Telemundo para llevar a los hispanos información política y social que pueda guiarlos en los Estados Unidos. El galardonado equipo de corresponsales y colaboradores de Noticias, ofrece las últimas noticias, entrevistas con personajes claves, análisis y comentarios sobre el acontecer nacional e internacional. Telemundo App Telemundo – Capítulos Completos es tu destino digital para disfrutar la programación que te gusta! Mira episodios completos de tus shows favoritos de Telemundo, televisión en vivo y contenido exclusivo al descargar el app Telemundo – Capítulos Completos y entrar con tu cuenta de proveedor de TV. Telemundo Es una empresa de medios de primera categoría, líder en la industria en la producción y distribución de contenido en español de alta calidad a través de múltiples plataformas para hispanos en los Estados Unidos y alrededor del mundo. La cadena ofrece producciones dramáticas originales de Telemundo Studios – el productor #1 de contenido en español de horario estelar – así como contenido alternativo, películas de cine, especiales, noticias y eventos deportivos de primer nivel, alcanzando el 94% de los televidentes hispanos en los Estados Unidos en 210 mercados a través de 17 estaciones propias y 57 afiliadas de TV abierta. Telemundo también es propietaria de WKAQ, una estación de televisión local que sirve Puerto Rico. Telemundo es parte de NBCUniversal Telemundo Enterprises, una división de NBCUniversal, una de las compañías líderes en el mundo de los medios y entretenimiento. NBCUniversal es una subsidiaria de Comcast Corporation. SÍGUENOS EN TWITTER: http://bit.ly/1OLjUGl DANOS LIKE EN FACEBOOK: http://on.fb.me/1VXiWwo Estos son los lugares donde se corre mayor riesgo de contagios de COVID-19 | Noticias Telemundo https://www.youtube.com/noticias 2020-05-19T00:07:52Z

Cavuto enfatizó: “Si usted está en una población de riesgo aquí, y está tomando esto como un tratamiento preventivo para evitar el virus, o en el peor de los casos, está lidiando con el virus en esta población vulnerable … lo matará. . No puedo recalcarlo lo suficiente. Esto te matará”.