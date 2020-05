Justo cuando el nivel de desempleo en Estados Unidos alcanzó la alarmante cifra de 36 millones y medio, este viernes los ojos del país estarán puestos en el Congreso, que se espera apruebe el paquete de alivios presentado el lunes por la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi.

La llamada ley de estímulo “Héroes”, que pretende aprobar $3 billones de dólares en fondos de ayuda, extendería los $600 adicionales por semana para cada desempleado que hasta ahora ha estado recibiendo ese dinero extra junto al seguro, y aumentaría los salarios de pago de riesgos para los trabajadores esenciales.

Asimimo,el proyecto de ley ofrecerá más asistencia económica a los estados y proporcionará también $1,200 en asistencia monetaria a individuos y proporciona $175 mil millones a los estados para ayudar a los inquilinos y propietarios a pagar sus hipotecas, alquileres y otros costos de vivienda.

En un breve discurso, Pelosi describió cómo quiere “pensar en grande” para la gente ahora y dijo que “no actuar es el curso más caro”.

“Este es un momento en el que muchos millones de nuestros conciudadanos están sufriendo profundamente. Debemos tener empatía por nuestros héroes”, dijo la líder demócrata. “También debemos mostrar empatía con el dolor de las familias que no saben de dónde vendrá su próxima comida y cómo pagar el alquiler del próximo mes”.

VideoVideo related to nuevo paquete de ayuda extenderá beneficios de desempleo, salarios y rentas: ¿a quién beneficia?

El documento de 1,800 páginas está destinado a estimular la economía y aumentar la respuesta de prevención del coronavirus. Según informes de Associated Press, el proyecto de ley proporcionaría los cheques de $1,200 a individuos y los $600 adicionales por semana en beneficios de desempleo hasta enero.



También están destinados recursos para el programa de asistencia alimentaria, preparación para las elecciones y las cárceles.

Speaker Pelosi discusses Heroes Act | FULLSpeaker Nancy Pelosi speaks about the Heroes Act.

Asimismo, el proyecto de ley también proporcionaría:

$1,000 millones a los estados para evitar despidos, con un enfoque en $375 mil millones en áreas suburbanas y rurales no incluidas en paquetes de estímulo anteriores

$ 200 mil millones en “pagos de riesgos” para trabajadores esenciales, como empleados de supermercados y personal de atención médica

$ 100 mil millones para hospitales y proveedores de atención médica para cubrir costos, con un enfoque especial en entidades de atención médica en comunidades de bajos ingresos

$ 75 mil millones para más pruebas de coronavirus

$ 25 mil millones para el Servicio Postal de EE. UU.

$ 10 mil millones para el Programa de protección de cheques de pago destinado a ayudar a las empresas y especialmente a las empresas desatendidas y a las organizaciones sin fines de lucro

$ 3.6 mil millones para que los funcionarios locales se preparen para los desafíos de votación de la era de la pandemia en noviembre

$ 600 millones para los departamentos de policía para salarios y equipos

$ 600 millones para prisiones estatales y federales

Se agrava la crisis en Nueva York, el epicentro de la pandemia en Estados UnidosAunque aún no llegamos al estimado pico de casos de coronavirus, en Nueva York la angustia se vive en las salas de espera de hospitales, las morgues donde mantienen a las víctimas fatales y en las calles.

El proyecto de ley aumentaría los beneficios del SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria) en un 15%, ofrecería a las empresas un crédito tributario por retención de empleados, crearía un período de inscripción especial para healthcare.gov y proporcionaría subsidios para aquellos que fueron despedidos recientemente para poder pagar sus primas de seguro de salud.

El proyecto de ley abordaría muchas lagunas y preocupaciones no abordadas por la legislación de estímulo anterior. Por ejemplo, muchos trabajadores esenciales han estado pidiendo un aumento en el pago de riesgos a medida que la pandemia se ha extendido.

Presentan proyecto de ley para suspender temporalmente pago de rentas e hipotecas en todo el paísLa propuesta fue hecha por la representante demócrata Ilhan Omar y contempla un fondo para ayudar a cubrir las pérdidas que supongan las cancelaciones de pago.

El dinero para las pruebas de coronavirus también ha sido una preocupación constante. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades anunciaron que proporcionaría más de $600 millones a agencias de salud estatales y locales para pruebas de coronavirus y rastreo de contratos a fines de abril. Y el presidente Donald Trump anunció el 11 de mayo que estaba poniendo $11 mil millones y 12 mil millones de hisopos para más pruebas de coronavirus.

El sistema de justicia penal también ha sufrido agitación, al igual que los reclusos y correccionales federales y locales, la libertad condicional y los oficiales de policía encargados de proteger al público.

El proyecto de ley propuesto se produce después de tres paquetes legislativos integrales que se implementaron en marzo, así como la implementación del Programa de Protección de Cheques de Pago en abril.

A pesar de la emoción y positivismo que hay en la Cámara, el Senado, que necesitaría aprobar el proyecto, ha manifestado poca emoción de dar luz verde este mes.

#CORONAVIRUS | EEUU propone el envío MASIVO de cheques a los ciudadanosEl Gobierno de Trump propone un envío masivo de cheques a los ciudadanos en las próximas dos semanas La Casa Blanca promueve un paquete de estímulo de 850.000 millones de dólares para frenar el descalabro económico por la pandemia

En un evento de campaña transmitido en vivo por Trump, el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, dijo que quiere proceder lentamente, especialmente dada la deuda del país, según CBS News.

“Ahora tenemos una deuda del tamaño de nuestra economía”, dijo. “Así que he dicho, y el presidente también ha dicho, que tenemos que hacer una pausa aquí y viene después de echar un vistazo a lo que hemos hecho”.

El senador republicano John Kennedy de Louisiana también dijo que el Congreso debería “hacer una pausa por un tiempo”.

Excluyen a ciudadanos casados con inmigrantes indocumentados de cheques del coronavirus | TelemundoVideo oficial de Noticias Telemundo. Esta madre de familia es una de muchos estadounidenses que no recibirá el cheque de alivio del gobierno por la pandemia. Ella y su hijo fueron excluidos del beneficio por haber hecho su declaración de impuestos junto con su esposo indocumentado.

Antes de repetir las palabras de John Donne, “Ningún hombre es una isla”, Pelosi reiteró la urgencia de la situación:

“Hay quienes dijeron que hagamos una pausa. Pero las familias que sufren saben que el hambre no hace una pausa, el alquiler no hace una pausa, las facturas no hacen una pausa: la dificultad de perder un trabajo o perder trágicamente a un ser querido no hace una pausa. Este es un desafío histórico y, por lo tanto, una oportunidad trascendental para satisfacer las necesidades del pueblo estadounidense”, dijo Pelosi.

Se espera que el Senado no regrese a la sesión legislativa para darle vía libre al proyecto hasta después del receso del Memorial Day, el 25 de mayo.