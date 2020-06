Este video triste de Trump genera memes y burlas: ¿se acerca el final?

El sábado pasado el presidente Donald Trump sufrió una de sus peores decepciones en mucho tiempo, pues en un hecho que, seguramente ni él mismo se esperaba, su convención en Tulsa, Oklahoma, no fue el éxito rotundo que creía. La mitad del coliseo donde se realizó estuvo vacía y ese hecho fue motivo de críticas y señalamientos al mandatario, que muchos ven como la pérdida de apoyo entre su base fiel de simpatizantes, de cara a las elecciones del próximo 3 de noviembre.

Pero más allá del evento en sí, de lo que todo el mundo está hablando en redes sociales, es de un video que se ha hecho viral, captado en el momento en que Trump regresa a la Casa Blanca de su convención, y allí se le ve triste, desolado y hasta mal trajeado, con su típica gorra roja en la mano, la corbata desatada y haciendo gestos de cansancio.

El clip captó a Trump bajando del helicóptero Marine One y aunque entre los que apoyan al mandatario ha generado tristeza y hasta pesar por su imagen, los cibernautas más mordaces no han desperdiciado el clip para crear todo tipo de burlas y memes contra el presidente.

TRUMP WALK OF SHAME. The thrill is gone.Trump defeated and returning from the low attendance rally at Tulsa, OK. I’m happy about his defeat, but I’m not happy about YOUR defeat. You’re still my neighbor and the person who holds a door for me at the gas station. I’m still your neighbor and I just want you to see other people as your neighbor too. We will accept and love you, but first you must put down the hate so we can talk. Let’s argue over pie or cake, or why Prius’s are crap…. but let’s just agree we need more love. #tulsarally #trumpwalkofshame #trumpdefeated #tulsatrumprally #trump2020 #trumpmemes #trumprallytulsa #trumpmeme #trumpsad #trumpclown #mitigation #comingtogether #unityconsciousness #unityindiversity #trumpairforceone 2020-06-23T06:24:30Z

Algunos usuarios de redes sociales calificaron el clip como la confirmación de la eventual caída de Trump, mientras que otros se enfocaron en burlarse de la presunta derrota que habría sufrido el mandatario en Tulsa, donde pretendía lanzar su campaña de reelección por todo lo alto.



En Youtube circula un video titulado “el camino de la vergueza: el fin de la película”, que cuenta con efectos de música melancólica que aumenta la sensación de desasociego del mandatario. Otro video lo muestra con el tema “oh What a Lonely Boy (ay que hombre tan solitario)”.

Trump Walk of Shame – Oh what a lonely boy!Trump Walk of Shame – Oh what a lonely boy! Song credit: Andrew Gold, "Lonely Boy" 2020-06-23T03:17:47Z

Otros usuarios de Twitter han elaborado todo tipo de creativos memes, donde atacan a Trump por haber fomentado el odio contra los inmigrantes y por no haber sido un buen líder en el manejo de la pandemia del COVID-19 y de las manifestaciones tras la muerte de George Floyd.



The walk of shame. pic.twitter.com/u0GRFnnKeY — The Lincoln Project (@ProjectLincoln) June 21, 2020

“El look de un hombre que sabe que es el comienzo del fin”, comentó un cibernauta, con emoticones de llorar de la risa, mientras que otro dijo: “¡¡Lo arreglé!! Soy 🤣😂 Trump ¡Regresando a casa después del decepcionante Rally! Cover, Extranjero- ‘Quiero saber qué es el amor’ (SOUND UP)”.

Hasta el momento Trump no se ha referido a las burlas, pero sigue reclamando que su reunión en Tulsa fue exitosa y que él seguirá en la Casa Blanca por cuatro años más.