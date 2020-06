Trump puso muro en la Casa Blanca contra manifestantes, pero no ha podido ahuyentarlos

La semana pasada las protestas contra brutalidad policial, tras la muerte de George Floyd, a manos de la policía de Minneapolis, llegaron a Washington y causaron tanto temor en la Casa Blanca que el Servicio Secreto no solamente resguardó un día al presidente Trump en un búnker subterráneo, sino que levantaron un “muro” para mantener a raya a los manifestantes.

La nueva reja, que fue mostrada inicialmente la reportera de CNN, Betsy Klein, quien subió un video a Twitter en el que se observaba a trabajadores cuando pusieron el muro metálico, generó mucha molestia.

Y aunque la intención de la reja, que tiene varios pies de altura y fue elaborada con acero grueso, era alejar a los manifestantes, se ha convertido en realidad en todo un mural con quejas y testimonios contra el gobierno Trump.

More fencing going up around the White House complex early this morning pic.twitter.com/VLBRnx1lgz

— Betsy Klein (@betsy_klein) June 4, 2020