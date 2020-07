Revelan que el coronavirus también se transmite por el aire: ¿qué medidas se deben tomar?

Desde que empezó la pandemia del coronavirus, una de las preguntas que muchas personas se habían venido haciendo es si el COVID-19 se puede transmitir a través del aire, y aunque por meses la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha defendido la idea de que el mayor foco de contagios son las particulas húmedas que una persona puede soltar al toser o estornudar, ahora ha empezado a admitir que el aire también pudiera ser foco de contagio.

El organismo internacional no había querido aceptar esa teoría, pero luego de que 239 de los científicos más respetables del mundo hicieran sus comentarios sobre el aire como elemento de contagios, y enviaran una carta a la OMS exigiendo que hable claro sobre el tema, por fin advirtieron que puede ser otra manera de infección.

Benedetta Allegranzi, directora técnica para infecciones, prevención y control de la OMS, aseguró, según reportó BBC, que la evidencia sobre la transmisión del coronavirus por particulas volando en el aire en “los escenarios aglomerados, cerrados y poco ventilados que han sido descritos no puede ser descartada”.

El coronavirus también se transmite por el aire según científicos | Al Rojo Vivo | TelemundoVideo oficial de Al Rojo Vivo. Una coalición de científicos advierte que el contagio del coronavirus también ocurre por el aire y exigen a la OMS que diga la verdad. Descarga nuestra App: https://telemundo.app.link/8005Db9UP6 SUSCRÍBETE: https://bit.ly/AlRojoVivoYT Al Rojo Vivo: “Al Rojo Vivo con María Celeste” es una revista noticiosa que, en una hora, lleva al televidente en un recorrido a través del mundo. Es una “paella informativa” que ofrece algo para todos los gustos: noticias locales e internacionales, entretenimiento, moda, entrevistas en vivo, investigaciones especiales, notas de interés humano, salud, alertas al consumidor y lo nuevo en tecnología. Telemundo App Telemundo – Capítulos Completos es tu destino digital para disfrutar la programación que te gusta! Mira episodios completos de tus shows favoritos de Telemundo, televisión en vivo y contenido exclusivo al descargar el app Telemundo – Capítulos Completos y entrar con tu cuenta de proveedor de TV. Telemundo Es una empresa de medios de primera categoría, líder en la industria en la producción y distribución de contenido en español de alta calidad a través de múltiples plataformas para hispanos en los Estados Unidos y alrededor del mundo. La cadena ofrece producciones dramáticas originales de Telemundo Studios – el productor #1 de contenido en español de horario estelar – así como contenido alternativo, películas de cine, especiales, noticias y eventos deportivos de primer nivel, alcanzando el 94% de los televidentes hispanos en los Estados Unidos en 210 mercados a través de 17 estaciones propias y 57 afiliadas de TV abierta. Telemundo también es propietaria de WKAQ, una estación de televisión local que sirve Puerto Rico. Telemundo es parte de NBCUniversal Telemundo Enterprises, una división de NBCUniversal, una de las compañías líderes en el mundo de los medios y entretenimiento. NBCUniversal es una subsidiaria de Comcast Corporation. FOLLOW US TWITTER: http://bit.ly/1FcNEf3 LIKE US ON FACEBOOK: http://bit.ly/1xwNmKZ #AlRojoVivo #OMS #CoronoVirus El coronavirus también se transmite por el aire según científicos | Al Rojo Vivo | Telemundo http://www.youtube.com/AlRojoVivo 2020-07-07T02:54:31Z

Con esto la OMS al menos abre una puerta a advertir a la gente que no debe confiarse sobre la falsa idea de que el virus no está en el aire.

Los científicos que hicieron las afirmaciones, urgieron a los gobiernos a que revisen el manejo de sus protocolos de protección y promuevan entonces el uso permanente de las mascarillas y se exija una ventilación apropiada en sitios aglomerados.

“Queríamos que (la OMS) reconociera la evidencia”, dijo en diálogo con la agencia Reuters José Jiménez, uno de los científicos de la Universidad de Colorado que firmó la carta enviada a la Organización Mundial de la Salud para que no ignore el tema.

Últimas noticias: ‘Surgen pruebas de que el coronavirus se transmite por el aire’: OMSEl organismo reconoció esta posibilidad tras evidencia presentada por 239 científicos. EL TIEMPO Casa Editorial. Todos los derechos reservados. © 2020 #ElTiempoNoticias ________________________ Suscríbete a El Tiempo en YouTube: https://goo.gl/AfjCB8 Más noticias en http://www.eltiempo.com/ Síguenos en Facebook: https://www.facebook.com/eltiempo Síguenos en Twitter: https://twitter.com/ELTIEMPO Síguenos en Instagram: https://www.instagram.com/eltiempo Síguenos en Google+: https://plus.google.com/+ElTiempo Otros Canales de El Tiempo en YouTube: Portafolio: https://goo.gl/rEKgk9 FUTBOLRED: https://goo.gl/zvGVJS ABC del bebé: https://goo.gl/YS1KGZ Revista DONJUAN: https://goo.gl/Sywc6T Revista Alo: https://goo.gl/yEujy5 2020-07-07T18:20:16Z

“Esto no es un ataque contra la OMS. Es un debate científico, pero sentimos que era necesario hacerlo público porque rehusaban escuchar la evidencia después de muchas conversaciones que tuvimos con ellos”.

Benjamin Cowling, de la Universidad de Hong Kong, otro de los firmantes de documento, le dijo a la BBC que sus análisis revelan un patrón claro que no hay que ignorar.



“En entornos sanitarios, si la transmisión aérea representa un riesgo, los trabajadores de la salud deberían usar el mejor equipo profiláctico posible… Y en realidad la Organización Mundial de la Salud dijo que una de las razones por las cuales preferían no hablar sobre la transmisión por aire del covid-19 era porque no había suficientes máscaras especializadas de este tipo en muchas partes del mundo”, dijo el experto.

Coronavirus | Científicos advierten que Covid-19 se trasmite por el aire#Coronavirus #Noticias #RebroteCoronavirus #Meganoticias 239 Científicos escribieron una carta a la OMS advirtiendo que el coronavirus sí se transmite por el aire, indicando que las particular de la enfermedad pueden contagiar a las personas al respirar. – Suscríbete a nuestro canal de Youtube https://bit.ly/2Xm4Utd – Síguenos en nuestro Facebook https://www.facebook.com/meganoticiascl/ – Síguenos en nuestro Instagram https://www.instagram.com/meganoticiascl/ -Síguenos en nuestro Twitter https://twitter.com/meganoticiascl – Más información en http://www.meganoticias.cl 2020-07-06T13:05:12Z

“Si creemos que la transmisión por aire implica un riesgo particular, entonces deberíamos pensar cómo podemos evitar los eventos superpropagadores, los brotes grandes y aquellos que pueden ocurrir en ambientes cerrados con poca ventilación, aglomerados y en los que se da el contacto cercano prolongado”.