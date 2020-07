Asesinan a D4M Skiano: ¿cómo murió el cantante de 20 años?

El mundo de la música urbana está de luto, esta vez tras conocerse la muerte del cantante D4M Skiano, miembro del dúo Skiano x Sloan. El joven de apenas 20 años de edad fue asesinado a tiros en la sección Point Breeze de Filadelfia, alrededor de las 3:30 p.m. este 5 de julio. Su verdadero nombre era Aamir Johnson.

La muerte de Skiano fue confirmada en una publicación de Instagram hecha por su compañero rapero de Filadelfia, Sim X Santana.

“Mi corazón se fue. Te amo mi hermano. S *** esto no esta bien”, dijo el entristecido músico.

$loan x Skiano -Wolf N Demon ft KurHottest Duo In Da City! D4M x 7947 (All guns in videos are ' Props" lol) 2019-06-23T17:08:13Z

La última publicación en el Instagram de Skiano prometía el lanzamiento del último EP de Sloan x Skiano, titulado Trap Rocks, en julio del 2020.

ABC Philadelphia informó que Skiano fue asesinado a tiros en la cuadra 1300 South de la 17th Street. El informe dice que Skiano recibió un disparo “varias veces en la cabeza”. Fue declarado muerto en el lugar. Otra persona recibió un disparo en la espalda durante el mismo ataque.

NBC Philadelphia reportó que el hombre de 30 años, está en condición estable. Al momento de escribir este artículo, no se habían realizado arrestos por el tiroteo. Las autoridades no han dicho qué provocó el tiroteo. Cualquier persona con alguna información sobre el tiroteo debe llamar al 215-686-TIPS (215-686-8477).

El día de la muerte de Skiano, 10 personas fueron baleadas en Filadelfia. El alcalde de la ciudad, Jim Kenney, dijo a The Philadelphia Inquirer: “La horrible violencia de este fin de semana es un claro recordatorio de que el COVID-19 no es la única crisis que afecta a nuestra ciudad. La violencia armada sigue traumatizando a nuestras comunidades y acortando trágicamente la vida de los habitantes de Filadelfia”.

Double shooting 2100 Ann St. Philadelphia police say a 20-year-old was shot multiple times and killed. Another man was shot in the leg. @NBCPhiladelphia pic.twitter.com/u207CeEcy8 — Drew Smith (@drewsmithtv) July 5, 2020

La novia de Skiano dice que estaba en camino de encontrarse con él cuando lo mataron.



Según las publicaciones en la página de Instagram de la novia de Skiano, ella estaba en camino para juntarse con él y acababa de colgar el teléfono cuando lo mataron a tiros. En su página, la novia de Skiano publicó una captura de pantalla de una conversación de mensaje de texto de la pareja. Skiano le escribió a ella diciéndole: “Te amo hasta la muerte con todo mi corazón. Siempre serás mi favorita y no puedo dejar de decir que ellos no tienen la firmeza que tú tienes. Ella respondió diciendo: “Te amo mucho más”.

En una publicación de Instagram después de su muerte, ella escribió: “¡Si alguna vez amé a alguien, todos sabían que eras tú”.

Elevator Magazine dijo en una reseña del 2019 del sencillo “Wolf N Demon”, que “ambos tienen voces profundas y ásperas, por lo que cuando expresan sus versos de una manera dos-uno es terriblemente fascinante y ciertamente emite intimidación”. La misma reseña dijo que la pareja se había reunido con varios sellos discográficos. La revisión terminaba con las palabras: “Esté atento al sencillo de D4M $ x Skiano con el objetivo de dejar su huella en la ciudad y trabajar hacia el estrellato”.

Esta es la versión original de Heavy.com