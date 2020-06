¡Mucho Cuidado!: Doctor Fauci hace una fuerte advertencia sobre el COVID-19

El vicepresidente Mike Pence, junto con el líder del Grupo de Trabajo Coronavirus, la Dr. Deborah Birx y el Dr. Anthony Fauci, ofrecieron este viernes una conferencia de prensa sobre la lucha de la nación contra el COVID-19 por primera vez en casi dos meses. Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, dio una actualización aleccionadora sobre el estado actual de Estados Unidos.

Fauci no mencionó ninguna medida fallida específica, responsable del aumento reciente de pacientes infectados, pero reiteró la campaña “Estamos todos juntos” para continuar luchando contra la propagación del COVID-19. Desde la última conferencia de prensa del grupo de trabajo sobre el coronavirus, “más de 70,000 estadounidenses han muerto por COVID-19″, según el corresponsal de la Casa Blanca de NBC News, Peter Alexander.

El viernes, Fauci anunció: “No vamos a culpar a nadie, pero me gustaría enviar un mensaje al país en general. Cuando se tiene un brote de enfermedades infecciosas, es un proceso dinámico que es global. No podemos escapar de eso. Tienes una responsabilidad social. Si queremos poner fin a este brote, debemos darnos cuenta de que somos parte del proceso”.

Dr. Anthony Fauci: "You have an individual responsibility to yourself, but you have a societal responsibility…We can either be part of the solution or part of the problem…the only way we're going to end it is by ending it together." Full video here: https://t.co/iIiEuH5wqa pic.twitter.com/OJf9UY0HZC — CSPAN (@cspan) June 26, 2020

“Somos parte de la solución o parte del problema”, continuó Fauci. “Estamos interconectados”.

Fauci admitió que el coronavirus sigue siendo una anomalía en medio de todas las enfermedades infecciosas que estudió durante su carrera. “Lo que nos falta en esto es algo que nunca hemos enfrentado antes”, dijo Fauci. “Lo que un riesgo para ti, no solo está aislado para ti. Porque si te infectas, eres parte, inocente o inadvertidamente, de propagar el proceso dinámico de una pandemia”, agregó el experto.

More than 70K Americans have died of COVID-19 since the last White House Coronavirus Task Force briefing nearly two months ago. — Peter Alexander (@PeterAlexander) June 26, 2020

Fauci dijo que algunas áreas se han “abierto demasiado pronto”

Si bien Fauci no llamó a los estados por su nombre, como Texas, Arizona y Florida, que han visto picos masivos en casos positivos de COVID-19, así como un aumento en las hospitalizaciones, debido a complicaciones del coronavirus, reiteró la necesidad de atenerse a las pautas.

En Florida aumentan casos de covid-19 y se puede convertir en el nuevo foco de la pandemia en EEUUExpertos en salud dicen que el estado de Florida tiene todas las características para ser el nuevo foco del coronavirus en EEUU. Hasta ahora, 23 estados del país presentan una tendencia al alza en contagios de covid-19. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, descartó la posibilidad de volver a cerrar la economía. Suscríbete: http://uni.vi/ZSubK Infórmate: http://uni.vi/4mSc8L Dale ‘Me Gusta’ en Facebook: http://uni.vi/ZStby Síguenos en Twitter: http://uni.vi/ZStfn e Instagram: http://uni.vi/ZSuld Cada día, la información que afecta e interesa a los hispanos en Estados Unidos con nuestros presentadores: Noticiero Univision 6:30pm Jorge Ramos e Ilia Calderón Noticiero Univision Edición Nocturna Enrique Acevedo y Patricia Janiot Noticiero Univision Edición Digital Carolina Sarassa y Javier Olivares Noticiero Univision Fin de Semana Arantxa Loizaga y Félix de Bedout #Noticias #COVID19 #Florida 2020-06-19T02:37:40Z

“Podemos ver que algunas áreas lo han hecho bien”, dijo Fauci. “Las áreas que siguieron las pautas. Pero algunos han abierto demasiado temprano. Tenemos una epidemia heterogénea. Este virus tiene más manifestaciones y gravedad diferencial que cualquiera que haya visto”.

“La mayoría de las personas infectadas ahora son jóvenes”, continuó Fauci. “Muchos están disfrutando, comprensiblemente. Pero tengan en cuenta que cuando hacen eso, son parte de un proceso: si te infectas, infectarás a otra persona”.



Fauci alentó a los ciudadanos a no ser perezosos siguiendo las pautas del COVID-19 y presionó sobre la importancia del distanciamiento social. “En última instancia, infectarás a alguien que sea vulnerable”, si no lo haces (seguir las normas), dijo. “Puede ser la abuela, el abuelo de alguien, un tío que está recibiendo quimioterapia, una tía que está recibiendo radiación o quimioterapia, o un niño que tiene leucemia”.

Fauci entró en “Cuarentena modificada” a principios de mayo y continúa usando una máscara en público.



El 9 de mayo, Fauci, de 79 años, tomó su propio consejo de precaución e ingresó, a lo que denominó potencial de “cuarentena modificada” después de la exposición al virus. Fauci dijo que trabajaría desde su casa y continuaría trabajando y haciendo entrevistas por videoconferencia durante los próximos 14 días. Dijo que también usaría una máscara mientras estaba fuera de su casa y que solo iría a los Institutos Nacionales de Salud si fuera la única persona en la oficina.

Critical point from Dr. Fauci at today’s task force brief- every person who gets #coronavirus on average infects AT LEAST one other person. So choosing not to social distance or wear a mask isn’t just about you- you’ll likely infect (and could kill) someone else.

Wear a 😷! 🙏🏽 pic.twitter.com/yrgss1NUG7 — U.S. Surgeon General (@Surgeon_General) June 26, 2020

Al igual que la mayoría de los empleados de la Casa Blanca que están regularmente cerca del presidente Donald Trump, Fauci debe hacerse la prueba de coronavirus todos los días. Fauci señaló que había dado negativo el día antes de entrar en “cuarentena modificada” y dijo que si necesitaba ir a la Casa Blanca, tomaría todas las precauciones apropiadas.



Dr. Anthony Fauci: ‘We Will Have Coronavirus In The Fall’ | TODAYIn the wake of CDC director Dr. Robert Redfield’s comments that a second wave of the coronavirus in the fall and winter could be even more challenging than the first, President Trump downplayed the possibility. But Dr. Anthony Fauci said “We will have coronavirus in the fall: I am convinced of that.” NBC White House correspondent Peter Alexander reports for TODAY from Washington, D.C. » Subscribe to TODAY: http://on.today.com/SubscribeToTODAY » Watch the latest from TODAY: http://bit.ly/LatestTODAY About: TODAY brings you the latest headlines and expert tips on money, health and parenting. We wake up every morning to give you and your family all you need to start your day. If it matters to you, it matters to us. We are in the people business. Subscribe to our channel for exclusive TODAY archival footage & our original web series. Connect with TODAY Online! Visit TODAY's Website: http://on.today.com/ReadTODAY Find TODAY on Facebook: http://on.today.com/LikeTODAY Follow TODAY on Twitter: http://on.today.com/FollowTODAY Follow TODAY on Instagram: http://on.today.com/InstaTODAY Follow TODAY on Pinterest: http://on.today.com/PinTODAY #AnthonyFauci #Coronavirus #TodayShow Dr. Anthony Fauci: ‘We Will Have Coronavirus In The Fall’ | TODAY 2020-04-23T16:00:35Z

Durante la conferencia de prensa del 26 de junio, Fauci y Birx usaron máscaras hasta que les tocó hablar en el podio. Pence no usó una máscara en ningún momento durante la conferencia.

Esta es la versión original de Heavy.com